Čína žene evropská cla výš, podala stížnost k Světové obchodní organizaci

Čerstvě v platnost vstoupivší dodatečná cla na elektromobily vyrobené v Číně, které dosahují výše až 35,3 %, jsou pochopitelným trnem v oku tamní vlády. K dalším odvetným opatřením se nyní přidává stížnost ke Světové obchodní organizaci (WTO), jak uvádí web Automotive News China.

Cílem stížnosti je podle prohlášení čínského ministerstva obchodu „ochránit zájmy ve vývoji“ elektromobilního průmyslu. „Věříme, že finální rozhodnutí EU o opatřeních proti podpoře nemá faktický ani právní základ, porušuje pravidla WTO a je zneužitím opatření na ochranu obchodních vztahů,“ uvedl dále mluvčí ministerstva.

„Apelujeme na EU, aby uznala své omyly a bezodkladně napravila své ilegální kroky,“ nešetří ostrými slovy ministerstvo a dále hovoří o „zachování stability globálního dodavatelského řetězce pro elektromobily a čínskoevropskou spolupráci v obchodě a ekonomice“.

Unie podle agentury Bloomberg do Pekingu znovu vyslala své zástupce, aby se snažili se svými čínskými protějšky najít nějakou kompromisní cestu, díky níž by se dodatečná cla mohla zrušit. Potvrdil to Maroš Šefčovič, eurokomisař pro oblast obchodu: „Nemáme zájem o obchodní válku.“ Obě strany čerstvých jednání však podle webu k situaci uvedly, že rozdíly v přístupu „zůstávají značné“.

„Nejsem příliš optimistický, že by Čína nabídla něco, co by EU akceptovala,“ komentoval pro agenturu Reuters situaci Max Zenglein, ekonom organizace Merics, berlínského institutu čínských studií. „Nemyslím si, že Čína chce, aby tento problém významně torpédoval vztahy s EU, zejména vzhledem k tomu, že [po amerických prezidentských volbách] bude svět o dost jiný,“ neztrácí však optimismus Po Čeng-jüan z poradenské firmy Plenum.

Podle Reuters hovoří i čínská strana o tom, že obchodní válka je nežádoucí. Ve skutečnosti jsou však vztahy složité; např. Francie, která cla podporovala, má zájem na pokračování obchodních vztahů s Čínou. Ta ale uvalila cla na importovanou francouzskou brandy.

Pohled do výroby vozů Zeekr • Zeekr

„Některé evropské země chtějí na svém území více čínských investic a doufaly v méně významná odvetná opatření, tak volily proti dodatečným clům,“ cituje agentura nejmenovaného evropského diplomata. K zemím, které chtějí prohlubovat vztahy s Čínou, patří Finsko či Slovensko. V Maďarsku čínská automobilka BYD aktuálně staví továrnu, v Polsku se vyrábí auta značky Leapmotor a v plánu jsou velké investice i v Itálii a Španělsku.

Čína potřebuje evropský automobilový trh k odbytu svých vozů, protože její ekonomika zpomaluje a je tak třeba mít odbytiště pro své elektromobily. Celkový obchod mezi Čínou a EU za loňský rok dosáhl výše 18,1 bilionu korun.