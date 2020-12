Čtenářská recenze Rolls-Royce Silver Spirit V8: Každý by si měl plnit své sny

Každý člověk by si měl plnit své sny. A tohle auto bylo na seznamu mých dream cars už hodně dlouho. A hodně vysoko. Proto, když se naskytla koupě levostranné verze (pravostranné importy z Anglie za pár kaček mě opravdu nelákají, sezení na druhé straně stále nehodlám akceptovat), neváhal jsem.

Model Rolls-Royce Silver Spirit spolu se svým bratrem, prodlouženou verzí Silver Spur, vyjel do prodeje v roce 1980 jako nástupce nejprodávanější řady Silver Shadow (1965-1980), což byl veleúspěšný, moderní, masově vyráběný model, který držel (až do rozjezdu generací BMW) titul nejprodávanějšího modelu značky.

Silver Spirit na Shadow navazuje, má stejný motor jako druhá řada Silver Shadow II (1977-1980), a to V8 OHV s objemem 6,75 litru. Má víceméně stejný podvozek, stejnou převodovku GM THM 400, ale zcela novou karoserii, přepracovanou zadní nápravu se systémem udržujícím výšku vozidla Girling a modernější interiér.

Elegance a ruční práce

Karoserie byla navržena pro celosvětové prodeje, aby byla moderní a vyhověla trendům Evropy, USA, ale i Arábie či Japonska. Ruční výroba probíhala v Crewe, Cheshire (kde se dodnes vyrábí Bentley) spolu se sesterskými modely Bentley Eight, Mulsanne a Turbo R od roku 1980 až do roku 1997. Celých 17 let byla karoserie stejná u všech generací Silver Spirit, rozdíly byly pouze v kolech, náraznících a zrcátkách.

Můj Spirit je první generace vyráběná v letech 1980 až 1988. Rozměry vozu jsou 5268 x 1935 x 1485 mm, objem zavazadlového prostoru 550 litru, pohotovostní hmotnost 2205 kg a objem nádrže 108 litrů. Vůz je obut do patnáctipalcových pneu Avon Turbosteel (235/70 R15) s nádhernými kovovými poklicemi s logy RR.

Vozu dominuje typický grille Rolls-Royce se slavnou soškou Spirit of Ectasy, maska symbolizuje řecké chrámy, je to ručně vyráběný kus z leštěné oceli. Veškeré pájení a leštění probíhalo ručně a výroba jedné masky trvala kolem 10(!) hodin. Grille doplňují světla Lucas v podobném stylu, jako měly soudobé mercedesy. To znamená hlavní potkávací světla a dálková světla vedle, vše v jednom bloku světlometu, v rozích pak blinkry kombinované s parkovačkami. Pod nárazníkem jsou umístěny mlhovky Bosch. Elegantní boční linie vozu zdobí ručně malovaná linka, kterou na každý vůz maloval jeden pracovník Rolls-Royce. Eleganci podtrhují chromované kryty zrcátek, chromované kliky a sloupky a rámy oken, za zadními dveřmi je pak na každé straně kovové logo automobilky.

Zadní část je poněkud střídmější, dominují jí velkoplošné světlomety typické pro 80. léta, v rozích karoserie jsou blinkry a koncová světla, na výklopném víku kufru pak couvačky, mlhovky a brzdová světla, mezi nimi klasický rámeček na RZ evropského typu. Uprostřed víka pod výklopným krytem zámek kufru, geniální řešení RR je, že výklopný znak drží zaklapnutý jen pomocí magnetu. Pod nárazníkem dvojice chromovaných koncovek duálního výfukového systému. Spirit má klasické, čisté linie limuzíny 80. let, Rolls-Royce a jeho klienti vyžadovali vždy spíše konzervativnější pojetí designu a Spirit jako top class kategorie nijak nevybočuje z řady. Jednoduchost, elegance, čisté linie aristokrata.

Vůz je poháněn karburátorovou verzí 6,75litrového V8 (L410) - legendárního motoru, který v různých obměnách a modernizacích vydržel ve výrobě od roku 1959 do roku 2020 (Bentley). Motor má výkon 178 kW (240 k), dva karburátory SU (Skinner-Union), rozvod OHV, vrtání 104,1 mm, zdvih 99,1 mm, komprese 9,0, dva ventily/válec a točivý moment 450 Nm při 2000 ot/min. Tento ikonický motor je spřažen se zmíněnou třístupňovou automatikou GM Hydramatic THM 400 známou z klasických amerik i dalších evropských vozů (Ferrari, Jaguar). Nejvyšší rychlost vozu je 210 km/h a zrychlení 0-100 km/h za 10,5 s. Pro zajímavost, alternátor je Motorola. Greta a ekoaktivisté vůz "milují", neb není vybaven žádným katalyzátorem, EGR atd.. Prostě motor bez zbytečných eko volovin. Tak, jak má být.

Jako na zámku

Interiér je čisté porno pro milovníky klasického designu, kvalitních materiálů, pro milovníky zámků a historického nábytku. Proč to zmiňuji? Protože v RR to voní jako v komnatě na zámku, plastů je tu naprosté minimum, a tak za přípravky na ošetření interiérových plastů ušetříte, zato zkrachujete na přípravcích na ošetření a impregnaci kůže. Kůže je všude - palubní deska, strop, sedačky, plato pod zadním oknem a tak dále. Kde není kůže, tam je dřevo (palubní deska, vrchní část výplně dveří, piknikové stolky výklopné ze zadní části předních sedaček)... a kde není dřevo ani kůže, tam najdete kov. Jediný velký kus plastu byl v podstatě volant, ten jsem ovšem vyměnil za italský dřevěný Luisi, takže opět dřevo a kov.

Pokračuje se klasickým pojetím přístrojové desky s velkým budíkem rychloměru Jaeger uprostřed, vedle něj je sdružený panel kontrolek (parkovací brzda, stav dvou brzdových okruhů, výstraha málo LHM kapaliny, málo chladící kapaliny, málo kapaliny do ostřikovačů, námraza na silnici, rezerva paliva), úplně vlevo je sdružený kruhový ovladač světel, jeho součástí je spínací skříňka a kontrolky dobíjení a mazání. Napravo od rychloměru je sdružený budík teploty chladící kapaliny, voltmetru, tlaku oleje a stavu paliva v nádrži. Tento spodní ukazatel je opět sdružený a zároveň ukazuje množství oleje v motoru! Stačí zmáčknout tlačítko na spodní hraně palubní desky a místo stavu paliva se ukáže stav oleje.

To všechno měl Rolls-Royce už v roce 1980. Následují výdechy klimatizace a topení (pravý kov), mezi nimiž je digitální panel (bohužel poplatný době, analogové kruhové budíky by byly hezčí, ale tehdy frčel digitál) ukazující venkovní teplotu, hodiny a počítadlo ujetého času (elapse time indicator). Pod ním je rádio, výdechy ventilace a pod nimi kontrolka varovných blinkrů, zapnutých pásů, zásuvka cigaretového zapalovače a přepínač dvoutónového klaksonu. V pravé části spolujezdce je odkládací schránka přístrojové desky, která je osvětlená a je v ní valet mode (zámek kufru), úplně vpravo je ještě tlačítko ovládání interiérových světel (map light). Ve spodní liště pod budíky jsou zmíněné ovladače hladiny oleje, dále spínače předních a zadních mlhovek, tlačítko otvírání víčka palivové nádrže (taktéž od roku 1980, prostě pecka!), dimmer switch, ovladač stěračů, ovládání klimatizace a topení.

Kožené přední sedačky jsou elektricky ovládané v šesti směrech (systém GM). Volič automatu je pod volantem, jde o elektricky ovládaný volič, takže změna rychlostí jde provádět prstem. V okénku je vidět aktuálně zařazená rychlost (P, R, N, D, I, L). Okna všech čtyř dveří jsou elektricky ovládaná, stejně tak jsou ovládaná zrcátka. Tyto ovladače jsou umístěné na středovém tunelu mezi sedadly za popelníkem. Za nimi je ještě odkládací zamykací schránka. Nad tunelem jsou sklopné loketní opěrky upevněné z boků předních sedadel.

Sedadla jsou velmi pohodlná, jak přední, tak i zadní, určená zejména pro majitele, neboť ve své době si většina majitelů svůj Rolls-Royce neřídila osobně. Nepovažovalo se to ani za společensky vhodné, kdo si chtěl řídit sám, pro toho bylo určené sesterské Bentley.

A výbava? Na rok 1985 něco neskutečného. Vzpomeňte si, co jste měli ve vašem voze z osmdesátých let. Kotoučové brzdy vpředu i vzadu, hydraulický systém zadní nápravy á la Citroën se self-levelingem, udržování světlé výšky Girling, posilovač řízení, automatická převodovka, tempomat. el. okna a zrcátka, duální klimatizace, el. výsuvná anténa rádia v předním blatníku, el. ovládané přední sedačky, el. ovládané víčko nádrže, dvoutónový klakson, přední a zadní mlhovky, stěrače světlometů s ostřikovači, centrální zamykání klíčem vč. kufru nebo kontrola hladiny oleje. Dále kůže, dřevo, zrcátka s osvětlením v zadních sloupcích, bohaté interiérové osvětlení (dveře, světla nad každými dveřmi, vzadu dvoužárovkové). V mém případě předchozím majitelem instalováno moderní rádio s MP3, CD, navigací, vstupem na SD karty a bluetooth. Mnou instalován dřevěný volant Luisi.

Výkon dostatečný

Silver Spirit se řídí lehce a snadno jako moderní vůz. Naladění podvozku je ale zaměřené na komfort, podvozek skvěle žehlí nerovnosti a obecně mizernou kvalitu českých cest. Přes hrboly a nerovnosti přejíždí plavně a dovnitř vozu nepřenáší skoro žádný hluk. Řízení jde velmi snadno. Daní za to je ale samozřejmě naklánění v zatáčkách a při náhlé změně směru jízdy určité rozhoupaní. Motor je velmi tichý, 240 koní i na tak těžký vůz nabízí solidní dynamiku plně dostačující majestátu vozu. Ostatně svého času RR výkon neudával a do materiálů uváděl právě slogan "výkon dostatečný". A výrobce rozhodně nelhal.

Co říci závěrem? Britský aristokrat, který má i po těch 35 letech svůj styl, charisma a neskutečné kouzlo. Auto, které na silnici mimo srazy nepotkáte, auto za kterým se otočí i majitel nejnovějšího mercedesu v plné výbavě, splnění snu, auto do kterého si klidně sednete jen abyste přemýšleli, kochali se nebo si přečetli článek, protože tady se sedí lépe jak doma na gauči. Nic pro ekology, skrblíky a introverty. Ekologické to opravdu není, levné na provoz taky ne. Jen spotřeba se pohybuje mezi 15 a 25 litry a okolí vás opravdu ignorovat nebude.

Silné stránky

Noblesa, styl, charakter, tradice, ruční výroba, skvělé zpracování, neskutečná výbava, radost z jízdy, nádherná vůně interiéru

Slabé stránky

Auto bylo třeba doladit, 35 let je prostě 35 let a zub času už je místy znát. Pro ty, co neumí vzít do ruky ráčnu a šroubovák to opravdu není. Naštěstí se tady dělají opravy snadno a navíc mě to velmi baví. Zázrakem je fakt, že žádné šrouby nejsou zarezlé.

Zkušenosti se servisem (poruchy, opravy)

Výměna ATF a filtru v automatu (Mobil ATF 220 Dexron II), výměna antifreeze orig. Bentley Coolant Green, výměna oleje (10W40), instalace dřevěného volantu Luisi vč. náby, oprava zamykání kufru a centrálu, výměna žárovek, oprava posuvu sedaček, nové stěrače včetně mechanismu (ze Spiritu 97), nová ramena stěračů i ramínka, impregnace kůže, ošetření dřeva. V plánu výměna klínových řemenů, renovace sedaček a dřeva.

Zkušenosti s prodejcem (autosalon/autobazar)

Profesionální přístup.

Autor textu a fotografií: Barrichello

