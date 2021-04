Chci se naučit řídit: Zlepšit se může každý! Jak na to?

Pokud déle jezdíte, jistě si myslíte, že ne vy, ale ostatní by se měli zdokonalit. Jenže kdo lépe řídit nechce a ani ho to nezajímá, na toho nemáme žádné páky. Můžeme tak stejně pracovat jen na vlastních dovednostech, abychom sami nejen nebourali, ale dokázali i bez kolize vyřešit krizové situace, které způsobují ostatní. A jako bonus si pak jízdu sami mnohem více užili.

Sedět kolmo

V autoškole nás všechny učili sedět téměř kolmo a blízko volantu. Ve vozech bez posilovače řízení to člověka nutilo samo, nataženýma rukama prostě volant při parkování neutáhl. Jenže dneska jsou posilovače účinné, silnice se i u nás narovnávají. Proto si děláme pohodlí – sedačku posouváme dále, opěradlo sklápíme dozadu, až nakonec sedíme se skoro nataženýma rukama. Přitom nejen sílu a rychlost, ale i šikovnost máme daleko lepší v rukou pokrčených. Naprostá lidská přirozenost je vše, na co potřebujeme šikovnost, přiblížit k tělu. Štupování ponožky, vrtání děr, práce s ruční bruskou, ale i psaní či malování – nic z toho neděláme s nataženýma rukama.

Zatímco sílu u dnešních aut k řízení nepotřebujeme, šikovnost stále ano. Hlavní princip ovládání vozidla je totiž nedávat volantem pokyny, které vzhledem ke své setrvačnosti či odstředivé síle nemůže následovat. Tedy nedopustit, aby pneumatiky přešly z klidového tření, které je větší, na tření smykové, které je menší a redukuje nám možnosti stroj ovládat. Ten hraniční stav, kdy se pneumatiky začínají pouštět vozovky, je ve volantu cítit – nesmíte jej ale držet nataženýma rukama.

V praxi to vypadá tak, že když se ležící člověk dostane za volantem do krizové situace, okamžitě se k němu přitáhne. Tím ovšem poruší hned následující zásadu bezpečného a jistého ovládání vozidla.

Sedět pevně

Rozdíl mezi klidovým a smykovým třením, na jehož břitu balancujeme, když se snažíme udržet vozidlo v zatáčce na kluzkém povrchu či vrátit se do svého směru poté, co jsme museli někomu uhnout, je cítit nejen ve volantu – ještě více v zádech. Lidé jsou vůči jemným vibracím a pohybům vozidla při přechodu do smyku různě vnímaví. Tento cit si perfektně natrénujete na motokárách, ale skvělé jsou i mnohé sporty – bruslení na ledě, lyžování či jízda na kole v terénu, kdy neustále hledáme brzdou sílu, kterou zadní kolo udrží, aby nešlo bokem. A tak jako „přezkáče“ musíme mít perfektně utažené, abychom lyži dobře cítili a přesně ovládali, musíme pevně i sedět v autě.

U sportovních vozů nám to usnadňují anatomické sedačky s výrazným bočním vedením. Ani to však není dostatečné, když nevíme, k čemu je v autě opěrka pro levou nohu. Že k tomu, aby si ji bylo kam odložit? Možná, ale prioritně k tomu, abyste se jí vtlačovali do sedačky. Nemusíte samozřejmě po celou jízdu, ale rozhodně to dělejte v zatáčkách. Před ní si zařaďte odpovídající převod, pak nohou na opěrce pevně přitiskněte záda. Získáte dokonalé spojení s vozidlem a přesně cítíte, co pod vámi dělá. Časem se z toho stane reflex: Krizovka na silnici? Vtlačím se do sedačky a řídím jak Schumacher! Řidiči automatů to mají snazší, neboť při kritickém brzdění nemusí vyšlapovat spojku. Ano, automat nabízí bezpečnější ovládání vozidla v krizových situacích, neboť se můžeme soustředit jen na brzdy a volant.

Rozhodně se nenakláníme do zatáčky jako na motorce. Tím, že budeme vykonávat sami nějakou rotaci, ztrácíme cit pro pohyby vozidla. Podívejte se na profesionální testovací jezdce ve vyhýbacích manévrech mezi kuželkami – auto už na dvou kolech, ale chlap tam sedí rovně jako skála.

Správně držet volant

Volant držíme vždy oběma rukama v poloze „tři čtvrtě na tři“, tedy v nejvzdálenějších místech. Řidiči si často na dlouhých cestách různě ulevují – drží jej levou rukou dole, zatímco pravou se povalují po loketní opěrce. A napomínání ke správnému držení odmítají slovy, že při jejich nájezdu to nejde vydržet. Jenže poloha, v níž se ruce vzájemně vyvažují, lokty máme téměř u těla a sedíme rovně, je nejvýhodnější i z pohledu ortopedů. Proto jde opět jen o zvyk. Začněte na to myslet, časy správného držení prodlužovat, a za pár měsíců už nebudete jezdit jinak.

Dnešní osobní auta už dávno nemají čtyři a půl otáčky volantu mezi krajními rejdy. Normou jsou maximálně tři, sportovnější modely jen malinko přes dva. Proto v zatáčkách většinou není potřeba přehmatávat – což vždy znamená omezenější kontrolu nad volantem a jeho méně citlivé ovládání. Když však jedeme do ostřejší zatáčky, můžeme si nachystat ruce. Tedy před pravou zatáčkou posuneme levou ruku po věnci volantu dolů, někam mezi sedmou a šestou hodinu. Pak jsme schopni vykroužit větší oblouk bez přehmatávání.

Tlačit vnější rukou

Už jsme nastínili, že auto nejúčinněji zatočí, když nepřekročíme rozdíl mezi klidovým a smykovým třením.

Důležité proto je dávat mu volantem jen takové pokyny, které vzhledem k odstředivé síle a přilnavosti může následovat. Různým škubáním volantem a jeho strháváním si nikterak nepomůžeme – asi jako si nepomůže lyžař, co se po sjezdovce smýká a práší za sebou sníh. Jediný prudký pohyb volantem, který do auta patří, je rovnání přetáčivého smyku, takzvané kontra. Jinak všechny pohyby začínáme plynule a jemně – nejen kvůli hysterezi mezi klidovým a smykovým třením, ale i přenosům těžiště. Vyvoláme-li necitlivým řízením prudký náklon, musí jej tlumiče a příčné stabilizátory brzdit, čímž však skokově vzrostou síly působící na kola – a opět jsme u toho překročení limitní síly odpovídajícího klidovému tření mezi odvalující se pneumatikou a vozovkou.

Asi žádný čtenář Světa motorů si nemyslí, že auto nejlépe zatočí, když se prudce trhne volantem. Jenže trhavé pohyby můžeme dělat zcela mimovolně – podle nerovností vozovky, nebo i určitou křečovitostí a uškubaností, kterou v sobě holt mnozí máme. V každém případě funguje jedna zlatá rada – volant do zatáčky tlačte vzhůru vnější rukou, nestahávejte (či strhávejte) jej dolů tou vnitřní. Tedy do pravé zatáčky vedeme vozidlo tak, že odspodu a jemně tlačíme levou rukou. V českých autoškolách se to bohužel moc neučí, přitom je to zcela zásadní věc, která obrovsky zklidní vozidlo. Trénujte to v každém nájezdu na dálnici i sjezdu z ní. Opřené lopatky, volant odspodu jemně tlačit, dívat se do vrcholu zatáčky a pak ven.

Koukat tam, kam jedeme

Pod odborně znějícím pojmem technika pohledu se skrývá nejjednodušší věc vyplývající z dávné lidské přirozenosti. Ať chtěl pračlověk strefit oštěpem mamuta, nebo dnešní basketbalista míří na koš, dívá se na cíl. A ruce tam směřují samy. Proto i volant nám natáčejí tam, kam se díváme. Při jízdě sérií přehledných zatáček má náš pohled směřovat do nejvzdálenějšího místa silnice. Při jízdě ostřejšími zatáčkami pak nejdříve na vrchol zatáčky před námi, což je místo, kde jsme nejblíže vnitřnímu kraji svého jízdního pruhu. A poté už ven ze zatáčky do té další.

V krizových situacích se díváme do volného prostoru. Tedy ne na auto, co nám vjelo do cesty, ale do té skulinky, kudy můžeme svůj vůz protáhnout. Když nás odstředivá síla tahá do příkopu, nedíváme se na vzrostlý strom, který nechceme strefit, ale tam, kam jet chceme. Už jsme si řekli, že při jízdě zatáčkami se nemáte naklánět jak na motorce, tedy dovnitř. Trup a lopatky jsou stále přilepené k opěradlu, hlavou však pracovat můžete. Ale opačně. Tedy nechte ji vyklonit po směru odstředivé síly, v pravé zatáčce doleva, v levé doprava. Zejména v pravých zatáčkách tím získáte cenné metry výhledu, v němž brání vegetace, les či svah.

Kde se zdokonalit: 1. Motokáry - Skvělý trénink i rodinná zábava

Že jsou motokáry dokonalou řidičskou průpravou, vám potvrdí prakticky každý závodník. Mohou ale podobně posloužit i motokáry z půjčoven pro veřejnost, které jsou určeny širšímu publiku?

I proto, že jde stále hlavně o rodinnou zábavu právě pro zmíněné širší publikum, bude dobré prosvištět si pár bezpečnostních zásad. „Spousta lidí si myslí, že to jsou taková bourací autíčka, na naší trati už ale na rovince frčí motokáry klidně i sedmdesátkou. A to už samozřejmě dodržování základních pravidel vyžaduje,“ upozorňuje Lukáš Folk z plzeňské KartAreny. Na bezpečnost je nutné myslet už při výběru oblečení, v žabkách ani s podpatky vás do motokáry nepustí. Smůlu máte také tehdy, pokud se do sedačky bezpečně nevejdete. Počítat musíte s váhovým limitem, který určuje výrobce dané motokáry, nejčastěji se pohybuje kolem 130 kilogramů. Hubenější by se zase měli zase připravit na otlačená žebra.

Na druhou stranu se nemusíte bát, že byste svou případnou pomalou jízdou někoho omezovali. Jak jsme napsali, je to rodinná zábava, a podle Folka musí prostě každý počítat s tím, že na trati narazí na někoho pomalejšího. „Nováčky vždy důkladně proškolujeme a doporučujeme jim třeba i to, aby na rovince uhnuli z ideální stopy a pouštěli rychlejší. A pokud se nám sejde nějaká nesourodá skupinka, rychlejší jezdce zase upozorňujeme na to, že se na trati potkají s pomalejšími nováčky,“ dodává Folk. Obsluha může také nebezpečné jedince na dálku umravnit snížením výkonu motokáry. Podobně to funguje i tehdy, když se nějaká motokára na trati z jakéhokoliv důvodu zastaví – mechanici znovu na dálku celý motokárový vláček zpomalí třeba až na rychlost chůze. Za své peníze (jednotlivé jízdy jsou nejčastěji desetiminutové, ceny se pohybují kolem dvou stovek) si však prakticky na jakékoliv uzavřené motokárové trati můžete osvojit a do praxe aplikovat i správné řidičské návyky, které mohou zavánět už i docela závodnickým přístupem.

V prvé řadě je to rozhodně závodní stopa. Až na uzavřené trati pochopíte, co znamená najíždět si zatáčku, trefovat její vrchol a využívat celou šířku trati. Nebo taky najíždět zbytečné metry – někdy je zase dobré necpat se zbytečně na vnější okraj dráhy a zůstat spíše uprostřed, nebo rovnou při okraji. Stopa je vždy specifická pro danou trať, nebojte se tedy zeptat obsluhy na optimální průjezd. Naučit se stopu je naprosto zásadní a absolutní základ.

Až potom můžete v motokárovém zdokonalování pokračovat dál. Třeba si vyzkoušet, jak důležitá je správná technika pohledu, zmíněná v hlavním textu. Na uzavřené trati s jasně definovanými body (brzdný bod, apex zatáčky, výjezd…) si velmi snadno ověříte, jak moc dopředu se ve skutečnosti musíte koukat. „A nejde jenom o tuto techniku. Na zakroucené motokárové trati se naučíte koukat dopředu i do dalších zatáček, jestli tam náhodou nečíhá nějaká komplikace či problém. Tuto dovednost pak využijete i v běžném provozu,“ myslí si Lukáš Folk.

Uzavřená a bezpečná motokárová trať je ideálním místem taky pro otestování limitů adheze. Když se jenom trochu osmělíte, zadek vám může utéct docela snadno. Vše se ale děje ve stále velice bezpečných- nízkých rychlostech, korekce je navíc díky superpřímému řízení blesková. Rozevláté průjezdy ve smyku jsou možná efektní, velmi negativně se ale projeví na časech na kolo. Motokára jednoduše nemá tolik výkonu, aby vás ze smyku rychle dostala. Potřebuje velmi plynulé a vlastně docela jemné zacházení, žádné škubání ani divoké manévry. Co vás ale motokára naučí nejspolehlivěji, to je správné držení volantu. Tady opravdu nelze jinak. Ovládací síly bývají v porovnání s tím, na co jste zvyklí z moderního auta, daleko, daleko vyšší. „Jednou rukou řízení skutečně neutáhnete, motokára vás donutí držet volant správně,“ dodává Folk. V některých motokárových půjčovnách nabízejí možnost po zajetí určitého času vyzkoušet si i silnější stroj. Případně vám u elektrické motokáry „odemknou“ vyšší výkon. Proč ne, se silnější motokárou budete muset dřív brzdit.

Ale co pak? Co když vám bude najednou prostředí amatérské půjčovny malé, žádný výkonnější stroj k dispozici už nebude, s časy už nepůjde hnout a vy byste rádi něco rychlejšího? Právě plzeňská KartArena připravila zajímavý program dalšího „vzdělávání“. Pro pokročilejší amatéry nabízí možnost vyzkoušet si skutečnou závodní motokáru na profesionální trati. Něco podobného by si měl vyzkoušet každý, kdo to s řízením myslí jenom trošku vážně. Seberychlejší sériové auto se závodní technice nikdy ani nepřiblíží.

Kde se zdokonalit: 2. Autodrom Most - Odečet bodů i závodní auto

Řidičské kurzy na mosteckém polygonu v těsném sousedství slavného závodního okruhu nejlépe znají ti, kdo si potřebují odečíst nějaké trestné body. Zavítat sem však může každý, kdo chce své auto ovládat lépe a bezpečněji. Na otázky odpovídá Jan Foukal, tiskový mluvčí Autodromu Most.

Jaké kurzy pro zdokonalení řidičských dovedností nabízíte?

Nabízíme kurzy bezpečné a sportovní jízdy pro automobily, motocykly i nákladní vozy. Podrobné informace naleznete na webových stránkách autodrom-most.cz. A to jak ke kurzům bezpečné jízdy, tak ke kurzům jízdy sportovní a využití off roadového areálu.

Co obsahují a kolik stojí? Existuje více úrovní vašeho kurzu řidičských dovedností?

Náplň a ceny kurzů najdete na našich stránkách, pohybují se v rozmezí od 3025 Kč do 5985 Kč včetně DPH. Kurzy bezpečné jízdy pro řidiče automobilů nabízíme celoročně, pro motorkáře od jara do podzimu. Jejich náplň se přizpůsobuje různým skupinám – například mužům, ženám, mladým začínajícím řidičům, rodinným příslušníkům či pracovním kolektivům. Zkušenější řidiči, kteří chtějí své znalosti a dovednosti za volantem zdokonalit, mohou zvolit kurz bezpečné jízdy – úroveň 2. Také u kurzů sportovní jízdy máme více úrovní. Po základním si pokročilí automobiloví nadšenci mohou vyzkoušet kurz sportovní jízdy Intensive s cílem dosáhnout přesnější, techničtější jízdy. Jeho součástí jsou tři hodiny výcviku na velkém závodním okruhu. Ještě vyšší metou je kurz s okruhovou cupovou octavií, tedy opravdovým závodním autem, které si účastníci vyzkoušejí při osmi ostrých kolech na závodním okruhu. Kdo se posune až do závodního vozu a chtěl by si vyzkoušet kariéru profesionálního jezdce, může u nás absolvovat okruhovou školu s možností získání závodní licence. Cena kurzů sportovní jízdy se pohybuje od 5890 Kč do 19.885 Kč včetně daně.

Kde mohu kurz zakoupit?

Přímo v Mostě, nebo na internetu? Kurzy je možné zakoupit v e-shopu na našich webových stránkách autodrom-most.cz, kde lze objednat také dárkové poukazy na kurzy. Mimo současný nouzový stav je možné kurzy i dárkové poukazy pořídit také přímo u pracovníka recepce administrativní budovy polygonu v areálu mosteckého autodromu.

Kde kurzy fyzicky probíhají?

Kurzy využívají plochy polygonu, který patří k nejkomplexnějším a nejmodernějším zařízením u nás. Svou dispozicí, instalovanými technologiemi a dalšími navazujícími aktivitami nabízí jedinečné podmínky pro výuku a výcvik řidičů ve všech oblastech problematiky řízení vozidel.

Jezdí se vlastními, nebo půjčenými vozy?

Doporučujeme absolvovat kurz ve vlastním voze, aby řidiči při nácviku zvládání krizových situací vnímali jeho možnosti, parametry, reakce a naučili se ho perfektně ovládat. Máme ale také flotilu výcvikových vozů k zapůjčení.

Co když mám obavu, že si svůj vůz například intenzivním brzděním příliš opotřebím? Existuje možnost auto si vypůjčit?

Pro absolvování kurzu bezpečné jízdy nabízíme Kiu Ceed, a to za 805 Kč včetně DPH.

Konají se tato školení i v dnešní době?

V uplynulých týdnech se konaly jen kurzy s následným odpočtem trestných bodů, které podléhaly výjimce vlády z nařízení o omezení volného pohybu osob. Nyní však už opět začínáme vypisovat i naše další kurzy, které se budou konat za přísných hygienických opatření v režimu devět zájemců a jeden instruktor.

Kde se zdokonalit: 3. školení od automobilek - Nejen BMW Fahrer Training

Propracované řidičské kurzy s vysokým standardem kvality dnes nabízejí nejen průkopníci od BMW, ale celá německá prémiové trojice. Jak nám prozradili tiskoví mluvčí, můžete se jich zúčastnit, i když luxusní auto nevlastníte.

Poskytujete nějaké kurzy zaměřené na zlepšení schopnosti ovládat vozidlo i v mezních situacích? Co obsahují a kolik stojí? Existuje více úrovní vašeho kurzu řidičských dovedností? Kde mohu kurz zakoupit? Mám se obrátit na vaše prodejce, nebo hledat na internetu? Kde kurzy fyzicky probíhají? Jezdí se vlastními, nebo vypůjčenými vozy? Mohu se kurzu zúčastnit, i když nevlastním vůz vaší značky? Konají se tato školení i v dnešní době?

David Haidinger, BMW

Ano, kurzy BMW, BMW Motorrad a Mini Driving academy jsou pro zákazníky stále dostupné a těší se velké oblibě již více než čtyřicet let. Kurzy mají různé úrovně, záleží vždy na preferencích zákazníka a jeho aktuálních řidičských schopnostech. Ceny začínají na 115 eurech (2980 Kč) za základní kurz pro nejmladší řidiče. Lze sestavit i kurz přímo na míru nebo zakoupit dárkový poukaz v různých částkách. Kurz lze zakoupit u kteréhokoliv autorizovaného dealera BMW nebo Mini. Jsou ale dostupné i online s přehledným kalendářem obsazenosti. Veškeré informace lze dohledat na oficiálních stránkách bmw-drivingexperience.com. Pokud však zákazník v rámci nákupu nového vozu vybere položku doplňkové výbavy M Drivers package, získává kurz BMW M Race Track Training zdarma v ceně paketu. Kurzy probíhají na několika různých tratích a známých okruzích, například v Německu (Nürburgring, Lausitzring, Hockenheimring), Rakousku (Sachsenring, Salzburgring, Red Bull Ring) nebo Španělsku (Mugelo). Dostupný je i kurz na sněhu v Söldenu. Základní kurzy se konají na vlastním okruhu BMW v Maisachu u Mnichova. Jezdí se ve vozech, které zajišťuje na místě přímo BMW nebo Mini. To samé platí pro motocykly. U vybraných kurzů může být použit i vůz zákazníka. Kurzy si může koupit každý zájemce. Jedinou podmínkou je řidičský průkaz. Ano, konají. Aktuálně jsou ale v některých lokalitách do 18. 4. pozastaveny s ohledem na aktuální situaci pandemie covid-19.

Jiří Rozkošný, Audi

Audi stále nabízí různé typy řidičských kurzů Audi driving experience, nechybějí zážitkové ani sportovní kurzy ani trénink řidičů limuzín. Kurzy jsou jedno- i vícedenní a jejich cena se pohybuje podle typu, délky a lokality. Například R8 basic experience stojí 490 eur včetně DPH, tedy 12.690 Kč. Nejrychlejší způsob zakoupení je přímo na internetových stránkách Audi driving experience, kde zájemce vidí nejenom termíny, ale i obsazenost jednotlivých kurzů. Aktuálně se většina kurzů koná pouze v sídle Audi sport v Neuburgu, který je vzdálen zhruba 20 km od ingolstadtské centrály Audi. Jezdí se vypůjčenými vozy, které jsou pečlivě připravovány techniky Audi. Samozřejmostí je dohled zkušených instruktorů, v jejich řadách je například nejenom pětinásobný vítěz Le Mans Frank Biela, ale i český jezdec Josef Venc. Ano, je to možné, vlastnictví vozu není podmínkou. Školení se konají, ale nabídka je omezenější a obvykle rychle vyprodaná.

Jan Kuhn, Mercedes-Benz