Chcete sporťák, který dobyl Ameriku? Zde jsou rady před koupí

Už od 50. let Američané zbožňovali sportovní auta, zejména ta z Velké Británie. Bohužel od 70. let byl britský automobilový průmysl stále více v úpadku, takže hozené rukavice se chytili Japonci.

Datsun se až do první poloviny 80. let nazývaly vozy značky Nissan na vybraných trzích. Ačkoliv za dlouhá léta vznikla celé řada modelů, většina lidí, kteří se zajímají o auta, si pod datsunem jako první vybaví sportovní kupé 240Z z roku 1969. Jeho vývoj začal v Japonsku už v roce 1961, když krátce předtím Nissan najal talentovaného německého designéra hraběte Albrechta Goertze, tvůrce designu vozů BMW 503 a 507. Bohužel práce na vývoji modelu netrvaly dlouho a projekt byl uložen k ledu. Impuls k obnovení vývoje přišel záhy od konkurenční Toyoty, která v roce 1965 představila kupé 2000GT s řadovým šestiválcem od Yamahy. O čtyři roky později předvedl Nissan již vzpomínaný model 240Z. Oproti Toyotě 2000GT šlo o levnější auto. Zatímco Toyot 2000GT se prodalo pouhých 337 kusů, jen původních Datsunů 240Z vzniklo do roku 1973 156.076 kusů a to následovaly 260Z a 280Z. Šlo o nejprodávanější sportovní vůz v Severní Americe 70. let. Zmíněné modely byly vždy dvoumístné. Od 260Z a 280Z byly následně odvozeny 2+2místné verze s prodlouženým rozvorem.

Jako houba

Datsun Z (na domácím trhu pojmenovaný Fairlady Z) je v současnosti mimořádně oblíbeným youngtimerem (nebo snad už veteránem?), čemuž odpovídají ceny, které se za posledních 15 let ztrojnásobily. Dnes slušné exempláře v méně oblíbeném uspořádání kabiny 2+2 začínají na 350.000 korunách, opravdu hezká auta v perfektním původním stavu nebo po náročné a pečlivé renovaci ale vyjdou přibližně na milion korun. „Když jsem před dvaceti lety s Datsuny Z začínal, neměl o ně u nás téměř nikdo zájem,“ říká na úvod k modelu Petr Štěpánek, uznávaný servisní specialista na Datsuny Z z Rožmitálu pod Třemšínem. Podle Štěpánka je největší (a obrovský) problém těchto vozů koroze. „Japonsko obecně nemá příliš nerostných surovin, takže v 70. letech nakupovalo ocel všude možně, zejména v někdejším Sovětském svazu. A ta zřejmě nebyla příliš kvalitní,“ vypráví Štěpánek. Datsuny Z totiž reznou dost specificky a rozhodně jinak než evropská auta z té doby.

Petr Štěpánek má velmi dobré srovnání, jelikož mu rukama občas projdou i evropská auta ze 60. až 70. let, například kupé BMW E9 (2800 CS až 3.0 CSL) či soudobé jaguary. „V případě Datsunu Z, ale i u jiných japonských aut z té doby, například od Toyoty, tomu říkám houbovitá koroze,“ upřesňuje Štěpánek. Karoserie datsunů tak rezne jakoby nahodile, přičemž korozí napadený povrch vypadá jako houba. Můžeme tomu ale také říkat rozptýlená koroze. „Velmi obtížně se opravuje. Plech je tak na relativně malé ploše v některých místech zdravý, aby o pár centimetrů dál byl shnilý na troud. Při vyvařování, a tedy nahrazování zkorodovaného plechu novým tak mnohdy není kde jej chytit,“ vypráví ze zkušeností s renovacemi Datsunů Z Petr Štěpánek.

Kde korozi u zetek nejčastěji hledat? V tom má Petr Štěpánek jasno. „Téměř vždy je korozí napadený styk předního blatníku s prahem. Dále rezne podlaha a její výztuhy a rovněž nosníky. Obecně pak koroze bují v místech, kde se stýkají dva plechy. Například práh s lemem blatníku,“ vysvětluje Štěpánek. Kupodivu třeba prahy samotné bývají vcelku dobré, lemy blatníků také korodují spíše méně. Obecně některé části karoserie vpadají na první pohled v lepším stavu, než ve skutečnosti jsou.

Karosářské díly na zetko vyrábějí zejména firmy v USA. Když se k tomu přidá pracná „plechařina“, jsou renovace datsunů spíše dražší. „Obtížně se shánějí třeba interiérové díly. Sice je dnes vyrábějí na Tchajwanu či v Číně, ale jsou obecně hodně drahé a bohužel nepříliš kvalitní,“ říká Štěpánek. Cenově nákladné jsou třeba jen obyčejné nápisy na karoserii. „Dodávají se v sadě a jedna vyjde přibližně na 5000 korun. Hodně záleží na tom, zda jsou plastové, nebo dražší, kovové. Druhé jmenované měla jen první série 240Z,“ informuje Petr Štěpánek. Velký problém je dle Štěpánka s karosářskými díly pro 2+2místné verze, včetně skel, které se liší od sloupku A dále.

Světla z multikáry

Charakteristickým prvkem Datsunů Z jsou výrazné přední kulaté světlomety. Jimi, ale i bočním profi lem vůz trochu připomíná Jaguar E-Type, jenž dle různých encyklopedií skutečně sloužil hraběti Goertzovi jako inspirace. Svítilny jsou uloženy v takzvaných očnicích. „Ty byly do roku 1973 plechové, následně by měly být laminátové, ovšem existují výjimky. V praxi jsem se dokonce setkal s auty z roku 1975, respektive 1977, u nichž byly původní očnice kupodivu rovněž plechové. Z hlediska práce jsou laminátové vhodnější, neboť se s nimi snáze pracuje,“ dodává Štěpánek. U některých datsunů se můžete setkat s aerodynamickými překryty, opět jako u vzpomínaného Jaguaru E-Type konkrétně series 1. V případě japonského kupé šlo o příplatkovou výbavu zlepšující aerodynamiku. Světlomet zetka je tvořený klasickou kulatou parabolou s průměrem 180 mm. „Jedná se o typizovaný nebo také normovaný díl, který je tudíž shodný třeba se světlomety staré známé multikáry (malé užitkové vozidlo vyráběné v bývalé NDR) nebo první generace VW Golfu,“ vysvětluje Štěpánek.

Zvláštností jsou vozy určené pro USA, které používají „bezžárovkovou parabolu“. U nich tudíž nelze běžným způsobem vyměnit žárovku. Klasická patice H4 jde přímo z paraboly a celá svítilna je vakuovaná. „Tyto nezvykle řešené svítilny obecně hůře svítí,“ doplňuje Petr Štěpánek.

Lidský faktor

Na rozdíl od karoserie podléhající korozi platí mechanika Datsunů Z za velmi odolnou a vlastně docela spolehlivou. Problémy tak jdou na vrub zejména lidském faktoru. „To je příklad netěsného předního simerinku (hřídelového těsnění) klikového hřídele. Pokud někdo při montáži spodní řemenice použije pneumatickou pistoli, většinou praskne litinový náběh řemenice do simerinku a ten pak teče,“ vysvětluje Štěpánek. Také je třeba si uvědomit, že v zámoří byly Datsuny Z v 80. a 90. letech velmi levné ojetiny a jako takové využívané chudými lidmi, kteří údržbě obecně moc nedali. I proto bývají třeba stejně staré dodge chargery často v lepším stavu.

Doslova kuriózně vypadají některé oficiální servisní postupy Nissanu. Sem patří demontáž dlouhé hlavy, při níž oficiální manuál doporučuje dvojitý rozvodový řetěz „podepřít“ jakýmsi dřevěným špalkem (v manuálu je to uvedeno jako wooden tool). Ze zkušeností Petra Štěpánka ale vyplývá, že uvedené řešení v praxi nefunguje. Pokud někdo wooden tool použije, zpravidla dojde následně k rychlému opotřebení napínáku řetězu. Při demontáži hlavy je tak mnohem efektivnější vyndat motor ven z auta. Tím je vždy řadový šestiválec s rozvodem OHC označený podle verze L24 (240Z), L26 (260Z a L28 (280Z), který původně coby dvoulitr poháněl model Nissan Laurel/Datsun 200L. Rozdíly nejsou jen ve zdvihovém objemu, ale v celé řadě komponentů.

Čím se tedy motory liší? „Třeba 240 a 260 jsou až na objem stejné motory, které se však odlišují sáním a také karburátory. Ty dodával vždy Hitachi a jsou typu SU, přičemž poslední 240 a všechny 260 mají modifikovanou verzi s přídomkem flat top,“ říká Štěpánek. Verze 260 nahradila 240 v roce 1974, ovšem zatímco v Evropě žila až do ukončení výroby řady S30, v USA ji velmi záhy, v roce 1975, nahradila největší varianta 280. „Datsun 280Z se v Evropě nikdy oficiálně neprodával, nicméně některá technická zdokonalení vyvinutá pro dvěstěosmdesátku se záhy začala v Evropě objevovat i na 260Z,“ upřesňuje Petr Štěpánek. Pro zajímavost, v Japonsku mohla tento model coby Nissan Fairlady-Z pohánět dokonce dvoulitrová verze šestiválce. Nejdokonalejší 280Z dostalo namísto karburátorů vstřikování L-Jetronic, ale také třeba recirkulaci spalin EGR či systém sekundárního vstřikování vzduchu do výfuku. Šlo o reakci na přísné americké emisní normy. Americké verze používají i odlišné hlavy válců či rozdělovač se dvěma kladívky (ale jednou cívkou). Lišit se mohou také písty. „Ty dodávala japonská firmy Atsugi Co., a u některých motorů mají plochá dna, zatímco u jiných jsou dna pístů opatřena prohlubní kvůli snížení kompresního poměru,“ informuje Štěpánek.

Zvláštnosti „typu 1“

Samostatnou kapitolu představuje verze 240Z z let 1969 až 1971, interně označená jako type 1. „Na tomto modelu najdete značné množství mechanických odlišností od později vyrobených aut, dokonce i 240Z ve verzi type 2,“ říká Štěpánek. Podle jeho slov to velmi komplikuje renovace. Jiný je třeba diferenciál, přesněji ozubení stálého převodu (takzvané hrušky) a talířového kola. Zetko používalo jak typ ozubení Gleason, tak také Epicykloidal. Liší se rovněž ložiska diferenciálu. Type 1 používal čtyřstupňovou převodovku od Borg Warner, zatímco „dvojka“ dostala japonskou pětistupňovou převodovku. „Obecně platí, že 240Z type 1 se oficiálně nikdy neprodávalo v Evropě, pouze v zámoří, na starém kontinentě se Datsun 240Z uvedl až s příchodem typu 2 čili od roku 1971,“ uzavírá povídání o 240Z Petr Štěpánek.

Víte, že...

… rozložení hmotnosti na nápravy je v poměru 48:52 procentům předek/zadek?

… ventilátor chlazení je připojovaný přes viskozní spojku?

… Datsuny 240/260/280Z (S30) nikdy neměly posilovač řízení?

… vůz mohl být vybaven samočinnou třístupňovou planetovou převodovkou bez uzamykání měniče momentu?

… vodní pumpa je u všech verzí stejná a coby kvalitní díl dostupná v Elitu?

… kontrola ventilové vůle se dělá podobně jako na motoru Škody105/120?