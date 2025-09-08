Čipy chyběly, teď leží ve skladech. Automobilový průmysl se mění
Obnova poptávky po polovodičových čipech pro automobilový průmysl se pravděpodobně neuskuteční dříve než na konci roku 2025. Ještě před pát lety přitom šlo o nedostatkové zboží.
Francouzský výrobce polovodičů Soitec čelí období výrazné nejistoty, zejména v automobilovém segmentu. Generální ředitel Pierre Barnabé to uvedl v rozhovoru pro Wall Street Journal.
Jako hlavní důvody uvedl nadměrné skladové zásoby, zpomalený přechod na elektromobily v Evropě a stále tvrdší konkurenci čínských výrobců. Situace se zhoršuje také makroekonomickým prostředím, které přimělo automobilky i jejich dodavatele k opatrnějším objednávkám a delšímu využívání existujících zásob. Evropská firma v tomto není sama, podobná situace je i v globálním měřítku.
Finanční realita a burzovní otřesy
V reakci na tyto podmínky se Soitec rozhodl opustit svou dlouhodobou finanční strategii a místo ročních či střednědobých cílů přechází na čtvrtletní prognózy. Tento krok, potvrzený i agenturou Reuters, má umožnit firmě pružněji reagovat na rychle se měnící tržní situaci. Už v únoru 2025 společnost snížila svůj odhad tržeb pro fiskální rok 2025 a namísto dříve očekávané stability počítá s vysokým jednociferným meziročním poklesem při konstantních měnových kurzech.
K tomu se přidává i snížení očekávané marže EBITDA na 32–34 % z dřívějších zhruba 35 %. Tyto změny vyústily v dramatickou reakci investorů – akcie společnosti Soitec během jednoho dne klesly až o 29 %, což představovalo nejhorší burzovní seanci za posledních jedenáct let.
Další varování přišlo s výhledem na první čtvrtletí fiskálního roku 2026. Podle oficiálních sdělení Soitec očekává pokles tržeb o 20 % oproti stejnému období loňského roku, opět při konstantních měnových kurzech. Tato predikce potvrzuje, že současné problémy nejsou jen krátkodobým výkyvem, ale strukturálním jevem, který může automobilový segment ovlivňovat po delší dobu.
Vedení společnosti nyní klade velký důraz na opatrné řízení zásob a přísnou kontrolu nákladů. V květnu 2025 se navíc přibyla významná personální změna – dosavadní finanční ředitelka Léa Alzingre odešla a její pozici převzal Albin Jacquemont, zkušený manažer s předchozí praxí ve společnostech Carrefour, Suez a Darty.
Naštěstí i nové příležitosti
Navzdory problémům v klíčových segmentech má společnost i pozitivní zprávy. Roste zájem o produkty spojené s umělou inteligencí. Zde Soitec vidí střednědobý růstový potenciál. Tento segment sice aktuálně nedokáže vykompenzovat ztráty z automobilového a průmyslového trhu, ale poskytuje určitou jistotu diverzifikace příjmů. Firma zároveň naznačila, že i přes současné potíže zůstává otevřená možnostem expanze do Spojených států, pokud se objeví dostatečně atraktivní obchodní příležitost.
Zatím však vedení nevidí americký trh jako natolik aktivní, aby tento krok uskutečnilo. Situace kolem Soitecu dobře ilustruje proměny globálního polovodičového trhu. Zatímco některé oblasti, jako AI, nabízejí perspektivu, tradiční segmenty čelí cyklickým poklesům a strukturálním výzvám. Pro firmu to znamená období obrany – snahu udržet ziskovost, minimalizovat ztráty a připravit se na další fázi růstu, která může přijít až po stabilizaci automobilového průmyslu.
Zdroj: Wall Street Journal, video: Mercedes-Benz, foto: auto.cz