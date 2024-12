TEST VW ID. Buzz Cargo – Stylovka pro práci

Elektromobilita přináší co do pohonu kol jednu výhodu – mnohem snáz, levněji a s menšími nároky na prostor je možné udělat auto s pohonem zadní nápravy. To je pro dodávky, které jezdí naložené, plusem v trakci za náročných podmínek. A ve všech ostatních případech je pro vnímavější řidiče výhodou lehčí a příjemnější řízení, když přední kola nemusí taky přenášet sílu na asfalt.

Tím spíš, když v případě buzzu té síly není zrovna málo. S 286 koňmi a zejména 560 newtonmetry je s náskokem nejsilnější středně velkou dodávkou, a to nejen mezi elektro-verzemi. Dynamika tak nikdy nebude problém, a to ani když vůz plně naložíte a ještě zapřáhnete tunový přívěs.

Nutno ovšem dodat, že to plné naložení neznamená mnoho. Pouhých 717 kg užitečné hmotnosti je u užitkového auta zoufale málo, konkurenti si dokážou sáhnout i na tunu. Taky jsou ale pomalejší – pokud nehledíte na spotřebu a dojezd, buzz zvládne až 160 km/h, kdežto konkurence končí na stotřicítce či ještě níž.

A jak je na tom spotřeba? Lehkou nohou bez dálnice se lze dostat i docela hluboko pod 19 kWh/100 km a celkový průměr 21,1 kWh/100 km za téměř tisíc ujetých kilometrů je taky hezké číslo. Zejména proto, že dálnice tvořily značnou část, taky jsem jezdil v Jeseníkách a téměř nikdy bez nákladu.

Reálný dojezd na jedno nabití – tím myslím dojezd mezi zastávkami u nabíječky, tedy mezi 80 a nějakými 10 % stavu nabití – je zhruba 250 kilometrů. Kdybyste chtěli využít opravdu celou využitelnou kapacitu baterie, tedy vyrazit se 100% nabitím a dojet k nabíječce s nulou, znamená to 385 km, ale to, předpokládám, nikdo dělat nebude. Po stránce nabíjení nemám buzzu co vytknout, při rychlonabíjení zvládá až 185 kW a nikdy tak u nabíječky netrávím déle než půlhodinu.

Těžiště je znát

Jízdní pohodlí buzzu docela dost těží z použité platformy MEB, určené primárně pro osobní vozy. Hluk od podvozku je totiž dobře odfiltrován, a to i zezadu. Díky vysoké hmotnosti vůz neposkakuje na sebemenším hrbolu a pneumatiky s vysokou bočnicí – byť jsou disky devatenáctipalcové – dobře filtrují ostré nerovnosti.

Vlastnost elektrických dodávek, tedy velká vzdálenost horní půlky těla řidiče od těžiště auta, je však jasně znát na tom, jak moc a jak rychle se na větších nerovnostech člověk kýve ze strany na stranu. Není to dvakrát příjemné, ale s fyzikou nic neuděláte a např. konkurenti od Stellantisu na tom jsou úplně stejně.

To však není výtka, nýbrž opravdu spíš vlastnost koncepce. Sedačka je dostatečně pohodlná, výhled jsem už zmiňoval; snad jen absence středové loketní opěrky v této třímístné verzi kabiny je trochu otravná a opěrka na dveřích začne být tvrdá, když za volantem sedíte druhou, třetí hodinu v kuse.

Volkswagen ID. Buzz Cargo | auto.cz/David Rajdl

Stejně jako řada ostatních nových produktů koncernu VW má i buzz otočný volič převodovky vpravo pod volantem. Ostatně, neklame-li mě paměť, právě buzz byl prvním volkswagenem s takovýmto řešením. Není špatné samo o sobě, volič by však neměl být otočný, nýbrž se chovat jako normální páčka, a to z jediného důvodu – při jeho používání by člověk nemusel pouštět volant. A protože režim B je tu jediný způsob, jak bez pedálu brzdy zvýšit míru rekuperace po uvolnění plynového pedálu, používám ho za jízdy docela často.

Mám naopak radost z faktu, že ovládání stěračů je na způsob mercedesů či některých amerických aut na levé páčce. Všechno tak jde ovládat jednou rukou – i tempomat je na levém rameni volantu – a druhou máte volnou na popíjení kávy. Drobným mínusem však budiž, že tlačítko pro jedno setření skla musím tak půl sekundy držet, než stěrače zareagují. Taky se nenechte zmást nápisem „Auto“ na páčce, automatické stěrače jsou za příplatek a „můj“ buzz je nemá.

Když už jsem u volantu – od částečně dotykového ovládání, které má buzz, už Volkswagen postupně odchází zpátky ke klasickým tlačítkům. Je to správný směr, to bez debat, ale to neznamená, že by zdejší ovládání bylo nepoužitelné. Jen je třeba si na něj docela dlouho zvykat, rozhodně déle než na normální tlačítka.

Líbí se mi taky snadné přepínání mezi „pouhým“ adaptivním tempomatem a Travel Assistem, tedy aktivním vedením ve středu jízdního pruhu. Ten mě však často tlačí docela blízko levé čáry, takže jsem většinu času jezdil bez něj. Klasický hlídač čar na silnici se vypíná složitěji, je třeba to hledat v centrálním displeji.

Tempomat samotný má dobrou logiku ovládání. Jednak je možné měnit nastavenou rychlost o jeden nebo deset km/h, ale hlavně, tu nastavenou rychlost jde měnit i s pozastaveným tempomatem. Je to možné díky oddělení tlačítek Set, Cancel a Resume od tlačítek, která ovládají nastavenou rychlost. Výhoda je jasná – můžu si předem nastavit nějakou rychlost a pak ji tlačítkem Resume aktivovat.

Konečně stojí za zmínku světla, základní reflektorové LEDky. Svítí, řekněme, průměrně; při normální jízdě světla není málo, ale ve vracečkách chybí alespoň statický přísvit do zatáček a pochopitelně tu nejsou ani přední mlhovky či mlhovky suplující světla pro špatné počasí, které by mohly pomoci.

Světlomety mají jednu zvláštnost – abyste dokázali šroubovákem nastavit jejich sklon, nestačí otevřít kapotu. Seřizovací šrouby jsou standardně shora, ale kapota se otevírá pod světly a pro přístup ke šroubům je nutné odmontovat panel nad lampami. Naštěstí to je věc, kterou není třeba dělat často, standardní naklápění světel je přístupné skrz displej infotainmentu.