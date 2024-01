Čínská vláda chce škrtit růst elektromobilů. Může totiž rozpoutat válku

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Aktivita čínského automobilového průmyslu v poslední době raketově roste – podle tamní vlády disproporčně k poptávce po nových autech. Proto vláda zvažuje zásah v podobě omezování expanze domácích výrobců elektrických aut, alespoň dle zprávy novin Financial Times.

Náměstek ministra pro průmysl a informační technologie Sin Kuo-pin se nechal slyšet, že poptávka je „nedostatečná“ a zasadil se o „účinná opatření“, která se mají vypořádat s projekty „naslepo“ slibující nové elektromobily. Naznačil, že někteří domácí výrobci hrají nečestně s cílem získat konkurenční výhodu – dodal, že jsou mu známy případy „nepoctivého konkurenčního chování“.

Kuo-pin není jediný, kdo nahlíží na rapidní růst nových projektů skepticky. „Největší obavou je, že se trh elektromobilů rychle přesytí a že je na obzoru ostrá cenová válka,“ nechal se slyšet Louis Gave z analytické společnosti Gavekal Research. „Nyní, když výrobci mají přístup k úvěrům od bank, cesta nejmenšího odporu je pokusit se získat tržní podíl a zároveň zbavit se některých konkurentů tak, že sníží ceny a marže,“ dodal.

Cenová válka by přitom pro Čínu nebyla nic nového a z nedávné minulosti je známo, že na ni budou biti subdodavatelé a zaměstnanci výroby. Zprávy ze září loňského roku uvádějí, že automobilky šly cestou tlaku na subdodavatele, aby zlevňovali, a také zásadního snižování odměn svým zaměstnancům.

Čína v loňském roce exportovala zhruba 5 milionů aut, z velké části do Ruska, odkud se po vpádu vojsk na Ukrajinu a souvisejícím uvalením ekonomických sankcí stáhla řada evropských automobilek. Očekává se další nárůst s tím, jak začne velké množství čínských aut proudit na evropské trhy.

Ovšem, za 22 % celkového čínského exportu – dělá to zhruba 910 tisíc aut – stojí čínské fabriky zahraničních automobilek, uvádí agentura Reuters. Jen Tesla vyvezla zhruba 344 tisíc elektromobilů po Asii, ale také do Austrálie, na Nový Zéland i do Evropy; šanghajská továrna je jejím největším závodem na světě. Velkými exportéry jsou také koncerny Ford a GM, kteří vývoz aut vyrobených v Číně souhrnně zvýšili o 21 %. Ještě více rostl export v Číně vyrobených vozů značky Kia – oproti roku 2022 víc než dvojnásobně.