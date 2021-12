Co nevíte o stěračích: Nebýt žen, ani nevidíme!

První auta neměla čelní okna a nepotřebovala stěrače. Nápady na podobné vynálezy tudíž nesouvisely s auty. Literatura uvádí hned tři autory patentů, všechny kolem roku 1903. Robert Douglass získal první na čistič skel lokomotiv, ve stejné době také Ir James Henry Apjohn. Nejvyšší podíl má však před dvěma pány dáma, farmářka Mary Andersonová z Alabamy, jejíž systém se jako jediný ujal. Prý se v roce 1903 vydala na návštěvu New Yorku, kde využila svezení tramvají. Jenže v plískanici vozu namrzalo čelní okno, a tak musel šofér vždy vystoupit a sklo otřít. Jako cestující Mary vadilo, že tím do vozu pouští chladný vzduch. Řekla si tedy, že by to chtělo zlepšovák. Napadlo ji připevnit na dřevěné rameno gumu a pohánět ho pákou vedle místa řidiče. Pružinový mechanismus pak stěrač posouval po okně.

Ještě toho roku 10. listopadu si šikovná žena podala na svůj nápad patent. Jenže předběhla rozvoj automobilismu o dobrých deset let, a tak paradoxně ve své době nezískala žádného investora – nebylo jednoduše nač stěrače používat. A když byly potřeba, už zase skončila právní ochrana jejího patentu.

Zhruba od roku 1916 se staly stěrače běžnou součástí výbavy amerických vozů. U nás je dostaly v některých verzích poprvé vozy Laurin & Klement typ 110, které se vyráběly v letech 1925 až 1929. A od té doby je měly všechny následující modely mladoboleslavské automobilky. Dnes tam mají speciální oddělení stěračů a ostřikovačů, kde je vyvíjí společně s vozem po dobu asi tří let. Možná ani nevíte, že se používají dva typy pohonů. „U menších vozů, jako jsou modely Fabia či Scala, používáme na čelním skle jednodušší stěračový motor. Takovému pohonu říkáme rotační, neboť klika motoru se opravdu točí s hřídelí kolem své osy a motor v sobě nemá řídicí jednotku. Samotnou obslužnou logiku – tedy kdy a jakou rychlostí stírání spustit – ovládá centrální řídicí jednotka auta,“ říká odborník z oddělení technického vývoje Pavel Švejdar s tím, že výhodou je jednoduchost. U vyšších modelových řad je kvůli lepší funkcionalitě použit složitější mechanismus s reverzními motory. Ty pracují v takzvaně řízené harmonické rotaci hřídele podle požadovaného výkonu, kyvu a rychlosti. Jsou tišší a po zaparkování se automaticky schovají pod lem kapoty.

Úplně stejná věda je i vývoj ostřikovačů skel a světlometů, kde se sleduje nejen co nejrovnoměrnější pokrytí čelního okna, ale také fakt, aby nevydávaly žádné rušivé zvuky, neprskaly ani nepodkapávaly.

… stěrače se testují ve větrném tunelu?

Každé auto má jiné zakřivení a tvar čelního okna. Z toho důvodu už v továrně ladí stěrače ve větrném tunelu. Nesmějí totiž vznikat neošetřené plochy, ani se nesmějí stírátka ve větru podfukovat. Testují také souhru stěračů a ostřikovačů od stojícího vozu až do jeho maximální rychlosti. „Při vývoji se velký důraz klade na funkčnost a odolnost celého systému za nízkých a vysokých teplot či ve vysokých rychlostech. Všímáme si rovněž akustických projevů celého systému. Ten je dimenzován na bezproblémovou práci při teplotách od minus třiceti do plus sedmdesáti stupňů,“ říká odborník Pavel Švejdar s tím, že proto by si měl majitel auta pořizovat jen originální příslušenství, a ne nějaké bezejmenné výrobky z tržnice.

… výběr gumičky je věda?

Stírátko samotné by mělo vydržet 500.000 cyklů, takže důvody pro výměnu stíracích lišt jsou jiné než prosté opotřebení – degradace stírací pryže. Používá se přírodní guma, často pokrytá nějakým ochranným potahem ke zlepšení skluzu a vyšší odolnosti vůči povětrnostním vlivům. Na lištu působí teplo, zima, UV záření a námraza na okně, která ji potrhá. Někteří výrobci už dokonce přidávají indikátory opotřebení, které se například zbarví dožluta a podobně. Firma Valeo ročně vyprodukuje víc než 100 milionů lišt stěračů, k nimž používá speciální testovací protokol. Nejprve podrobí gumičky testu na hladké ploše, následně trhání zastudena a ve finále zátěžovým testům za různých klimatických podmínek. Odborník z oddělení stěračů a ostřikovačů Škody Auto Pavel Švejdar doporučuje výměnu gumiček každých šest měsíců.

… poskočení stěračů je v pořádku?

Stalo se vám někdy u moderního auta, že stěrače poskočily po vypnutí zapalování nebo naopak po jeho zapnutí? Nejspíš jste se v tu chvíli uklidnili míněním, že jste zavadili o páčku stírání. Ale je to jinak! Aby se gumové břity stěračů neomačkaly, řídicí jednotka spustí po delším čase nečinnosti automaticky funkci odlepení od okna. U nových škodovek je to dokonce nakonfigurováno tak, aby se podle vnitřního algoritmu střídaly dvě přednastavené parkovací polohy stěračů.

… stěrače mají servisní polohu?

Majitelé nových aut to jistě znají, ale ne všechny automobily to tak mají. Abyste vyměnili lištu, musíte stěrače nejprve dostat do servisní polohy. Docílíte toho stlačením páčky ovládání stěračů na víc než jednu sekundu. Ale pozor, musíte to udělat do deseti sekund po vypnutí zapalování! Teď můžete buďto vyměnit lištu, nebo si jen stěrače odklopit od okna třeba před očekávanou noční námrazou.

Stěrače mají servisní polohu

… ostřikovače se zpožďují schválně?

Možná jste si sami všimli, že u nových aut někdy chvilku trvá, než začnou po stisknutí páčky ostřikovat a stírat. Toto zpoždění je ale schválně. Aby neběžely stěrače po suchém okně naprázdno, počkají si na dobu, až čerpadlo natlakuje hadičky s kapalinou. To může trvat i dlouhé sekundy. Z bezpečnostních důvodů je ovšem tato funkce limitována rychlostí 120 km/h.

… ostřikovače nahradily stěrače světlometů?

V 80. letech se na luxusnějších autech objevily maličké stěrače světlometů, byť šlo víc o optickou než funkční záležitost. Jejich funkci postupně přebraly ostřikovače parabol, které vysokým tlakem 2,3 baru dokonale omyjí zdroj světla. Pro světlomety LED jde už o volitelnou funkci, u xenonů je ale stále legislativa vyžaduje – v případě špinavého krycího skla totiž kvůli lomu intenzivního paprsku oslňují okolí. Pro splnění povinnosti stačí ovšem pouze omývat potkávací část světlometu, a to společně s prvním ostříknutím čelního skla po zapnutí světlometů. Další omytí parabol bývá přednastaveno na každé desáté ostříknutí čelního okna.