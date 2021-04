Co všechno musí umět a splňovat přilby motocyklových jezdců?

Ve srovnání s automobilovým sportem je motocyklový pestřejší, pokud jde o přilby. Rozdílné používají jezdci na silničních strojích, v motokrosu a Dakaru nebo na ploché dráze.

Okřídlená bomba

Čtrnáct let strávil Karel Abraham v mistrovství světa silničních motocyklů. Během nich odjel 247 závodů, kde získal 436 bodů. Se závodními přilbami má dostatek zkušeností. „V MotoGP má jezdec na třech různých místech přilby logo výrobce a dole vzadu stříbrný čtvereček, což je certifikát Mezinárodní motocyklové federace FIM o tom, že přilba prošla všemi zkouškami a schvalovacími procesy. Tenhle certifikát kontrolují techničtí komisaři před prvním závodem a pak průběžně v sezoně,“ říká Abraham.

Každý výrobce musí dát k dispozici dvacet kusů stejné značky a velikosti. Testy jsou nárazové, na přetížení, poškození a hořlavost. Například při nárazu přilby rychlostí 9,5 m/s nesmí zpomalení překročit 275 G, totéž platí při boční ráně. Při jiné zkoušce na průzoru 1,2 g vážící plastové projektily nesmí proniknout hledím přilby. Pokud jezdec v průběhu závodního víkendu spadne, zkontroluje technický komisař přilbu, zda ji může jezdec znovu použít. Každý výrobce mívá na závodech svého zástupce starajícího se o jezdce používající dotyčnou značku. Jeden kus na závodníkovu hlavu stojí v přepočtu kolem padesáti tisíc korun.

„Na sezonu má jezdec kolem dvanácti přileb, pět jich vozí na každý závod. V jedné sezonu jsem patnáct velkých cen odjel s jednou helmou a pak vystřídal tři během jediného víkendu,“ říká český závodník, který používal přilby indonéské firmy NHK. „Při testování v Malajsii přiletělo šest lidí a během několika dnů upravovali přilbu podle mých připomínek. Dokonce museli zavolat do Jakarty, aby přiletěl člověk s dalším vybavením. Tehdy vstupovali do světového šampionátu a mě si vybrali jako pomocníka s vývojem. Spokojeni jsme byli všichni,“ vzpomíná brněnský závodník.

Ve své poslední sezoně v MotoGP používal na levé straně přilby okřídlený granát a k tomuto symbolu se váže zajímavá historka. „Ve svých začátcích v roce 2005 jsem měl na čele helmy obrázek bomby, později dynamit. V roce 2019 se mě kdosi zeptal, jak jsem k symbolu přišel. Společným povídáním jsem zjistil, že právě on původní návrh vymyslel,“ vysvětluje Karel Abraham.

Když si má vzpomenout, kdy mu přilba zachránila život, dodává: „Většinou po pádu, když letící motorka trefí jezdce. Takových situací bylo více. Přihodilo se mi to například v roce 2010 při tréninku v Brně a já byl chvíli v bezvědomí. Lékař mě do závodu nepustil.“

Svět motorů 13/2021

Dva Podmolovy pády

Dakarské zkušenosti mají za sebou Libor Podmol a Martin Michek. Prvně jmenovaný je mistrem světa ve freestyle motokrosu, druhý nejúspěšnějším českým motokrosařem aktuálního tisíciletí.

„Letošní Dakar jsem odjel s jednou přilbou, ale každý den jsem měnil její vnitřek, který byl zpocený a od prachu,“ říká Podmol, který dává přednost japonské značce Shoei. Jeden kus přijde na patnáct tisíc korun. „Mám sériový typ, jejž mi upravuje Jirka Mildner. O design se stará Petr Šimák, který je v tomto obou známý po celém světě. V současné době mám na černé přilbě vyvedené logo naší společné firmy s bratrem Podmol Brothers,“ říká český závodník.

Vzpomíná si na dvě události, kdy mu přilba zachránila život. „Jednou to bylo při mém památném pádu na jaře 2019 v Mnichově, kdy jsem si zlámal obě nohy. Podruhé jsem si na adrenalinové akci Rock´n Ride v Česku přivodil jeden z nejtěžších otřesů mozku v životě,“ dodává Podmol.

Přilbu mějte vždycky

Jezdec týmu Orion – Moto Racing Group Martin Michek vyrovnal letos desátým místem na Rallye Dakar nejlepší výkon českého motocyklového jezdce na této legendární soutěži. Používá sériové provedení přilby značky Kit, které má všechny bezpečnostní normy. „Na Dakaru jsem měl tři kusy, z toho jeden záložní. Ty dvě jsem pravidelně střídal,“ říká Michek. Český závodník připomíná, že všichni jezdci na motorkách a čtyřkolkách musí mít při startu na Dakaru na přilbě uvedeno celé jméno a označení krevní skupiny.

„Kdybych měl určit, kolikrát mi přilba zachránila od vážného úrazu, asi bych se nedopočítal. O život vám však může jít nejenom na Dakaru nebo při špičkovém motokrosu, ale třeba při jízdě na kole nebo lyžování. Michael Schumacher je toho smutným příkladem. Každopádně bych apeloval na každého, kdo jde rekreačně sportovat, aby používal ochranu hlavy,“ dodává Michek.

Stačí mi pár přileb

Nejlepší český plochodrážní jezdec Václav Milík používá od roku 2014 přilby Troylee Design a moc jich v průběhu sezony nespotřebuje. Každá dráha má ve startovních listinách závodů barevné označení a největší světové hvězdy střídají barvu přilby podle toho, z jaké dráhy startují. „Z mého pohledu se jedná o zbytečný luxus a příliš náročnou údržbu. Stačí mi, když si vyměním povlak konkrétní barvy na přilbě,“ říká pardubický jezdec. Ten používá sériové výrobky, které jsou v posledních několika letech z kevlaru – měkčí a celkově pevnější. „Stačí mi jedna na sezonu, k tomu loňská jako rezervní a jedna na tréninky. V kariéře pamatuji na dva opravdu hodně těžké pády v Polsku, kdy mi přilba zachránila život,“ dodává Václav Milík.

Příběh Aleše Drymla: Šlo o život

Rok 2006 byl v životě českého plochodrážního jezdce Aleše Drymla z několika důvodů nezapomenutelný. Postoupil do finále kvalifikace o Grand Prix 2007. Dával jsem si velké šance na postup do mistrovství světa,“ připomíná bez nostalgie. Jenže přišel osudný ligový závod v Oxfordu. Jako vedoucí závodník upadl a za ním jedoucí Američan Ronnie Correy ho zasáhl hákem stroje do hlavy a přejel přes něj. „Být tam tehdy někdo mladší, položí motorku. Ronnie to bohužel neudělal,“ vzpomíná. Zranění byla vážná, ale přilba zabránila fatálním následkům. Přesto byla jezdcova lebka na třech místech prasklá, k tomu zlomený obratel a krvácení do mozku. Tehdy u jeho lůžka strávili rodiče i mladší bratr Lukáš týden, než se Aleš probral z umělého spánku. Na ovály se však vrátil úspěšnější než předtím a získával další prvenství: individuální i týmová. Posledním byl titul mistrů republiky družstev s Pardubicemi v říjnu 2016.

Hvězda designu: Vozí ho Ledecká

Čech Petr Šimák vlastní v Praze grafické studio, kde vznikají designy na přilby špičkových světových sportovců. Jeho práci nosí na hlavách dakarští vítězové na motocyklech Kevin Benavides a Ricky Brabec, v autech Stéphane Peterhansel a Nani Roma, Češi Libor Podmol a Filip Salač nebo světová esa ploché dráhy Tai Woffinden, Fredrik Lindgren, Patryk Dudek, Greg Hancock a bratři Holderové. Při svých olympijských triumfech jely s jeho designem Ester Ledecká a Eva Samková.

Jak jste se dostal ke své práci?

Odmalička jsem si rád lepil plastové modely letadel, aut nebo motorek. Ve druhé polovině devadesátých let minulého století jsem se dostal v Kalifornii do grafického studia, kde dělali designy přileb. Po pěti letech jsem se vrátil a v roce 2002 založil studio, které funguje dodnes.

Můžete popsat vznik designu přilby?

Dostanu podklady a případné požadavky, kde mají být umístěna loga sponzorů. V grafickém programu 2D vytvořím návrh a pohledy na přilbu ze všech úhlů. Mám databázi přileb používaných ve světě. Takže mi stačí znát značku a typ helmy, abych věděl, s čím můžu pracovat. Pak design doladíme v trojúhelníku jezdec, manažer a já.

Kolik času vám trvá vytvořit takový unikátní kousek?

Myšlenka se musí časově rozprostřít. Někdy dostanu nápad hned, jindy mi to trvá den dva. Od počátečního zadání přes grafický návrh, nastříkání přilby po broušení a leštění spotřebuji na jeden kus v průměru dvacet hodin.

Jakou mají závodníci spotřebu přileb?

V řádu několika kusů, ale jsou i výjimky. Čtyřnásobný mistr světa na ploché dráze Woffinden jezdil jeden rok v Polsku, Británii, Švédsku a ještě Grand Prix. Nechtěl je převážet, a tak jich spotřeboval šestnáct za rok. Čech Filip Salač měl na jednu sezonu v mistrovství světa silničních motocyklů přileb deset.