Číňané berou retro vážně, produkční Wey Yuanming připomíná padesátá léta

Nové patentové snímky odhalují zajímavý retro-design čínského vozu, který evokuje design modelu GAZ M20 Poběda z padesátých let.

Čínská automobilka Wey, spadající do čínského státního koncernu Great Wall Motor, představila v loňském roce zajímavý vůz, jehož tehdejší oficiální název „Fugu Chaojia“ býval překládán zhruba jako „Jízda v retro stylu“. Tou dobou však nebylo jisté, jaký osud vlastně vůz čeká.

Automobilka totiž nezmiňovala, zda se jedná pouze o koncept, nebo zda se dočkáme i výroby. Jistou nápovědou však může být nedávný únik patentových skic již produkčního vozu, který navíc dostal i oficiální název. Ten vzešel z veřejného hlasování a nakonec zní „Yuanmen,“ což by v překladu měl být „sen, který se stal skutečností“.

Vůz se od své loňské premiéry na čínském autosalonu v Guangzhou objevil na veřejnosti ještě několikrát a téměř vždy vypadal takřka stejně. Jak ovšem upozornili kolegové z CarNewsChina, vůz postupně prochází modernizací, která je patrná například na jeho přídi.

Designéři zřejmě zkrátili přední převis, vytáhli světlomety víc dopředu a přepracovali i tvary retro-chromované mřížky chladiče, která nově nezasahuje tak moc do blatníků. Úpravou však údajně prošel i přední nárazník, který nově nezasahuje tak výrazně do boků vozu.

Video se připravuje ...

Na patentových snímcích přitom vůz svou siluetou s dlouhou kapotou a elegantní pozvolně klesající střechou skutečně připomíná design vozů z padesátých let, zejména pak styl sovětského vozu GAZ M20 Poběda.

Retro-design navíc podtrhují drátěná kola, drobná zrcátka, specifické nárazníky, vystouplé blatníky a bohaté chromování. Zajímavostí je navíc boule na kufru, připomínající rovněž staré vozy, která zřejmě slouží jako designový prvek a navíc pomáhá zvětšit zavazadelník.

Pod kapotou Wey Yuanming by se měl objevit jak čistě elektrický, tak plug-in hybridní pohonný systém. Čistě elektrický model by měl nabídnout verzi s jedním i dvěma motory, přičemž výkon by se mohl pohybovat v rozmezí 300 až 400 koní.

Plug-in hybrid by měl být dostupný ve dvou verzích. Základní motorizace 1.5 PHEV by měla nabídnout výkon okolo 156 koní, výkonnější turbomotor 1.5 PHEV by však mohl nabídnout až 188 koní. Podobný typ pohonu už ostatně využívají i jiné modely značky.

Automobilka Wey také před časem zveřejnila i oficiální snímek produkčního vozu, který byl vnímán jako náznak blížící se premiéry produkčního modelu. Tvrdý lockdown v Číně, způsobený pozvolna sílící koronavirovou pandemií, však může odhalení vozu ještě pozdržet.