Co s hluboce vybitým akumulátorem: Nevyhazujte, regenerujte!

Plně nabitý dvanáctivoltový akumulátor má 12,8 voltu. A pokud je vybit na 12,1 V klidového napětí a méně, odstartuje proces ukládání sulfátu na deskách. Stačí, když se to stane jedinkrát, a proces nastartuje. Nejprve na milimetrech čtverečních, ve výsledku pokryje celé desky.

Automatická nabíječka si buď ani neškrtne, nebo baterii dobije a nebožák po čase zase klekne. A přesně to se stalo i nám. Když jsme dopustili vybití sotva půl roku staré baterky až na jednotky voltů, poradila si s ní až „archivní“ trafonabíječka z motoristického pravěku. Ale brzy zase baterka odmítla sloužit. Vypadalo to na definitivní konec. Nebo ne?

Nová na vyhození

S příslovím, že kovářova kobyla chodí bosa, jsme se vypravili za prodejcem pro další baterii. Došlo nám, že reklamace nepřichází v úvahu, a šli hned s pravdou ven. „Doneste nejprve tu původní, zkusíme ji oživit. Úspěšnost máme vysokou, zejména když je pár měsíců stará,“ překvapil nás Vít Vondráček ze společnosti Efteria, která provozuje obchod Battery.cz v Jesenici u Prahy.

„Divili byste se, jak často nám lidé nosí na reklamace baterie, které jsou hluboce vybité. My to ale spolehlivě poznáme podle úrovně sulfatace,“ říká odborník s tím, že ani pak není nic ztraceno. Zdarma tady totiž oživují vybité akumulátory svým zákazníkům. A to i v případě, že si s nimi už ani běžná nabíječka neporadí. Teoretická možnost regenerace je neomezená až do doby, než se rozpadne aktivní hmota desek. Prakticky to má smysl jen do pár let stáří baterie. Pak už bývá prostě přirozeně spotřebovaná.

Svět motorů 43/2020

Otestujeme

Laické měření stavu akumulátoru je ošemetné, protože zjistíte leda napětí na svorkách. Každý autoservis je dnes vybaven zátěžovým testerem, který technik jednoduše připojí na póly a brzy zná stav akumulátoru. Dokonce i naše vybitá a znovu nabitá baterka by test ještě zvládla – po 15 sekundách zátěže ukázala 9,81 voltu, zatímco norma při 20 °C vyžaduje 9,80 voltu.

V reálu ale byla na konci sil. Dílenské testery totiž nedávají reálnou zátěž jako ty profesionální.

A právě takový mají i v Jesenici – připomíná mrazák a stojí jako nová fabia. Tady už si naše baterka neškrtla a zjistili jsme krutou pravdu – domácí nabití pomohlo jen na chvilku. Až po dvoudenní odborné regeneraci však ukázala kapacitu na úrovni 115 % nové! „Takový přístup se vyplatí, protože se k nám zákazníci vracejí,“ končí Vít Vondráček. Do života tady takhle vracejí až 95 % starších baterek, které by jinak jejich majitelé museli vyměnit za jiné. Každý prodejce to bohužel nedělá.

Jak se regeneruje akumulátor

Měření napětí: Týden nabitý odpojený akumulátor ukázal 12,46 voltu. Tedy už jen asi 60 % kapacity. Už to je vodítkem, že není ani po dobití zcela v pořádku. Vodivost: Náš akumulátor by měl mít startovací proud 550 A. Přístroj vyhodnotil pořád celkem slušných 495 A. Jenže to jsme zatím na počátku testů… Vnitřní prostor: Pokud by byl některý z článků vadný, spolehlivě to ukáže měření vnitřního odporu. Standard je 2-4 miliohmy. V našem případě je s hodnotou 5,35 miliohmu zvýšený. Zátěžový test: Měřicí přístroj zatíží akumulátor na patnáct sekund zátěží rovnou startovacímu proudu. Nová baterie by dávala i 10,5 V, norma stanoví 9,80 V. Naše ukázala 9,81 V. Překvapivě pořád slušné odolávala. Profesionální zátěžový test: Přichází opravdový verdikt – v Jesenici mají vlastní tester s topnými tyčemi. Zvládne 220 až 1100 A a stojí jako nová fabia. Baterie selhala – místo 10 sekund zátěže vydržela jen 7 s. Odběr elektrolytu: Rozbor elektrolytu spolehlivě ukáže sulfataci desek. V nové baterii má 1,28 g/cm3, čistá voda má 1 g/cm3. Naše baterie je s hodnotou 1,17 g/cm3 už v polovině procesu. Kapacitní vybíjecí test: Akumulátor se zatíží vysokým proudem během půldruhé hodiny a následně se dopočítá reálná kapacita – tady ukázala jen 40 % nové Hlídané nabíjení: Akumulátor se připojí natvrdo na laboratorní zdroj. Laikům to v žádném případě nedoporučujeme! Je v nehořlavé zóně ponořený ve vodní lázni. I tak se občas stane, že to některý akumulátor nezvládne.

Plusy

Místo kupování nové baterky oživíte starou

Minusy

Akumulátor musíte z auta vyndávat a nosit prodejci

V mrazu do tepla!

Pokud se už chystáte zazimovat auto nebo motorku po sezoně a nemáte v garáži elektrický proud, musíte baterii odpojit a donést domů. Ale neznamená to, že ji máte mít v teple. Naopak. Stačí jen, aby byla uložena v suchu, protože ve vlhku vznikají plazivé proudy a rychleji se vybíjí. Vadí ale i pokojová teplota 18-22 stupňů, kdy se baterie rychleji samovybíjí. Pamatujte, že každých deset stupňů znamená zdvojnásobení ztrát! Optimální je proto uložení akumulátoru do chladného sklepa s konstantní teplotou aspoň 5 až 10 stupňů.

Víte, že…

… při nabíjení automatickou nabíječkou není třeba akumulátory odzátkovávat? Dnes už se ani nepočítá s demontáží z auta. Mnohdy to není ani možné, protože baterie jsou umístěny v těžko dostupných místech. Nabíjejí se tak přes kladný pól a kostřicí bod na karoserii.

… startovat máte maximálně po dobu 8 sekund? Pokud mezitím motor nenaskočí, vyčkejte minutu, až se baterie vzpamatuje, a pokračujte ve startu.

… vždy se nejprve připojuje kladný půl a až poté záporný? Je to kvůli jiskření, které takto nevzniká.