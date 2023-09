Nová loď bude do Evropy přivážet až 7600 aut, v plánu jsou ale i lodě s větší kapacitou.

V šanghajských loděnicích byla na vodu spuštěna nová zaoceánská loď pro přepravu automobilů, kterou vlastní společnost SAIC Anji Logistics, dceřiná společnost gigantu SAIC Motor’s. Nová loď s kapacitou 7600 automobilů bude nasazena na trase do Evropy, na které se společnost pohybuje již od roku 2020.

Společnost SAIC, pod kterou spadá například i značka automobilů MG, plánuje do své flotily během tří let zařadit dalších 12 lodí, které budou mít kapacitu 7600, 7800 nebo 9000 automobilů, jak uvádí CarNewsChina. Kromě toho ale společnost plánuje i nadále spolupracovat s velkými přepravními společnostmi, jako například Cosco nebo Wallenius Wilhelmsen.

Video se připravuje ...

Čínská společnost tak evidentně plánuje i nadále zvyšovat objem vyvážených automobilů, přičemž již posledních 7 let drží titul největšího automobilového exportéra v Číně. Poslední čtyři roky jsou pak do zámoří nejčastěji exportovány automobily značky MG. Ostatně značka je přítomná i na našem trhu, kde se díky skvělému poměru ceny a výkonu těší stále větší popularitě.

Za minulý rok společnost SAIC Motor exportovala zhruba 1.071 milionu automobilů, což představovalo 45,9% zlepšení ve srovnání s loňským rokem. Za prvních 7 měsíců loňského roku si společnost připsala již 630.000 exportovaných automobilů, což představuje 31,6% meziroční zlepšení. Export do Evropy byl zvýšen o 148 %, v Austrálii se pak značka probojovala svými prodeji do první desítky.

Stojí za zmínku, že společnost Anji Logistic, která je logistickou divizí společnosti SAIC Motor, vlastní největší flotilu pro přepravu lodí v Číně. Kromě 11 říčních lodí a 11 lodí pro převoz aut na domácím trhu totiž vlastní také 8 mezinárodních obchodních lodí, které zaváží automobily kromě Evropy také do Jihovýchodní Asie, Mexika a Latinské Ameriky. Celkem už je značka přítomná na více než 60 světových trzích a provozuje okolo 750 dealerství.

Díky loňské objednávce lodi typu Ro-Ro (Roll-in, Roll-out) s kapacitou 770 vozidel je společnost schopna přepravit až 50.000 vozidel ročně. Do budoucna pak chystá další rozšíření flotily, což by mělo společnosti do budoucna ušetřit pořádný balík peněz.