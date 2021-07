Chrysler u dvoudveřového kupé nabízel výbavu připomínající luxusní dodávku

V nepřeberném množství koncepcí a automobilových variant vznikl originální prototyp osobního luxusního vozu. Jednalo se o dvoudveřové kupé, ale navzdory karosářské verzi novinka nepatřila do klasické sportovní kategorie a nezapadala ani mezi GT. Nejvíce odpovídal popisek impozantního modelu pro společenskou smetánku popíjející drahé likéry mezi sousty pravého kaviáru.

Chrysler Imperial Crown z let 1967–1968 nezapadá do tradičních kategorií, protože dvoudveřové kupé s paketem Mobile Director uvnitř oplývalo výbavou připomínající luxusní dodávku. Americký výrobce zamýšlel dodávat honosné, elegantní, prostorné vozidlo bez pocitu rozvozu zboží. Do standardní karoserie osobního automobilu se vešlo otočné přední sedadlo, velký rozkládací stůl nebo lampička na husím krku. V minivanu či dodávce by doplňky tolik nepřekvapily jako v Chrysleru s pouhým párem nástupních i výstupních dveří.

Představu o komfortním uspořádání uceluje dobový katalog, který lákal bohaté k nákupu výjimečného Imperialu. Cestou by nebyl problém stihnout partičku šachu, dalo by se do noci úřadovat a v neposlední řadě stůl s posezením mohl simulovat malou společenskou místnost anebo skromný džentlmenský klub. Nebylo to pro každého, jak připomíná reklamní spot z 60. let.

Novější test modrého Imperialu uvádí ještě jednu výhodu skládání stolu v interiéru – mezi sedadly vznikne loketní opěrka pro řidiče i spolujezdce. Právě sedačka spolujezdce lze otáčet o 180 stupňů kolem své osy, rotaci totiž nebránil béčkový sloupek. Toho času se vyráběla masivní sedadla potažena kůží a zdobnými prvky, pohodlná křesla zabírala značnou část vnitřního prostoru Chrysleru, i tak se dovnitř vešli čtyři pasažéři plus k tomu zmíněné kancelářské vybavení.

Pojízdný salonek byl postaven na rozvoru v délce 3,2 metru, celková délka vozu narostla až na 5,7 metru, což je dost ve srovnání s výškou střechy 1,4 metru. Kolos o hmotnosti zhruba 2,2 tuny hnal vpřed vidlicový osmiválec Wedge o objemu 7,2 litru spolupracující s třístupňovým automatem TorqueFlite A727.

Rozmařilý set Mobile Director byl ve vývoji od roku 1966. Studie Imperial Mobile Executive Car poprvé představovala fantazii podoby nejmodernějšího uspořádání dvoudveřového automobilu pro klienty se statusem VIP. Návrh počítal mimo jiné s datafaxem Stewart-Warner, obousměrným telefonem, televizí a čtyřmi zásuvkami.

Zákazníků mohlo být údajně jen 54, více kusů nebylo vyrobeno a do současnosti přežila asi pětina pojízdných exemplářů. Dealeři si tehdy účtovali navíc 597,40 USD, což by dnes znamenalo příplatek přes 4.800 USD (105.000 Kč).