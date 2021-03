Historie Chrysleru: Příběh nejmenší ze tří velkých amerických automobilek

Automobilka Chrysler byla založena v roce 1925 reorganizací Maxwell Motor Company, později došlo k uzavření partnerství s Daimlerem, v posledních letech je spjata s Fiatem. Víte ale o tom, jak tato dnes velmi známá automobilka začínala? Pokud ne, jste na správném místě.

Historie značky Chrysler se datuje do roku 1925, kdy ji založil muž nesoucí jméno Walter Chrysler – bylo to rok poté, co představil svůj první automobil se šestiválcem. Tato automobilka se brzy stala synonymem moderních a výkonných automobilů, které mají styl. Mnohé modely, které vznikly v rukách tohoto výrobce, byly ikonické, našla se i spousta automobilek, které se snažily vozidla Chrysleru napodobit, alespoň na první pohled.

Chrysler sklidil za své krátké působení spoustu úspěchů Z úspěšných modelů bychom měli zmínit minimálně model Concorde, který se stal prvním vozidlem, u něhož byl použitý tzv. cab-foward design karoserie. Tento model se vyznačoval zejména velkým prostorem uvnitř automobilu, aniž by jej bylo třeba zvenku zvětšovat. Podobné inspirace využila automobilka také v roce 2002, kdy na autosalonu v Detroitu představila koncept modelu Pacifica. Tato šestimístná karoserie vznikla spojením designu luxusních kombi a sportovně užitkových vozů.

Kdo byl Walter Chrysler?

Walter Chrysler (1875 – 1940) byl americkým průmyslníkem, který vyrůstal v kansaském Ellisu. Zde najdete také muzeum jakožto památku na něj. Jeho kariéra odstartovala v roli technika na železnici, později se stal ředitelem jedné z továren American Locomotive Company. K automobilovému průmyslu poprvé přičichl už v roce 1911, kde pracoval jako ředitel továrny Buicku v michiganském Flintu. Tuto továrnu opustil v roce 1919, kdy si s sebou kromě zkušeností odnesl také spoustu peněz.

Později pracoval také jako ředitel automobilky Willys-Overland Motor Company, ale také jako ředitel upadající firmy Maxwell Motor Company, která se po odchodu zakladatele firmy stala základem pro vznik značky Chrysler se sídlem v Detroitu. Tam značka sídlila až do roku 1996, kdy se přestěhovala do Auburn Hills. V roce 1928 Chrysler koupil Dodge a začal se stavbou osobitého mrakodrapu Chrysler Building v New Yorku, jehož stavba byla dokončena roku 1930.

Jak jsme již zmínili, do společnosti Maxwell přešel Walter v roce 1920, kde měl napravit problémy dané společnosti. Koncem roku 1923 však byla výroba ukončena a Walter přichází i rok později s prvním modelem nesoucím jméno Chrysler – vozem 70. Šlo o vůz, který mohl nabídnout moderní prvky za příjemnou cenu. Tento Chrysler měl nejen karburátor se vzduchovým filtrem, ale také tlakové mazání a olejový filtr. Tyto prvky ostatní automobilky doposud neužívaly. Mezi další novinky Chrysleru patřily také hydraulické brzdy pro všechna čtyři kola, nemluvě o jeho proslavení se v uložení motoru za pomoci pryžových dílů, montáži odlehčených ložisek, ale také přesným zpracováním hřídelí.

Rozdělení dle ceny a funkce

V roce 1928 se všechna vozidla Chrysleru začala dělit do nabídek podle cenové nabídky a funkcí, jimiž daná vozidla disponovala. Podobnou cestu ostatně razil i konkurenční General Motors, jímž se Chrysler inspiroval.

Ve třídě levných vozidel jste tak našli modely značky Plymouth, ve třídě střední pak vozy DeSoto. Aby nebylo úspěchů této automobilky málo, Chrysler kupuje společnosti Dodge Brother Automobile, ale i Truck Company. Právě v tuto chvíli přichází s výrobou nákladních vozidel. Na vrcholu nabídky se pak stává Imperial, ten je ale jakožto samostatná značka založen až v roce 1955, aby lépe konkuroval jiným vozům této kategorie.

Další expanze

Expanze následovala i v dalších letech po válce. V roce 1960 je představen model Valiant, v roce 1987 Chrysler kupuje AMC a vytváří novou značku Eagle.

Chrysler v průběhu let nezískával popularitu jen v rodné Americe, ale také v Evropě, kdy na evropský trh expandoval v roce 1964. Zde převzal automobilky Simca a Rootes. Vzniká tak v roce 1967 divize Chrysler Europe. O tři roky později, v roce 1970, jsou pak v USA představeny dnes už legendární vozidla Charger, Challenger a Plymouth Barracuda.

I přes tyto úspěchy se firma dostává v sedmdesátých letech do finančních potíží, které souvisely s tehdejší ropnou krizí. Chrysler se totiž pomalu přizpůsoboval zájmu o menší, úspornější vozy, o které američtí zákazníci najednou měli kvůli rostoucím cenám paliva zájem. Potíže to byly takové, že Chrysler dokonce musel žádat americkou vládu o finanční pomoc, aby přežil. To už se dělo pod vedením slavného Leea Iacoccy, který Chrysler nakonec úspěšně vyvedl z krize. Firmě šéfoval od roku 1978. Krátce před jeho nástupem byla mimochodem prodána evropská divize automobilky francouzskému PSA (tehdy Peugeot Citroën), což rovněž mělo řešit finanční potíže.

Spolupráce s Lamborghini i Mitsubishi

Automobilka se pustila do výroby nových modelů, z krize společnost pomohl dostat i model Voyager, který zakládal segment rodinných minivanů. Navíc tu byla i spolupráce s Mitsubishi, díky níž Chrysler uvádí nové modely s pohonem předních kol.

Po změně vedení se Chrysler dostává opět na špičku popularity v Americe – a to pod vedením Toma Galea. Právě v tu dobu je Chrysler opět na nákupech, když kupuje finančně vyčerpané Lamborghini. Vzniká tak studie Lamborghini Portofino, která poukazovala na tehdejší spolupráci s Italy. Na něj tvarově později navázal i koncept Millenium s protiblokovacím systémem, radarem vpředu, infra-zařízením k nočnímu vidění, ale také řízením trakce.

Nakonec ale tato kooperace neměla dlouhého trvání, Chrysler Lamborghini opět prodává v roce 1994. V době nastupující ekonomické krize nemá trpělivost s nejistými projekty a raději se italské automobilky zbavuje. V té době mimochodem přichází dodnes slavné modely jako Viper, Prowler a PT Cruiser nebo Neon.

K dalším velkým milníkům této značky můžeme řadit také výstavbu nového technického střediska CTC v Auburn Hills, kde jsou od roku 1996 soustředěna všechna designérská, ale i vývojová pracoviště automobilky. Kromě jiného se zde nachází také aerodynamický tunel. Dochází k další práci s modely Thunderbolt, Plateon nebo Atlantic.

A jak vypadá automobilka v současnosti?

V roce 1998 pak přišlo spojení s Daimler-Benz, kdy vzniká DaimlerChrysler. Po tomto spojení se automobilka stává pátým největším výrobcem vozidel na světě. Při spolupráci Chrysleru s Mercedesem vzniká sedan 300C, který pracuje s podvozkem éčkového Mercedesu (W211). Poté se rodí také kupé Chrysler Crossfire, rovněž s technikou Mercedesu. Naopak značka Plymouth končí, se světem se definitivně loučí v roce 2001.

Ani toto spojenectví nazývané v době vzniku jako sloučení rovných nebo manželství z nebes však nemá dlouhého trvání. Po letech analytici tvrdí, že šlo zkrátka o příliš vzdálené firmy z hlediska mentality práce, přes což se nešlo přenést. V květnu 2007 tak DaimlerChrysler prodává 80 procent svých akcií americkému investičnímu fondu Cerberus Capita Management.

Světu ale vládne ekonomická krize, která zamává právě s americkými automobilkami. Chrysler je tak nucen vyhlásit bankrot. Následkem toho v roce 2009 dochází ke vzniku společnosti Chrysler Group LLC, kterou postupně přebírá italská automobilka Fiat.

Přichází tak italsko-americká spolupráce. Značka Lancia přebírá některé modely Chrysler, aby je krátce nepříliš úspěšně prodávala v Evropě. Fiat vstupuje na americký trh a využívá techniku Jeepu Renegade pro Fiat 500X.

Počáteční úspěšná fáze ale končí a nový majitel hledá opět nového partnera. Tím se nakonec stává PSA. V roce 2021 tak dochází ke vzniku nadnárodní skupiny Stellantis, jejíž je Chrysler členem spolu s dalšími 13 značkami.

Z kdysi klíčové součásti amerického automobilového průmyslu je tak dnes jen závan starých časů. Vždyť Chrysler aktuálně už nabízí pouhé dva modely, velký sedan 300 a technicky spřízněná MPV Voyager/ Pacifica. Větší úspěch tak zažívají jeho divize Jeep nebo RAM. Stellantis chce ale do budoucna rozvinout všechny své značky, a tak by se renesance mohl konečně dočkat právě i Chrysler.