Clarkson zhodnotil nový Lotus Evija, co mu nejvíc vadilo?

Jeremy Clarkson je dobře znám svou láskou k tradičním spalovacím motorům a jistou skepsí vůči elektromobilně. O automobilech z produkce značky Lotus se však většinou vyjadřoval většinou pochvalně a tak se nabízí otázka, zda i on nepropadne euforii z nově představeného elektrického hypersportu.

Svůj názor Clarkson prezentoval ve videu na YouTube kanálu motoristické sociální sítě DriveTribe, které je spoluzakladatelem. Video sice trvá téměř sedm minut, většinu času se však díváme na nový Lotus Evija, s jehož technickými parametry nás seznamuje Mike Fernie – známý z řady dalších videí na YouTube kanálu DriveTribe.

Mike například nezapomene zmínit, že první čistě elektrický hypersport má díky čtyřem elektromotorům rovných 2000 koní. Elektromotory jsou navíc přímo u kol, díky čemuž se dá říci, že Evija má na každém kole více výkonu, než kdy měl nejvýkonnější model Lotus. Zmíní samozřejmě i vyladěnou aerodynamiku, prémiový interiér a použití těch nejlepších dostupných materiálů. Stačí to ale k tomu, aby byl Clarkson osloven?

Slavný motoristický novinář si vůz prohlíží na laptopu, kdesi na zahrádce před restaurací, a hned ze začátku je vidět, že jeho dojmy jsou dost smíšené. „Lotus Evija vypadá jako supersport. Něco, co mě už dávno nezajímá. Chci si dát kufry dozadu a motor mít vepředu. Tak by to správně mělo být. Chci vidět koně tahat auto, ne naopak.“ Po chvíli však otočí a dodává: „je pěkné, ale na druhou stranu, Lotus nikdy nepostavil ošklivé auto. Tedy s výjimkou Éclat.“

„Je velice pěkný a jsem si jistý, že bude neuvěřitelně rychlý. A je to Lotus, takže jistě dbali na své dědictví a bude se skvěle řídit. A pokud jste nadšenec do elektrických aut, což je skutečně spousta mých přátel, pak je to zatraceně dobrá a zajímavě vypadající věc. Jenže raději bych měl Esprit Turbo V8, jaký má třeba Hammond a já mu ho závidím.“

I přes veškerou snahu techniků v Lotusu by tak Clarkson raději bral několik desetiletí starý model. A proč? I to vlastně ve videu vysvětlil. A ten důvod je prostý a my mu velice dobře rozumíme. Stručně řečeno – autu chybí pořádná V8, která by dokázala Clarksona ohromit a dělala by své charakteristické zvuky.

„Tyhle věci, je to jeden z důvodů, proč na Grand Tour a DriveTribe pracujeme společně. Tohle by zajímalo Jamese. Je to přesně věc pro Jamese Maye. Je to elektrické a jistě to bude chytře postavené. A já se na to dívám a říkám si ‚Kdyby to mělo V8, líbilo by se mi to.‘ Jenže nemá a tak se mi to nelíbí. Jsem staromódní.“