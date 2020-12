Kompletní česká výprava odletěla na Dakar. Toto vzkazuje před startem

Tento krok si vyžádala nová opatření vlády Saúdské Arábie, která v rámci koronavirových opatření uzavřela ještě před vánočními svátky své hranice. Francouzský organizátor Amaury Sport Organisation (A.S.O.) vyjednal s královskou rodinou výjimky a do země budou vpuštěny pouze letadla s účastníky, které zaštiťuje A.S.O. S myšlenkou speciálního letu přišel Quirin Müller, manažer týmu MP-Sports Martina Prokopa. Účelem bylo, aby se všichni účastníci letěli pohromadě a nepřišli do kontaktu s lidmi cestujícími běžnými spoji.

Charterový let byl původně naplánovaný na úterní večer 29. prosince s tím, že si týmy hned druhý den ráno v přístavu v Džiddě vyzvednou svoje závodní stroje. Organizátor však z bezpečnostních a zdravotních důvodů chce mít všechny závodníky i jejich doprovody na místě dříve. Na místě je totiž čeká dvoudenní karanténa. Proto musel být odlet urychlen o osmačtyřicet hodin.

Martin Šoltys (Buggyra): „Doufám, že bude více technických a jezdecky náročnějších pasáží a ubude extrémně rychlých úseků. Věřím, že automatická převodovka bude ku prospěchu věci a pomůže nám k co nejlepšímu umístění v první desítce.“

„V tuhle chvíli myslím v především na to, abychom se dostali na cílovou rampu. Naše první svezení s toyotou bylo úžasné, ale v tuhle chvíli vítáme dva testovací dny v místě dějiště a řešíme logistické problémy. Už se těším, až začnu myslet jenom na závodění.“

Tomáš Tomeček (South Racing): „Vracím se po jedenácti letech na Rallye Dakar a těším se na novou výzvu a nové možnosti. Pojedu jako asistenční kamion týmu South Racing. Podle informací od známých se zázemí a doprovodné věci kolem závodu výrazně změnily. Takže se prý mám připravit na pořádný cirkus, ale těším se.

Milan Engel (Orion - Moto Racing Group): „Počítám, že trasa bude jezdecky náročnější a věřím, že pořadatelé dodrží slovo. Jsem zvědavý, jak bude všechno probíhat v rámci nutných opatření a také čekám, že výsledek bude lepší než šestadvacáté místo z posledního odjetého ročníku.“

„Předpokládám, že organizátor neudělá žádné zásadní změny, trať vede v podstatě opačným směrem. Začneme dunovými poli, pak přijde spousta kamení, což nebude nic záživného. Pokud jde o umístění, tak uvidíme, co vydrží technika a moje tělo. A to vydrží dost!“

Martin Macík (Big Shock! Racing): „Doufám, že letošní ročník bude náročnější než ten předchozí a moc se na to těším. Jedeme tam závodit, máme auto, se kterým se dá jet rychle, takže pojedeme na co nejlepší výsledek. Konkrétní umístění v tuhle chvíli nedokážu říci.“

Martin Michek (Orion – Moto Racing Group): „Budu to určitě hodně náročné, technické, rychlé a po všech stránkách složité. Určitě to pořadatelé postaví tak aby to bylo extrémně těžké. Těším se na všechno, co nás čeká. Určitě chci vylepšit třiadvacáté místo ze své premiéry z Dakaru 2020.“

„Uvidíme, co všechno mě čeká. Mám dvouletý hendikep, kdy jsem tuhle soutěž nejel. Navigace se posunula někam jinam, budeme dostávat itinerář patnáct minut před startem. Jinak se označují průjezdní body a poznámky v itineráři. Budu si to muset zažít. Navíc jedu v kategorii, kde jsme každý sám sobě mechanikem. Jedu dvanáctý Dakar a všechny se mi podařilo dokončit, takže se mi to podaří i letos.“

Josef Macháček (Buggyra Zero Mileage Racing): „Předpokládám, že tam budeme mít nepříjemné úseky, které budou rozhodující pro vývoj soutěže. Letošní písky byly hodně mokré, což by se v dalším ročníku stát nemělo. Jedu s dobrým strojem, novým navigátorem, který se rychle rozkoukal. Výsledek musí být určitě lepší než v posledním ročníku (27. místo). A navíc, jsem jediný aktivní důchodce ve startovním poli.“

Rudolf Lhotský (Jantar Team): „Saúdská Arábie je pro mě velká neznámá. Pokud vím z vyprávění kluků, tak nás čekají zajímavé, ale především rychlé terény. Akorát se netěším na noční zimu, v Jižní Americe bylo větší teplo. Jedu závodit, tak myslím na co nejlepší výsledek. Legendární Pepík Kalina říkal, že závodit se začíná po třetím Dakaru a já jedu čtvrtý.“

Martin Prokop (MP-Sports): „Pokud jde o trasu, tak zásadní změny nečekám. Země má svůj reliéf, nejsou tam příliš vysoké hory ani extrémně měkké písky. Uvidíme, s čím pořadatelé přijdou, snad se jim podaří trať ztížit. Pokud jde o umístění, tak jediným cílem je pro nás první desítka. Pokud budou v itineráři extrémně rychlé úseky, tak to bude opravdu složité.“

„Cítím se nervózní jako před startem formule 1 nebo prvním startem v Le Mans. Nevím, co mám čekat. Musím si projet první tři etapy a pak uvidím. Každopádně chci dojet do cíle a nabrat co nejvíce zkušeností. Mám vedle sebe zkušeného navigátora a jezdce, který mě dokáže vést všemi nástrahami tratě.“

Libor Podmol (Podmol Dakar Team): „Jdu do soutěže s obrovským respektem. Vím, že mě čeká náročná zkouška, na kterou jsem připravený fyzicky, jako jsem v životě nikdy nebyl. Zatím si neumím představit, že pojedu devět set kilometrů a další den sednu znovu na motorku. Neumím si zatím představit, co mě čeká, ale nechci udělat ostudu.“

Ondřej Klymčiw (Klymčiw Racing): „Už sice nejezdím na motorce, ale stále jsem závodníkem tělem i duší. Vždycky, když sednu za volant nebo řídítka, tak se snažím o nejlepší výsledek. Pro další ročník je mým hlavním cílem přivést Škodu 130 LR do cíle. Přesto slibuji, že určitě nepojedu jako turista.“

Rallye Dakar začne 2. ledna prologem dlouhým 11 kilometrů a jeho výsledky urči pořadí na startu první etapy v neděli 3. ledna v Džiddě. V průběhu dvanácti etap závodníky čeká 7 658 kilometrů, z nich bude 4778 kilometrů měřených úseků. Cíl bude v pátek 15. ledna opět v Džiddě.