Český trh v roce 2020: Velký přehled nejprodávanějších aut v jednotlivých segmentech

Český trh s novými automobily byl v roce 2020 silně ovlivněn pandemií koronaviru. Mírný pokles se očekával už dopředu kvůli nasycení trhu a předpokládanému poklesu ekonomiky, nakonec byl však mnohem výraznější. Meziročně registrace na českém trhu spadly o 18,8 % na 202.971 aut. I tak se však najdou modely, kterým se v uplynulém roce dařilo. Jak vypadají výsledky v jednotlivých segmentech?

Výsledky jsme čerpali ze statistik Svazu dovozců automobilů, zastoupení modelů v jednotlivých kategoriích jsme však v některých případech měnili, aby odpovídaly skutečné situaci na trhu. Toyota Camry sice léta patřila do vyšší střední třídy, současná generace ale velikostně odpovídá Škodě Superb, a tak jsme ji zařadili mezi vozy střední třídy. Podobně jsme zase Škodu Octavia přesunuli do nižší střední třídy, k jejím technicky spřízněným sourozencům. A mohli bychom takto pokračovat...

Nejprodávanější miniauta

Právě segment miniaut má hned dva zástupce mezi nejlepšími, kterým loni registrace vzrostly. Hyundai i10 si meziročně pomohl z 668 na 832 registrovaných kusů díky příchodu nové generace, Toyota Aygo s růstem z 405 na 598 exemplářů zase těžila z obecného úspěchu této japonské značky. Meziročně si pak pozici vylepšily také Fiat 500, Mitsubishi Space Star nebo Fiat Panda, na což patrně měly vliv inovované verze těchto modelů. Naopak jednička segmentu - Škoda Citigo, se meziročně propadla z 2743 na 1056 registrací. Důvodem je však vedle koronaviru primárně přechod na čistě elektrický pohon a především ukončení produkce auta v průběhu roku.

Nejprodávanější minivozy Poř. Model Prodeje 2020 [ks] Prodeje 2019 [ks] 1. Škoda Citigo 1056 2743 2. Hyundai i10 832 668 3. Toyota Aygo 598 405 4. Suzuki Ignis 508 637 5. Fiat 500 247 213 6. Mitsubishi Space Star 241 185 7. Fiat Panda 234 135

Nejprodávanější malá auta

Nejžádanějším autem segmentu B zůstává domácí Škoda Fabia, která v posledním měsíci roku 2020 byla dokonce vůbec nejprodávanějším vozem u nás, když překonala i větší Octavii. Za všech dvanáct měsíců roku má na svém kontě 15.969 registrovaných kusů, což je výrazný pokles z 20.251 kusů v roce 2019, s čímž má jistě souvislost i blížící se mezigenerační výměna vozu. Nebo je důvodem úspěch městského crossoveru Škoda Kamiq, který může ubírat prodeje kombíku?

Druhý je pak stejně jako o rok dříve Renault Clio, který těžil z příchodu nové generace a meziročně jeho registrace vzrostly o 14,9 % na 3492 kusů. Na třetí příčku se pak vyšvihla Toyota Yaris, díky meziročnímu nárůstu o 29,1 % na 2398 exemplářů. Ten ovlivnil výprodej staré generace a příchod nové. Dacia Sandero tentokrát skončila čtvrtá, s pádem z 2589 na 2206 kusů. Letos se však jistě bude chtít vrátit na výsluní s příchodem na první dojem povedené nové generace. Nejlepší desítku pak i díky příchodu nové generace uzavírá Opel Corsa, s meziročním nárůstem z 461 na 738 registrovaných kusů.

Nejprodávanější malé vozy Poř. Model Prodeje 2020 [ks] Prodeje 2019 [ks] 1. Škoda Fabia 15969 20251 2. Renault Clio 3492 3040 3. Toyota Yaris 2398 1857 4. Dacia Sandero 2206 2589 5. Hyundai i20 1591 1517 6. Kia Rio 1135 1251 7. Citroën C3 1061 1315 8. Volkswagen Polo 1008 1406 9. Peugeot 208 939 1355 10. Opel Corsa 738 461

Nejprodávanější kompaktní auta

Čelo nejžádanějšího segmentu u nás se nemění, první je Škoda Octavia následovaná Škodou Scala. Octavia si meziročně pohoršila, tentokrát nepřekonala hranici 20.000 registrovaných kusů, což ovlivnily také problémy s nástupem nové generace, respektive krátké zastavení dodávek kvůli problému s e-callem. To Škoda Scala podle statistik hlásí meziroční nárůst z 6895 na 8736 kusů, ten ale souvisí s tím, že v roce 2019 se teprve spouštěly její prodeje. Pokud bychom výsledek srovnali s předcházejícím Rapidem, který navzdory nástupu Scaly za rok 2019 dosáhl na 8858 registrovaných kusů, zjistíme, že si kompaktní Škodovka přece jen meziročně pohoršila.

Naopak takovému Hyundaii i30 se počet registrací meziročně prakticky nezměnil, čemuž pomohla jeho modernizace. Volkswagen Golf si pak díky nástupu osmé generace meziročně polepšil z 3515 na 3942 registrovaných kousků. Pokud bychom však u Kie Ceed (3828 registrací) sčítaly i odvozený crossover Xceed (650 registrovaných kusů), byla by Korejka z Žiliny před Golfem.

Nejlepší desítku pak uzavírá Renault Mégane, jeho registrace se však meziročně propadly na méně než polovinu. Přitom byl loni modernizován. Pokud by se tak dohromady počítaly výsledky technicky spřízněných Mercedesů A a CLA, byly by na tom lépe - první má na svém kontě za loňský rok 675 registrací, druhý pak 678 kusů, čímž překonal i větší třídu C.

Nejprodávanější vozy nižší střední třídy Poř. Model Prodeje 2020 [ks] Prodeje 2019 [ks] 1. Škoda Octavia 19091 21663 2. Škoda Scala 8736 6895 3. Hyundai i30 7419 7450 4. Volkswagen Golf 3942 3515 5. Kia Ceed 3828 4056 6. Toyota Corolla 2354 2443 7. Seat Leon 1981 2847 8. Dacia Logan 1485 1642 9. Ford Focus 1166 1909 10. Renault Mégane 1009 2146

Nejprodávanější vozy střední třídy

Střední třída dnes už jen vzpomíná na někdejší slávu, což potvrzují i loňské výsledky v kategorii. Jen modely na prvních dvou místech dosáhly na čtyřmístný výsledek, třetí BMW 3 už hlásí "jen" 583 registrací. Modelům v čele se však dařilo, registrace meziročně vzrostly jak Škodě Superb, tak Volkswagenu Passat. Že by ještě vliv jejich faceliftů v roce 2019?

Mezi desítkou nejlepších je také Volvo S60/V60 nebo třeba Subaru Outback, jehož letos čeká příchod nové generace. Těsně za nejlepší desítkou skončila Toyota Camry, se 140 registracemi.

Nejprodávanější vozy střední třídy Poř. Model Prodeje 2020 [ks] Prodeje 2019 [ks] 1. Škoda Superb 6241 5936 2. Volkswagen Passat 2226 2194 3. BMW 3 583 622 4. Volkswagen Arteon 455 584 5. Volvo S60/V60 244 279 6. Mercedes-Benz C 231 629 7. Mazda 6 208 494 8. Ford Mondeo 208 359 9. Subaru Outback 195 214 10. Audi A4 153 139 11. Toyota Camry 140 143

Nejprodávanější vozy vyšší střední třídy

Loňský rok byl ve znamení faceliftů Mercedesu E i BMW 5, což rovněž ovlivnilo jejich výsledky. Nejvýše v rámci segmentu se navzdory meziročnímu poklesu nadále drží E-Classe, následované právě 5-Series. Na ni se ale loni dotahovalo Audi A6, rozdíl mezi nimi činil jen 24 registrovaných vozidel. Čtvrté se pak umístilo Volvo S90/V90.

Nejprodávanější vozy vyšší střední třídy Poř. Model Prodeje 2020 [ks] Prodeje 2019 [ks] 1. Mercedes-Benz E 566 978 2. BMW 5 493 727 3. Audi A6 469 540 4. Volvo S90/V90 185 285 5. Audi A7 94 89

Nejprodávanější luxusní vozy

To BMW řady 7 hlásí meziroční nárůst registrací ze 122 na 142 kusů, což naznačuje, že kontroverzní facelift s obřími ledvinkami se zákazníkům líbí. To Mercedes třídy S naopak meziročně spadl z 200 na 58 registrací, na což mělo však vliv představení nové generace. Zákazníci tak už na ni napjatě čekají.

Po pouhé jedné registraci pak hlásí unikátní Alpina 7 (upravené BMW 7) a Lexus LS. Třeba Jaguar XJ už u nás dle statistik SDA loni nebyl registrovaný ani jediný. Porsche Panamera pak s 26 registracemi u nás překonala menší elektrické Porsche Taycan, s 18 registrovanými kusy za rok 2020.

Nejprodávanější vozy luxusní třídy Poř. Model Prodeje 2020 [ks] Prodeje 2019 [ks] 1. BMW 7 142 122 2. Mercedes-Benz S 58 200 3. Audi A8 37 24 4. Porsche Panamera 26 40 5.-6. Alpina 7 1 1 5.-6. Lexus LS 1 15

Nejprodávanější malá SUV

Škoda Kamiq po příchodu na trh ovládla segment malých SUV a za rok 2020 se dokonce stala druhým nejžádanějším SUV u nás vůbec, lepší byla jen o segment větší Škoda Karoq. Za ní zůstávají Peugeot 2008 a Renault Captur, kteří kdysi segment zpopularizovali a dnes jsou tu už ve své druhé generaci. Čtvrtý je pak nový Ford Puma, jehož výsledek dokazuje, že se tuzemským zákazníkům náramně zalíbil. Za loňský rok je tak s přehledem nejprodávanějším osobním Fordem u nás, druhý mimochodem v tomto ohledu skončil Focus s 1166 registracemi.

Nejprodávanější malá SUV Poř. Model Prodeje 2020 [ks] Prodeje 2019 [ks] 1. Škoda Kamiq 7438 1748 2. Peugeot 2008 2123 3090 3. Renault Captur 1755 2849 4. Ford Puma 1271 - 5. Hyundai Kona 1218 956 6. Opel Crossland X 1160 1251 7. Seat Arona 1015 1220 8. Kia Stonic 872 1141 9. Suzuki Vitara 851 1836 10. VW T-Cross 719 516

Nejprodávanější středně velká SUV

SUV segmentu C jsou různorodá kategorie, do níž spadají pětimístné, tak mnohé sedmimístné modely, z čehož vyplývá i jejich široká obliba. První místo v segmentu za rok 2020 s přehledem drží Škoda Karoq s 8.043 registracemi, a to přestože si meziročně pohoršila z 9.911 kusů. Druhý následuje její větší, až sedmimístný bratr, Škoda Kodiaq.

Hodně se pak dařilo nošovickému Hyundaii Tucson, který si meziročně polepšil o 11,6 % na 4.454 registrací. Díky výprodeji starší generace tak v rámci kompaktních SUV obsadil třetí příčku. Kvůli meziročnímu pádu z 5922 na 3539 se tak na páté místo propadla Dacia Duster. Mezi nejlepšími se pak i nadále drží stařičké Mitsubishi ASX, celkově deváté.

Zaujme pak 741 registrovaných kusů Škody Enyaq iV, které byly všechny registrovány v prosinci. O zahájení prodeje tohoto elektrického crossoveru však ještě nejde, oficiálně má být spuštěn až na jaře. Jde tak zřejmě primárně o vozy evidované prodejci nebo samotnou automobilkou. Sériová výroba totiž začala až na konci listopadu.

Nejprodávanější středně velká SUV Poř. Model Prodeje 2020 [ks] Prodeje 2019 [ks] 1. Škoda Karoq 8043 9911 2. Škoda Kodiaq 6508 7290 3. Hyundai Tucson 4454 3990 4. Dacia Duster 3539 5922 5. VW Tiguan 2616 3956 6. Toyota RAV4 1498 1451 7. Kia Sportage 1228 1722 8. Peugeot 3008 1026 1664 9. Mitsubishi ASX 997 1155 10. Peugeot 5008 955 1198

Nejprodávanější velká SUV

Bodovala také mnohá velká SUV. Nejvýše skončil Mercedes-Benz GLE, s meziročním skokem z 562 na 1052 registrací, což dokazuje, jaký je o jeho aktuální generaci zájem i v těžkých dobách. Na druhé místo se tak propadlo konkurenční BMW X5, s meziročním pádem z 1.031 na 780 registrací. Třetí skončilo Volvo XC90, za nímž se drží dvojice velkých SUV Audi, Q8 přitom s 470 kusy překonala praktičtější Q7 (436 registrací). Top ten uzavírají "klasiky" Jeep Grand Cherokee a Toyota Land Cruiser se shodnými 157 registracemi. Hned za nimi pak byl legendární Mercedes třídy G (152 registrovaných kusů).

Nejprodávanější velká SUV Poř. Model Prodeje 2020 [ks] Prodeje 2019 [ks] 1. Mercedes-Benz GLE 1052 562 2. BMW X5 780 1031 3. Volvo XC90 518 576 4. Audi Q8 470 418 5. Audi Q7 436 418 6. VW Touareg 410 768 7. Mercedes-Benz GLS 386 121 8. BMW X6 363 98 9. BMW X7 274 146 10.-11. Jeep Grand Cherokee 157 199 10.-11. Toyota Land Cruiser 157 123

Nejprodávanější velkoprostorová auta

Segment velkoprostorových automobilů je na českém trhu už doménou osobních dodávek, právě jejich zástupci obsadili kompletní stupně vítězů v této třídě. První byla Dacia Dokker, následovaná francouzskými bratry Citroën Berlingo a Peugeot Rifter, jejichž sourozenci Opel Combo a Toyota Proace City jsou rovněž v top 15. Jediným klasickým MPV v top 5 je tak Volkswagen Touran s 1556 registracemi. Mezi nejlepší se pak dostal i celkově devátý Mercedes-Benz V, který je svým způsobem také osobní dodávka. Odvozen je od dodávky Vito.