Chrysler se vrací, máme funkční týmy a spousty nápadů, slibuje šéfdesignér

Automobilka Chrysler čerstvě oslavila sté výročí oficiálního založení, ovšem stalo se tak v bídném stavu – po předloňském konci modelu 300 vyrábí jediný vůz ve dvou verzích, MPV Pacifica a jeho levnější provedení Voyager. Kromě ohlášení specialitky v podobě výroční verze Pacifica 100th Anniversary, kterou si můžete koupit v modré, červené nebo bílé barvě – těch, které obsahuje americká vlajka – je po stránce nových produkčních aut Chrysleru už mnoho let ticho.

Není to však postupné umírání. „Řeknu to přímo – Chrysler se vrací,“ nechal se slyšet Ralph Gilles, šéfdesignér celého koncernu Stellantis. Co to znamená prakticky? „Vytvořili jsme designové studio“ zhruba před rokem a půl, řekl Gilles. „Do té doby jsme neměli studio Chrysleru, byl dohromady s Dodge, takže jsme udělali oddělené studio“ a poslední rok a půl v něm pracovali na konceptech, dovysvětlil manažer.

Samotné designové studio však nestačí. „Produktové plánování má tým, marketingový tým také existuje, takže jsme postavili všechno, co je třeba, abychom se o značku starali, a to přineslo novou energii,“ říká Gilles.

V produkční auto založené na konceptu Halcyon to ovšem ústit nebude. „Halcyon byl kotlík konceptů, nápadů – bylo na něm mnoho, mnoho nápadů. Mohl bych vyjmenovat padesát různých věcí, které jsou všechny nápady chystané pro různá auta,“ řekl Gilles a doplnil, že zejména půjde o aktivní prvky aerodynamiky, prosklená střecha, nová strategie systému sklápění sedaček Stow ’N Go, možnost skrýt obrazovky či třeba head-up displej s rozšířenou realitou.

Jak budou chystaná auta vypadat, nicméně neřekl. Jen naznačil, že by to nemusely být crossovery. „Mluvíme o nižších autech, protože jsou úspornější,“ vyzdvihl Gilles výhodu aut s nižší celkovou výškou.

Co konkrétně svět od Chrysleru čeká, si musíme ještě nějakou dobu počkat. Výročí bylo unikátní příležitostí k představení nových konceptů, ovšem nestalo se tak – Chrysler ukázal jen tu výroční pacificu. Slibovaný elektrický crossover, v nějž se měl do roku 2025 vyvinout koncept Airflow, představený v roce 2022, se odkládá nejméně o dva roky.

Navzdory tomu se už před několika dny nechala slyšet Christine Feuellová, šéfka značky, že budoucnost Chrysleru není vedle Plymouthu, Imperialu a DeSota, tedy na hřbitově: „Otázka budoucnosti a životaschopnosti Chrysleru se v médiích objeví tak jednou do týdne. Nic takového ale v debatách s Antoniem Filosou nebo dalšími lidmi z vedení koncernu vůbec nepřišlo na řeč. Chápu tu zvědavost na téma, jestli společnost opravdu dokáže udržet 14 značek. Je to hodně lidí k uživení, to je pravda, ale pro Chrysler je v naší strategii pozic na trhu místo,“ uvedla pro Detroit Free Press.

Ani jeden z manažerů neupřesnil, proč Stellantis s oživením Chrysleru tak dlouho otálel, nebo třeba co stálo za rozhodnutím nevyvíjet souběžně s novým chargerem také ekvivalentní chrysler, který by tak už mohl být v prodeji aspoň jako elektromobil.

Chrysler Halcyon a Christine Feuell • Zdroj: Chrysler

Zdroje: Stellantis, Road & Track, Detroit Free Press | zdroj videa: Stellantis