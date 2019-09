Absolvovali jsme kurz pro mladé řidiče: Pouze autoškola nestačí

Tréninkový program Driving Skills for Life pomáhá zdokonalovat řidičské schopnosti mladých po celém světě. Jednou ze zastávek bylo letos i Česko. Jak složité je projet slalom, a přitom psát na mobilu? A co dělat, když dostanete přetáčivý smyk?

Omán, Spojené arabské emiráty, Thajsko nebo USA. Tam všude letos zavítá bezplatný kurz Driving Skills for Life pro motoristy do 24 let. Ten se rozhodla financovat nadace automobilky Ford, která jen pro evropský kontinent uvolnila téměř 468 milionů korun. „Úmrtnost mladých na silnicích je obrovská. Proto jsme vybrali tuto rizikovou skupinu, kterou chceme zdarma vzdělávat. Jsem rád, že mezi čtyřicet tři států letos podruhé pronikla i naše země. Kdokoliv od osmnácti do čtyřiadvaceti let se tak přes internetový formulář mohl přihlásit a zúčastnit se,“ říká Martin Linhart z českého Fordu. Přesně to jsme udělali a vydáváme se tak na polygon do Hradce Králové, kde s dalšími 68 frekventanty podstoupíme řidičský dril pod dohledem ostřílených trenérů.

Podcenění může zabít

Kurz tvoří kvartet stanovišť: technická sekce, přetáčivý smyk, krizové brzdění a rozptylování za volantem. „Vím, že chcete rovnou jezdit. Než se ale vydáte na silnice, měli byste si vůz vždy zkontrolovat. Pneumatiky, provozní kapaliny, větla, brzdy, zrcátka, pozici za volantem,“ vyjmenovává instruktor Dominik Staněk. Následně se ptá, kdo tak činí. Zvednutých rukou je jako titulů fotbalové Sparty v posledních pěti letech: 0. A právě zde se nachází podhoubí tristních čísel nehodovosti u mladých, jež mnohdy způsobuje právě podcenění. Jen v uplynulém roce přišlo o život kvůli začínajícím řidičům 94 osob. Letos do konce července pak čtyřicet. „V autoškole třeba odbyli, jak si mám změřit olej nebo tlak v gumách. Proto jsme rády, že si to tady vyzkoušíme,“ hlásí skupinka studentek z pardubického gymnázia.

Slepý bod nepřijde vhod

Součástí technické sekce je také kamion s přistavenými koly, na němž nám instruktoři demonstrují nebezpečnost mrtvých bodů. „I když pojedete deset metrů za tirákem, riziko hrozí stále,“ zdvihá prst Staněk s tím, že brzdná dráha kamionu je při 90 km/h až dvojnásobná v porovnání s osobákem. Jak se tedy chovat v jeho blízkosti? Ideálně se za ním zdržovat co nejkratší dobu a stát více vlevo. Levé zrcátko má řidič u sebe blíže, čili se mu výrazně snižuje slepý úhel. „V kabině tiráku jsem nikdy neseděl. Věděl jsem, že uvidím hůř, ale abych dva metry před sebou to kolo nenašel vůbec, jsem nečekal,“ komentuje dvacetiletý Radek z Přelouče. Dáváme mu za pravdu. Jde o další přínosnou věc, kterou na stezce k získání řidičáku bohužel minete.

Ani brzda, ani plyn

Po kamionové exkurzi přecházíme na stanoviště přetáčivého smyku. „Tento typ smyku je situace, kdy automobil ztrácí přilnavost zadní nápravy a záď vozu začne předbíhat příď,“ seznamuje posluchače s teorií instruktor sportovní jízdy Martin Lehký. Se speciálními návleky na zadních pneumatikách, jež berou přilnavost, nastupujeme do vozidla. Na malém okruhu předvádíme ze začátku spíše přehlídku piruet než efektivní pokoření krizového momentu. „Musíte hned zatáčet proti směru smyku, takzvané kontra na volantu. Přední kola by měla směřovat v linii vaší původní trajektorie a stejně tak vždy koukejte tam, kam chcete jet,“ upozorňuje Lehký. Rozhodně varuje před sešlapáváním plynu, ale také ostrým zadupnutím brzdy. „Základ úspěchu ovšem vidím v tom, všemu předejít. Ať v plynulosti zatáčení, přizpůsobení rychlosti, nebo zejména včasné výměně pneumatik,“ doplňuje Martin. Na tomto místě trávíme nejdéle času. Jen díky svaté trpělivosti Lehkého po pětatřiceti minutách neustálého opakování konečně porážíme soka jménem Přetáčivý smyk.

Škola hrou

Třetí prověrku dopoledního programu představuje krizové brzdění. Dvojice úkolů je jasná: rozfofrovat auto na dráze co nejrychleji a na značce „Brzděte“ zatlačit prostřední pedál co nejvíce k zemi. Druhý poté spočívá v bleskovém vyhnutí se překážce podle rozsvícení světla na tabuli. „Jak jsou lidé vystrašení, brzdí někdy nedostatečně, napůl. Což je klíčová chyba. Musíte intenzivně,“ říká dlouholetý instruktor bezpečné jízdy Jan Peškař a rázem dodává: „Naopak úhybný manévr mladým takové problémy nedělá, reagují celkem slušně.“ Existuje něco, co by šoférům elévům poradil, jak ještě lépe čelit ošemetným situacím? „Zní to možná zvláštně, nicméně motokáry jsou ideální přípravou. Zkvalitňují řidičský cit, vnímání přilnavosti a obecně zlepšují reakce v provozu,“ radí nabírání zkušeností formou zábavy Peškař.

Smrtící slalom

Poslední „tábořiště“ patří rozptylování za volantem. Shodou okolností se v něm nachází i nejvíce pěkných dívek včetně profesionální závodnice Gabriely Jílkové. „Ani já jako žena nezvládnu dvě činnosti najednou, tedy řídit a zároveň psát zprávy na telefonu. Pojďte se sami přesvědčit,“ zve nás na prubnutí slalomu čtyřiadvacetiletá Gabriela. Zatímco píšeme SMS „Svět motorů je nejprodávanější motoristický časopis v ČR“, kosíme jeden kužel za druhým. „Že čtyřsekundové mrknutí na displej nic není? V 50 km/h ujedete i šedesát metrů,“ zdůrazňuje na místě spolujezdce blonďatá instruktorka. Používání mobilu označujeme za vůbec nejnebezpečnější nešvar, zvlášť když se k němu většina frekventantů přiznává. „Během jízdy si běžně kontroluju sociální sítě nebo se fotím. Dneska jsem ale shodil polovinu kuželů a kamarádi se mi vysmáli. Došlo mi, jak moc hazarduju. Takže odteď telefon odkládám úplně,“ svěřuje se nám devatenáctiletý Filip z Trutnova. Mimo jiné kluk, co zpočátku trochu frajeřil. I proto se domníváme, že každá podobná akce má smysl.

Čtyři otázky pro Martina Semeráda, hlavního instruktora

V čem vidíte hlavní přínos kurzů?

V samotném formátu akce, která za jeden den dokáže proškolit až 160 mladých řidičů. Dále doufám, že výsledkem kurzu bude rovněž následný zájem o nadstavbové řidičské kurzy.

S čím měli účastníci největší starosti?

Nejvíc je překvapil kamion na technickém stanovišti. Možnost sednout si na delší dobu do tak velkého vozu nemají každý den. V souvislosti s mrtvými úhly si rovněž zkusili, jak pro ně může být tirák nebezpečný. A pak jízda s mobilem v ruce.

Myslíte si, že by začínající řidiči měli podobný kurz absolvovat povinně?

Jsem o tom skálopevně přesvědčený. Účast v silničním provozu je totiž statisticky nejnebezpečnější činnost, jakou člověk podstupuje na každodenní bázi. Domnívám se, že je krátkozraké myslet si, že autoškola je dostatečnou průpravou. Podobný kurz je nejlepší investicí do vlastního bezpečí.

Jaká byla pro vás osobně nejtěžší disciplína?

Jednoznačně slalom s použitím mobilního telefonu. Důvod je prostý. Zatímco smyky se naučím, jízda s telefonem natrénovat prostě nejde. Ani kdybych byl nejlepší řidič na světě.

