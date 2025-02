Čínské dodávky Farizon vstupují na český trh. Umí luxus i nízkou cenu

Je-li jedna věc, kterou se čínský automobilový svět vyznačuje, je to bez debat obrovské množství značek, které vznikají a zanikají jak na běžícím páse. Jednou z nich je i Farizon, značka, která není ani deset let stará – v roce 2016 ji s cílem prodávat užitková auta založil koncern Geely.

Právě tato značka vstupuje na český trh se dvěma elektrickými dodávkami, které se novinářům představily na tiskové konferenci, organizované importérem Auto Wallis. Ten působí na trzích střední Evropy a Balkánu a kromě Farizonu, Isuzu či Ssangyongu prodává vozy i řady evropských značek, jako je JLR, BMW, Opel či Renault.

Luxusní SuperVan

Ta větší ze dvou představených dodávek se jmenuje SV, tedy SuperVan. Přišla na trh globálně na podzim roku 2024 a už stihla od Euro NCAP získat ocenění Platinum za bezpečnostní výbavu. Ta je totiž kromobyčejně bohatá na to, že se bavíme o furgonu, a navíc je všechna ve standardu.

K mání bude pouze jedna výbavová verze, která obsahuje kromě povinné elektroniky také adaptivní tempomat či radarové sledování mrtvých úhlů. Dále obsahuje kožený vyhřívaný volant, vyhřívané a ventilované sedačky, automatickou klimatizaci či 360° kamerový systém.

Také je standardem B-sloupek integrovaný do pravých předních dveří spolu s bezpečnostním pásem. Důvodem je, že základní provedení má částečně otvírací přepážku mezi kabinou a nákladovým prostorem, aby bylo možné přepravovat dlouhé věci. Pevná přepážka, jako na fotkách u prezentovaného kousku, je k mání volitelně, ovšem situace B-sloupku se nemění.

Na palubě jednoho zaujmou povrchy a materiály, které by člověk u dodávky nečekal. Začíná to už perforovaným čalouněním sedaček – kdo tu bude jezdit ve špinavých montérkách, je pro něj v podstatě nutností pořídit sedačkám nějakou dodatečnou ochranu před ušpiněním. Obecně interiér působí, jako by měl patřit prémiovce, nikoliv pracovnímu nástroji, takže jeho trvanlivost je otázkou.

Příjemně však překvapuje prostor pro kolena prostředního člena osádky, kterému nepřekáží výrazná středová konzole. Když tu nikdo nesedí, je k dispozici šuplík s prostorem pro mobil a držáky nápojů a o patro níž výklopná přihrádka. Líbí se mi také madla na A-sloupcích, usnadňujících nastupování, ovšem dvojitý A-sloupek omezuje výhled dopředu doleva o poznání víc než u podobně řešeného Volkswagenu ID. Buzz.

Farizon SV má kompletně LEDkové osvětlení a jeho příď se otvírá na dvě části. Standardně výklopný je panel mezi světlomety, kudy se dostanete k hrdlům nádrží provozních kapalin, druhým krokem je možnost vyjmutí panelu pod světly, je-li třeba nějakého servisu či seřízení světlometů; šrouby k jejich ovládání jsou dostupné až pod tímto krytem. Přední LEDky jsou reflektorové a nastavují se zcela manuálně; v interiéru je vlevo od volantu kolečko.

Nákladový prostor má zcela rovnou podlahu bez schodu u pravých posuvných dveří s několika oky k upevnění nákladu už ve standardu, stejně jako částečné obložení stěn. Zadní vrata, standardně otevíraná až do 270° úhlu, nemají pevnou aretaci. Automobilka věří, že masivní panty vrata podrží dostatečně i v silném větru.

Zajímavostí SV je kompletně elektronicky řízená technika. Jeho skateboardová platforma využívá technologie drive-by-wire, steer-by-wire i brake-by-wire. Podle importéra to výrazně snižuje počet pohyblivých dílů, hmotnost vozu i servisní složitost.

Ceník Farizon SV Karoserie Baterie Cena bez DPH L1H1 49 kWh 1.019.975 Kč 67 kWh 1.091.145 Kč 83 kWh 1.172.745 Kč L1H2 67 kWh 1.116.645 Kč 83 kWh 1.198.245 Kč L2H1 67 kWh 1.124.295 Kč 83 kWh 1.205.895 Kč L2H2 67 kWh 1.147.500 Kč 83 kWh 1.241.850 Kč L2H3 67 kWh 1.257.150 Kč 83 kWh 1.328.550 Kč L3H3 83 kWh 1.346.400 Kč 106 kWh 1.448.400 Kč

Pracovní V6E

Menší a už od pohledu levnější dodávkou je V6E. Nenechte se zmást, nemá pod kapotou šestiválec, je to opět „elektrika“. Jde o model z rodiny Farizon Sing-siang, třebaže toto označení v Česku nepoužívá, a na čínském trhu je už od roku 2022.

Na rozdíl od SV je to i interiérem ryze pracovní auto, ovšem to neznamená, že by výbava kabiny byla ošizená. Kromě povinné elektroniky dle pravidel GSR2 je tu automatická klimatizace, couvací senzory, vyhřívaná sedadla, volant i zrcátka, která mají také elektrické nastavování. Také jsou i zde dva displeje, jeden pro infotainment a druhý coby přístrojový štít. Veškeré osvětlení kromě světel pro denní svícení tu obstarávají žárovky.

Do kabiny se tu hůře nastupuje, a to z několika důvodů. Jednak, je tu samozřejmě méně místa; celý vůz je menší. Dále chybí madla na A-sloupcích. A hlavně, do kabiny pod sedačkami poměrně výrazně zasahuje baterie; sedačky jsou namontované na ní. Proto je náročné tu složit nohy.

Nákladový prostor má hliníkovou podlahu a obložení bočnic do půlky výšky a zadní vrata, dělená 3:2, se otvírají také do úhlu až 270°. Na konci k jejich aretaci slouží magnety, v 90 stupních se dají zajistit kolíčky jako stará kastlová okna.

Farizon SV a V6E Základní technická data V6E SV Pohon zadní přední Nejvyšší rychlost 110 km/h 135 km/h Baterie 42 kWh, LFP 49, 66, 67, 83, 106 kWh, LFP i NMC Kombinovaný dojezd (WLTP) 195 km 200-359 km Kombinovaná spotřeba (WLTP) - 24,4-29,1 kWh/100 km Nabíjení DC 50 kW 100 kW Rozvor náprav - 3.100, 3.600, 3.850 mm Délka 4.855 mm 4.990, 5.490, 5.995 mm Šířka 1.730 mm 1.980 mm Výška 1.985 mm 1.980, 2.180, 2.500 mm Délka nákl. prostoru 2.800 mm 2.690, 3.190, 3.695 mm Šířka nákl. prostoru 1.600 mm 1.795 mm Výška nákl. prostoru 1.270 mm 1.440, 1.640, 1.960 mm Objem nákl. prostoru 5.900 l 6.900-13.000 l Provozní/nejvyšší hmotnost 1.565/2.715 kg 2.020-2.425/3.500 kg Cena bez DPH 762.450 Kč (viz ceník výše)

Záruka až 300 tisíc kilometrů

Farizon V6E ohromuje zárukou na baterii – trvá 300 tisíc kilometrů nebo 72 měsíců na to, že její kapacita neklesne pod 70 %. Na vozidlo je záruka 100 tisíc km nebo 36 měsíců, na elektrický systém kromě baterie je 200 tisíc km nebo 60 měsíců. U modelu SV je záruka na baterii 96 měsíců nebo 200 tisíc kilometrů, na celé vozidlo je záruka na stejný proběh a 60 měsíců.

Automobilka má v současnosti dva prodejce v Česku – v Praze a v Ostravě. Postupně se mají přidávat další, a to pravděpodobně u partnerů Auto Wallis. Dodání nového vozu je podle zástupců importéra otázkou měsíce, je-li dostupný skladový kus v centrálním skladu v Maďarsku; kdyby se zadával nový kus do výroby, bylo by to zhruba půl roku.

S dostupností náhradních dílů je to podobné – nebudou se vozit z Číny, nýbrž z maďarského skladu. Druhý sklad vzniká v Nizozemí a jakmile bude fungovat, české servisy budou moci pro díly „sahat“ do obou.