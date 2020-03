Daimler Trucks a výhled CO2: Neutrální

Nejdříve si ujasněme, že doprava se skutečně neutrální bilancí emisí CO 2 v pouze omezené výseči (tank-to-wheel) funguje pouze s elektrickým pohonem napájeným z akumulátorů či reakcí vodíku. Jde tedy o neutralitu výhradně v provozu, nikoliv ve výrobě, která u současných elektromobilů a akumulátorů výrazně zatěžuje životní prostředí.

Postupná cesta k tank-to-wheel neutralitě z hlediska oxidu uhličitého, ale ještě důležitějšímu nulovému podílu toxického oxidu siřičitého, opravdu pro lidi i rostliny jedovatých oxidů dusíku a karcinogenních pevných částic – sazí, vede Daimler Trucks k cíli do roku 2022 vyrábět ve všech hlavních regionech elektrická vozidla s akumulátory. Samozřejmě nastává otázka, kde, za jakých podmínek a kdo bude akumulátory vyrábět. Daimler kvůli tomu rozšiřuje výrobu akumulátorů ve svých továrnách v Untertuerkheimu a Sindelfingenu.

Daimler Trucks rovněž velmi investuje do vodíkového zdroje elektřiny. Dokládá to říjnová světová premiéra prototypu Vision F-Cell s palivovými články značky Fuso na Tokijském autosalonu.

Blízká budoucnost

Již od roku 2022 bude portfolio vozidel divize Daimler Trucks & Buses pro hlavní odbytové regiony (Evropa, USA a Japonsko) zahrnovat sériově vyráběné modely s elektrickým pohonem, napájeným z akumulátorů. Daimler Trucks & Buses navíc do konce příštího desetiletí doplní nabídku vozidel o sériově vyráběné modely s pohonem na vodík. Na říjnovém Tokijském autosalonu v Japonsku vystavila divize Daimler Trucks & Buses ve světové premiéře prototyp Vision F-Cell s palivovými články značky Fuso. Studie s celkovou hmotností 7,5 tuny disponuje pohonem o maximálním výkonu 135 kW. Dojezd je až 300 kilometrů.

Daimler posiluje své aktivity v oblasti vodíku. Kromě toho budou mít všechny evropské výrobní závody divize Daimler Trucks & Buses do roku 2022 neutrální bilanci emisí CO 2 . Všechny ostatní výrobní závody budou následovat.

Martin Daum, v představenstvu společnosti Daimler AG zodpovědný za nákladní vozidla a autobusy, řekl 25. října ve své úvodní přednášce na Kongresu německé logistiky v Berlíně: „V divizích Daimler Trucks & Buses se jednoznačně hlásíme k cílům Pařížské dohody o ochraně klimatu, a tím k dekarbonizaci našeho odvětví. Naším nejvyšším cílem je silniční doprava s neutrální bilancí emisí CO 2 do roku 2050. Toho lze dosáhnout pouze tehdy, pokud budou pro naše zákazníky vytvořeny z hlediska nákladů a infrastruktury konkurenceschopné podmínky pro přepravu s neutrální bilancí emisí CO 2 . Vzhledem k tomu, že pro kompletní obnovu vozových parků do roku 2050 bude zapotřebí přibližně deset let, je naší ambicí nabízet na trzích našich tří nejvýznamnějších regionů výhradně nová vozidla s neutrální bilancí lokálních emisí CO 2 v rámci provozu tank-to-wheel.“

Elektrická současnost

Daimler Trucks sbírá zkušenosti s elektricky poháněnými nákladními vozidly již od roku 2010. V roce 2017 uvedl na trh a do provozu první zcela elektricky poháněná nákladní vozidla z malosériové výroby v podobě lehkých nákladních vozidel Fuso eCanter. Ve městech na celém světě, jako jsou New York, Tokio, Berlín, Londýn, Amsterdam, Paříž a Lisabon jezdí ve službách zákazníků již 140 vozidel eCanter.

Intenzivnímu zkušebnímu provozu ve vozových parcích zákazníků v Německu a ve Švýcarsku jsou aktuálně podrobována těžká nákladní vozidla eActros s dojezdem až 200 km. První vozidla byla předána klientům v loňském roce. V USA probíhají nyní u dopravců intenzivní praktické testy středně těžkých vozidel Freightliner eM2 a těžkých vozidel Freightliner eCascadia.

Autobusový sektor

Elektricky poháněné autobusy Mercedes-Benz eCitaro, které jsou v Mannheimu sériově vyráběny již od loňského roku, nabízejí městům a dopravním podnikům možnost transformace jejich vozových parků na jízdu s nulovými lokálními emisemi. Již dnes jsou autobusy eCitaro provozovány na linkách mj. ve městech, jako jsou Berlín a Hamburk v Německu, Oslo v Norsku a Ystad ve Švédsku. Elektricky poháněné autobusy byly dodány také do Lucemburska a Švýcarska. Model eCitaro je nepřetržitě zdokonalován s ohledem na praktický provoz v linkové dopravě.

Od roku 2021 bude eCitaro uvedeno na trh s novou generací akumulátorů a ve druhé polovině roku 2020 obdrží akumulátory s pevným elektrolytem (lithium-polymerové akumulátory).

Od roku 2022 bude akumulátorový autobus k dispozici se soustavou prodlužující dojezd (vysokonapěťové akumulátory bude nabíjet sada palivových článků na vodík). Budoucí akumulátorové technologie rozšíří další možnosti využití v pravidelném provozu, a to díky palivovým článkům prodlužujícím dojezd, takže bude možné pokrýt téměř všechny trasy.

Vzhledem k tomu, že elektrifikace vozových parků je spojena s velkými změnami v dopravních podnicích, poskytuje Daimler Buses zákazníkům komplexní poradenství, které jim umožní porozumět celému systému elektrické mobility.

Dražší i za dvacet let

Martin Daum dne 25. října na Kongresu německé logistiky také řekl: „Nákladní vozidla a autobusy s neutrální bilancí lokálních emisí CO 2 to však nebudou mít snadné, protože ještě v roce 2040 budou navzdory veškerému úsilí na straně výrobce pořizovací i celkové provozní náklady nákladních vozidel a autobusů s elektrickým pohonem vyšší než u vozidel se vznětovými motory. Potřebujeme proto usměrňující státní zásahy, díky nimž budou nákladní vozidla a autobusy s neutrální bilancí lokálních emisí CO 2 konkurenceschopná. Dalšími důležitými prostředky jsou cílený podpůrný program pro autobusy, vybudování plošné nabíjecí a vodíkové infrastruktury a také vytvoření jednotných standardů pro přepravu a čerpání vodíku.“

Vše řeší vodík?

Společnost Daimler pracuje již více než třicet let na technice pohonů na základě vodíku. Její vozidla s palivovými články dodnes ujela mnoho milionů kilometrů, čímž prokázala připravenost tohoto konceptu pohonu pro uvedení na trh. Výzvy v segmentu užitkových vozidel jsou však velmi specifické, například s ohledem na životnost a užitečnou hmotnost.

Elektrické pohony s akumulátory, resp. s vodíkovou technikou, nabízejí v závislosti na účelu využití různé výhody a vzájemně se proto doplňují. Rozhodujícím kritériem pro zákazníky, kteří provozují nákladní vozidla a autobusy, jsou celkové provozní náklady.

Továrny CO 2 neutrálně