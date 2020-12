Co další Češi před startem Dakaru 2021? Chystají se Tomeček, Valtr, Kubiena i Zapletal

Jan Brabec (Strojrent Racing/KTM Rally Replica)

Motocyklista Jan Brabec prožil turbulentní, náročný a vyčerpávající rok. Loni v květnu utrpěl při havárii během afrického testování několik nepříjemných zranění, z nichž se dlouho zotavoval. Před Dakarem proto nestihl natrénovat tolik, kolik potřeboval. Přesto prokázal vůli bojovníka a svůj třetí Dakar dokončil.

Následoval poměrně vyhrocený rozchod s týmem Big Shock! Racing, jehož barvy hájil. Počátkem letošního března pak Jan Brabec podstoupil poslední plánovanou operaci a po ní závěrečnou fázi rekonvalescence. Ovšem sen o dakarském úspěchu moravský motorkář neopustil. Naopak. S rodinou v zádech se připravuje na čtvrtý start a míří vysoko.

„Jedu za svůj tým, za Strojrent, a jsem naprosto spokojený. Trenéra mi dělá táta, který mě v minulosti trénoval celé roky a pomohl mi k výborným výsledkům. Proto jsme se domluvili, že to zase dáme dohromady. Mám z toho radost. Všechno bylo mé, respektive tátova Strojrentu. Poplatky a vše ostatní jsme si také platili sami,“ říká Brabec.

Pojede na modelu motocyklu KTM 2020, protože vzhledem k pandemii koronaviru byla fabrická linka zastavena. S novými stroji pojedou pouze tovární jezdci, které mají několik kusů přizpůsobených každému závodníkovi. Jan Brabec si nechal udělat repasi motoru, upravil pérování a doladil potřebné detaily. „Motorka mně sedí a rozhodně bych jí neměnil. Stojím nohama na zemi. Každá fabrika má pět jezdců a dostat se do dvacítky je strašně těžké. Nicméně v roce 2019 jsem byl šestnáctý, dokud jsem v jedné z etap nepodělal navigaci. Předchozí Dakary jsem projížděl kolem Van Beverena nebo Rickyho Brabeca, který skoro celou dobu vedl, ale pak seděl vedle motorky a brečel, protože v předposlední etapě zadřel motor. Tahle soutěž je prostě nevyzpytatelná.“

Výsledky Jana Brabce na Dakaru

2018 39.

2019 34.

2020 54.

Daniel Kozlovský (Mammoet Rallysport/Renault Trucks C460)

Veterán Martin van den Brink bude na startu Dakaru 2021 se zcela novým kamionem. Poté, co několik let řídil Renault s přední kapotou, vrátil se Nizozemec zpět ke konvenčnímu kamionu. V něm ho doprovází navigátor a krajan Wouter de Graaff a právě český mechanik Daniel Kozlovsky. Van den Brink dostává zálohu a rychlou pomoc ve fázi od druhého náklaďáku týmu Mammoet Rallysport, který řídil jeho osmnáctiletý syn Mitchel. Van den Brink proslul v ročníku 2020, tím, že přejel se svým vozem přes kapotu vozu Tomáše Ouředníčka a z místa incidentu ujel.

Výsledky Daniela Kozlovského na Dakaru

2017 35. (spolujezdec Martina van den Brinka)

2018 odstoupil ve 4. etapě (spolujezdec Martina van den Brinka)

Roman Krejčí (Bo!beton/KTM 450 Rally Replica)

Motocyklový jezdec Roman Krejčí se na Dakaru 2020 vrátil na scénu světové dálkové rallye po deseti letech. Společně se svým přítelem a týmovým kolegou z Ivaru CS Janem Veselým se přihlásil do třídy Original by Motul (bez asistence), kterou české duo již absolvovalo společně při svém debutu v roce 2010. Bohužel se nemohl se svým kamarádem objevit na cílové rampě. Mohlo za to vykloubené rameno po pádu v šesté etapě. Vyřazení o to bolestivější, že český závodník bojoval o stupně vítězů v kategorii Original by Motul. Své účty s Dakarem si chce vyřídit v ročníku 2021 s podporou svého podniku na výrobu betonu Bo! Beton.

Výsledky Romana Krejčího na Dakaru

2010 37.

2020 odstoupil v 6. etapě

Tomáš Kubiena (Story Racing/Yamaha Raptor 700)

K českému závodníkovi nebyl Dakar vůbec laskavý. Kubiena patří k nejlepším českým jezdcům na čtyřkolkách, ale technické problémy ho donutily již čtyřikrát odstoupit. V předchozím ročníku přesedl z KTM na spolehlivější Yamahu Raptor. V první etapě byl šestý, kam ho poslala časová penalizace z původní třetí příčky. Čtyřiačtyřicetiletý jezdec ukončil spolupráci s Orion – Moto Racing Group a nastupuje s vlastním týmem Story Racing, kde je jeho parťákem litevský jezdec Laisvydas Kancius. Dvojice se před několika měsíci zúčastnila Andalusia Rally. Tomáš je opět odhodlán ukončit svou „dakarskou kletbu“ a konečně dojet do cíle.

„Je snazší koordinovat a řídit si vlastní čas, pokud jde o přípravu závodního a asistenčního vybavení. Pro Laisvydase Kanciuse jsme postavili identickou verzi naší čtyřkolky Yamaha. Laisvydas se na Andalusia Rallye úspěšně kvalifikoval na Dakar a nyní nám už nic nebrání v účasti na našem vysněném závodě! U čtyřkolky jsme provedli spoustu drobných úprav a vylepšení. Doufám, že půjdeme na Dakaru 2021 dále než kdykoliv předtím. Chci se přiblížit snu o dosažení cílové rampy.“

Výsledky Tomáše Kubieny na Dakaru

2017 odstoupil v 5. etapě

2018 odstoupil v 3. etapě

2019 odstoupil v 5. etapě

2020 odstoupil v 3. etapě

Dušan Randýsek (PH Sport/MAN TGA H)

Dušan Randýsek přebírá štafetu od svého bratra Roberta jako řidiče asistenčního vozu týmu PH-Sport. Čech ve věku 49 let má velké zkušenosti jako průkopník ve třídě lehkých vozidel, kde pomáhal v roce 2013 vyvíjet Arctic Cat Wildcat. Nejtěžší rallye na světě se zúčastnil třikrát na motocyklu (2007 – 2010) a jednou jako řidič SSV (2016). V nadcházejícím ročníku se bude český jezdec a jeho posádka snažit dávat v průběhu soutěže pozor na špičkové jezdce z týmu Abu Dhabi Racing a PH-Sport: šejka Khalida Al Qassimiho, Francouze Cyrila Desprese a Brita Krise Meekeho.

Dušana v nákladním voze MAN TGA doprovází specialista na elektroniku Francois Regnier, který se motorismu věnuje celý život. Zakladatel inženýrské firmy Syxtronics strávil mnoho let prací na rallyeových speciálech WRC a v mistrovství světa v rallyekrosu pro norskou hvězdu Pettera Solberga. Všestranný Francouz se nyní připravuje na velmi odlišný druh výzvy spolu s krajanem a nováčkem Julienem Martinem.

Výsledky Dušana Randýska na Dakaru

2007 odstoupil (motocykl)

2009 odstoupil (motocykl)

2010 54. (motocykl)

2016 odstoupil (SSV)

Tomáš Tomeček (South Racing/Tatra 815-2TOR45)

Tým South Racing vyzval skutečnou legendu Dakaru, aby v roce 2021 řídila rychlé asistenční vozidlo. Tomáš Tomeček byl jednou z hvězd nejtěžší rallye světa v 90. letech a začátkem tohoto tisíciletí. Vedl Karla Lopraise k vítězství jako navigátor v roce 1995 a skončil na stupních vítězů dvakrát jako řidič v letech 1999 a 2003. Po několika neúspěšných výletech v Jižní Americe přešel Tomáš na závod Africa Eco Race v trase původního Dakaru, kde si vybojoval vítězství v letech 2011, 2012 a 2014. Na Dakar se vrací po boku navigátora Ladislava Lály, s nímž soutěž dokončil již v roce 2007.

K českému duu se přidává zkušený německý mechanik Philip Rettig a jejich úkolem bude pečlivě sledovat závodníky South Racing ve třídě SSV, včetně šampiona 2019 Chaleca Lopeze. Tomáš si vysloužil přezdívky „Desert Master“ a „Captain Solo“, když dokázal opakovaně absolvovat Afrika Eco Racing sám v kabině kamionu. Padesátiletý Čech může poskytnout South Racingu neocenitelnou pomoc. Jeho tým Tom Racing provozuje tři vozy Tatra 815 a organizoval rychlou asistenční pomoc v řadě závodů, včetně Africa Eco Race, Morocco Desert Challenge, Pharaohs Rally a Turkmen Desert Race. Lze s jistotou říci, že piloti týmu South Racing by měli být pro tento ročník Dakaru v Saúdské Arábii ve velmi bezpečných rukou.

„Je to divný čas. I když ve třídě kamionů nebojujeme o umístění, je hezké po roční pauze vyrazit s tatrou zpět do pouště a pomáhat našim dřívějším konkurentům v nesnázích. Těším se na nové zážitky s mým ostříleným parťákem Láďou Lálou,“ konstatuje Tomeček.

Výsledky Tomáše Tomečka na Dakaru

1995 1. (navigátor Karla Lopraise)

1996 2. (navigátor Karla Lopraise)

1998 odstoupil (navigátor)

1999 3.

2000 4.

2001 odstoupil

2002 10.

2003 2.

2004 6.

2005 odstoupil

2006 odstoupil

2007 11.

2009 odstoupil

2010 odstoupil

Jaroslav Valtr (Valtr Racing Team/Iveco Powerstar)

Po pěti letech se vrací Jaroslav Valtr, závodník z Moravského Šternberku, který začínal na offroad maratonech. Po přestupu do kamionu začal v týmu Martina Macíka (KM Racing) a na Silk Way Rallye byl pátý s liazem (2013). Následovalo účinkování u Buggyry a osmé místo na jihoamerickém Dakaru (2016). Zkusil si také Afrika Eco Race, kde s Tatrou Jamal obsadil druhé místo (2017) v týmu Bonver Dakar Project. Slavil úspěchy také na Baja Aragon, Rallye du Maroc a Baja Poland.

„Auto od Macíků se stavělo od roku 2017, o dva roky později na jaře jsme ho převzali. Nebylo úplně podle našich představ. Proto jsme si ho celé přestavěli, předělali a přebudovali. Udělali si ho sobě na míru. Byli jsme společně na Rallye Aragon. Pak se naše cesty rozešly, každý si děláme na autech svoje, ale v určitých věcech spolupracujeme. Každopádně současné iveko je souhrn nejlepších vlastností ze všech kamionů, se kterými jsem jezdil. V týmu je nás celkem devět včetně posádky. Dohodli jsme se, že si budeme vařit sami a do našeho bivaku nikoho nepustíme. Máme postavené kontejnerové zázemí, včetně toalety a koupelny,“ říká Valtr.

V posádce nastoupí s ostříleným mechanikem Radimem Kaplánkem. Původně s nimi měl sedět v kabině kamionu Slovák Jaroslav Miskolci, toho vyřadil pozitivní test na covid-19. Uvolněné místo obsadil Valtrův starší syn Jaroslav. Jedenapadesátiletý Valtr by mohl být černým koněm českých šancí v kategorii kamionů, Je odhodlán udělat na Dakaru 2021 co nejméně chyb a zajistit pozitivní výsledek pro tým Valtr Racing. „Na Dakaru 2016 jsme udělali několik hloupých chyb. Nejprve mechanických, poté jsem jednou zle odhadl stopy a převrátil kamion. K tomu si přidejte nějaké bloudění. To jsou věci, kterým se chceme vyhnout. Analyzovali jsme deset nejlepších posádek na Dakaru 2020 a sledovali jejich problémy na sociálních sítích a v médiích. Zjistili jsme, že asi 80 procent chyb se dalo vyhnout. Proto chceme jet chytře a snažit se nedělat chyby, pak můžeme být velmi rychlí,“ dodává Valtr.

Výsledky Jaroslava Valtra na Dakaru

2012 12.

2013 odstoupil v 5. etapě

2014 odstoupil v 6. etapě

2016 8.

Miroslav Zapletal (Offroadsport/Ford F150 Evo)

Pro mnoho soutěžících byl Dakar 2020 skokem do neznáma, ale Miroslav Zapletal věděl, co může očekávat při svém návratu na nejslavnější rallye světa poprvé od roku 2016. Zkušený český jezdec se již zúčastnil několika závodů v Saúdské Arábii. Využil své znalosti terénu k získání impozantního 16. místa v kategorii automobilů po boku slovenského spolujezdce Marka Sykory, se kterým pojede také v dalším ročníku.

Na Dakaru debutoval v roce 2007 ještě v Africe. O dva roky později dosáhl v Jižní Americe na pozoruhodné 7. místo, které se stalo nejlepším českým cílem v automobilech, dokud ho nepřekonal v roce 2019 Martin Prokop šestým místem.

Na Dakaru 2010 však utrpěl Zapletal při nehodě vážné zranění krku, ale po zdlouhavé rehabilitaci se v sezoně 2012 vrátil, aby dokončil soutěž v kamionu. Nespokojil se jen se závoděním, ale také začal se svým týmem Offroadsport vyrábět závodní vozy. V posledních letech jich poskytl několik pro několik špičkových závodníků a sám teď nastupuje do nového ročníku se zcela novým Fordem Raptor. Mirek dokázal se svým navigátorem Markem zvládnout letos závody v Saúdské Arábii, Rumunsku a Polsku a dosáhli na stupně vítězů. Nyní míří na Dakar 2021 a chtějí si užít a možná rozladit svým výsledkem některé ze svých konkurentů v automobilové kategorii.

„Obecně mám rád závody v Saúdské Arábii a vždy se jich rád účastním. Znám skalnatý terén pouštních silnic a věděl jsem, že s pneumatikami bude problém. Výsledek z předchozího ročníku je uspokojivý. Končící rok byl pro všechny obtížný, zejména po psychické stránce. Mám štěstí, že žiji na venkově a mám příležitost být často v přírodě. Udržuji se v kondici chůzí v horách. Nové auto se rodilo pomalu a celý náš tým na něm tvrdě pracoval. Byli jsme velmi rádi, že se nám to podařilo dokončit včas, ale nepodařilo se nám ho otestovat. Je to třiadvacátý závodní vůz, který jsme postavili. Myslím si, že všechno by mělo být v pořádku. Můj cíl je vždy stejný: chci dojet do cíle a užít si závod naplno,“ říká Zapletal.

Výsledky Miroslava Zapletala na Dakaru