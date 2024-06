Českým automobilkám se dařilo. Loni jim tržby stouply na 1,48 bilionu korun

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Tržby českých automobilek a dodavatelů dílů loni stouply o 17,7 procenta na 1,478 bilionu korun. Export se zvýšil o 23 procent na 1,266 bilionu. Oznámili to dnes zástupci Sdružení automobilového průmyslu.

Tržby finálních výrobců se zvýšily o 23,4 procenta na 908 miliard korun. Dodavatelé dílů utržili 543 miliard, tedy o 10,4 procenta meziročně více. Dalších 27,6 miliardy korun připadá na účelové organizace.

Produkce aut se vrátila na předkrizové hodnoty, když se meziročně zvýšila o 14,8 procenta na 1,398 milionu osobních vozů. Počet vyrobených vozidel s elektrickým pohonem stoupl o 34 procent na 181.000.

„Firmy v automobilovém průmyslu si dokázaly poradit s doznívající volatilitou v dodavatelských řetězcích a celkově dosáhly opět lepších výsledků než o rok dříve. Dostupná data ukazují i rozvoj výroby elektromobilů a jejich komponent, což je oblast, která si nárokuje nemalé investice," uvedl prezident sdružení Martin Jahn.

Počet zaměstnanců ve firmách sdružení se zvýšil o jedno procento na 141.862 lidí. Průměrná mzda v sektoru stoupla o 8,8 procenta na 54.637 Kč měsíčně, a byla tak 26 procent nad průměrnou mzdou v ČR.

„Automobilový sektor prochází jednou z nejzásadnějších transformací a nyní se nacházíme v období, kdy se láme chleba. Za předpokladu, že se podaří zajistit větší flexibilitu trhu práce, udržet na rozumné výši ceny energií a současně přijmout konkrétní národní opatření na podporu rozvoje vědy a výzkumu,

není důvod, proč by české firmy v dlouhodobém výhledu na světovém automobilovém trhu neuspěly. Že konkurence, zejména asijská, nespí, na to si musíme zvyknout. Prosté uvalení cel na čínské elektromobily to ale samo o sobě nevyřeší,“ podotkl Jahn.

Podle Jahna Evropu zřejmě čeká přehodnocení Green Dealu, zejména zvážit schopnost vyrábět elektrické vozy za atraktivní ceny, dostupnost infrastruktury i možnosti zákazníků. „Ne, že bychom Green Deal nechtěli, ale chceme, aby byl reálný a aby se výrobci nemuseli stěhovat z Evropy pryč," dodal. Nové evropské vedení po volbách je podle něj v této otázce víc realistické.

Letošní rok bude podle Jahna pro automobilky rekordní a růst výroby by se mohl pohybovat na úrovni pěti a více procent. „Jakkoli s řadou výzev budeme muset pracovat i nadále, jsem přesvědčen, a prvních pět měsíců 2024 tomu nasvědčuje, že automobilový průmysl má před sebou další rekordní rok, jehož výrobní výsledky budou výrazně nad loňským rokem a posunou nás nad výrobní objemy předkrizových let,“ uzavřel Jahn.

Automobilový průmysl je nejvýznamnějším odvětvím zpracovatelského průmyslu České republiky, na jejím HDP se podílí téměř deseti procenty. Přímo zaměstnává zhruba 180.000 pracovníků, nepřímo, tedy včetně navazujících oborů, téměř 500.000 lidí.