Čínské elektromobily míří do Evropy, dva prototypy čeká 14.231 km dlouhá cesta

Skvělým příkladem je automobilka Aiways, sídlící v čínské provincii Ťiang-si, jež by se ráda stala první značkou, která evropským zákazníkům nabídne čínské elektromobily. A prvním modelem by se měl stát elektrický crossover U5, se kterým už jsme se mohli setkat na letošním autosalonu v Ženevě.

Statická prezentace je však pouze jedna strana mince, podstatně zajímavější by totiž měla být velkolepá výprava dvou elektromobilů U5 z Číny do Evropy - po vlastní ose. A pokud by se výprava skutečně zdařila, mohlo by se jednat o nejdelší trasu z bodu A do bodu B, jakou kdy elektrický automobil zdolal. Trasa, která má kopírovat slavnou „Hedvábnou stezku,“ by totiž měla měřit okolo 14.231 kilometrů.

Jejím výchozím bodem by se již v polovině července mělo stát město Čchang-an, hlavní město provincie Šen-si, které je považováno za čínský začátek Hedvábné stezky a kde v minulosti docházelo k obchodům, kulturním výměnám a také ke komunikaci mezi Čínou a Evropou. Do cíle by měla posádka dorazit zhruba v září tohoto roku.

Značka Aiway tak přišla se skutečně zajímavým nápadem, který v sobě kombinuje odkaz minulosti, příslib budoucnosti a v neposlední řadě také skvělou prezentaci technických parametrů a schopností crossoveru U5. Během cesty si totiž posádky dvou vozů budou muset poradit s nespočtem nabíjení, nástrahami počasí, různou kvalitou silnic i odlišnou elektrickou infrastrukturou.

Aiways se zkrátka chystá na cestu, která bude velmi náročná a vůz by měla prověřit ve všech ohledech. Až se ale U5 dostane na evropské trhy, což by se mělo stát zhruba v dubnu příštího roku, zákazníci už budou vědět, s čím mohou skutečně počítat.

Zatím totiž automobilka mluví o parametrech, které znějí až překvapivě dobře. Crossover U5 totiž slibuje prémiovou kvalitu výroby, dojezd 460 km na jedno nabití, bohaté možnosti konektivity a v neposlední řadě i vysokou bezpečnost. Na tom by se ostatně mělo podílet i nové hliníkovo-ocelové šasi MAS (More Adaptable Structure).

Výroba elektrického crossoveru U5 bude probíhat v závodě Šang-Žao (provincie Ťiang-si), do kterého automobilka investovala 1,7 miliardy Euro. V první fázi chce automobilka produkovat okolo 150.000 automobilů ročně, v druhé fázi se však počítá s rozšířením závodu a zvýšením produkce zhruba na dvojnásobek.