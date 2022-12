Dakar 2023: Český fotograf vyráží podvanácté. Celoroční příprava stojí stovky tisíc

Rodák ze Vsetína zamíří na slavnou rallye již podvanácté. A rozhodně ne sám. Pod hlavičkou MCH Photo s sebou do Saúdské Arábie veze ve třech vozech desetičlenný tým. „Jsou to lidé na focení, videa, editování, řízení aut. Každý z nich má více funkcí,“ vysvětluje Chytka, jenž bude mít na starosti šedesát závodníků. Přestože přípravy trvají celý rok a spolykají stovky tisíc, doplňuje: „Dakar je nejvíc. Jak svou prestiží, tak výdělkem.“

V poušti se mažou rozdíly

Někdy nechápe, jak těch šestnáct dnů zvládne. „Každý den jedeme stovky kilometrů. Spíme ve stanech, chtěli jsme obytný vůz, ale je nesmyslně drahý. Po třech hodinách vstáváme ze spacáků a teploty se blíží nule,“ popisuje Chytka. Ve dne se sice všichni ohřejí, to teploměr ukazuje dvacet stupňů, ale on už v jejich žilách stejně pumpuje adrenalin. „Permanentní stres. Za deset minut nejste z hotelu na okruhu, kde něco nafotíte. Je to navigační závod a z toho důvodu nemáte žádné informace. Strachujete se, abyste našli místo, kudy někdo projede. Stane se, že se vy nebo jezdec o kousek netrefíte. A v ten moment máte odesílat fotky. Není moc času na jídlo, je to hodně vyčerpávající,” přiznává.

Přesto by neměnil. Rallye totiž nabízí všechno, jen ne nudu. „Čtyřikrát nebo pětkrát jsem fotil třeba MotoGP v Brně a poslední dva roky jsem nevěděl, co fotit, abych se neopakoval. Obdivuji lidi, co to dělají dvacet let. Vážně netuším, co bych vymýšlel a asi bych brzy upadl do stereotypu. To je něco, čeho se bojím ze všeho nejvíce,“ líčí Chytka s dovětkem, že mu improvizace vyhovuje. „Sice se jede zase v Saúdské Arábii, ale přibližně sedmdesát procent tras bude nových. Samozřejmě ne každý den narazíme na super místo, kde se něco děje a musíme vařit takzvaně z vody. Ale na etapě, která má 500 kilometrů, si vždycky něco najdeme,“ říká.

Dakarská rallye má pro něj lákavou auru. „Je to dobrodružství, v poušti se smazávají rozdíly a lidé k sobě mají blíže,“ míní Chytka, jenž označí své vztahy se světovými hvězdami za nadstandardní. „Okolo formule 1 nebo MotoGP se točí spousty fanoušků a sponzorů. Bez správné akreditace se nikam nedostanete. V divočině jsou hvězdy přístupnější, bavíte se kdykoli s kýmkoli. Jdete spolu klidně na večeři,“ nastiňuje.

To se projeví i na kvalitě snímků. „Už z dálky mě poznávají a jsou schopni motorku postavit na zadní, aby měli hezké fotky. Auto na zadní jen tak nepostavíte. I když mi už pár jezdců říkalo, abych dal dopředu značku. Oni by věděli, že je místo bezpečné a mohli si dovolit jet rychleji a skočit z duny. Takovou zodpovědnost si ani kvůli super fotce, nevezmu,“ vypravuje Chytka.

Mohl bych jet závod

Jeho tým se rozrostl také o nové, speciálně upravené mediální auto značky Toyota, které prošlo přestavbou během tří týdnů. „Starší vůz, který už na Dakaru několikrát byl, prošel generálními úpravami a k tomu se kolega Honza Stárek vrhnul v rekordním čase do přestavby dalšího vozu. Museli jsme všechno zevnitř vytrhat, dát tam závodní sedačky pásy, rám, nový úložný systém a spoustu dalších detailů. Máme také zcela nový design aut,“ dodal hrdě o své flotile na Dakaru.

Jedná se o dvě speciální toyoty se kterými by se mohli přihlásit do kategorie Dakar Classic pro historické vozy. Konkrétně se jedná o Land Cruiser 80 a 100. „Jedeme po stejné trase jako závodní kolona. Musíme na místo hlavně dojet, proto potřebujeme bytelné a spolehlivé tanky s dobrým úložným prostorem,“ tvrdil Chytka, který bude spolupracovat se všemi továrními týmy.

Společně se svým velkým mezinárodním týmem vyráží do pouště v brzkých ranních hodinách, prozkoumává nejtěžší terény, aby zachytil atraktivní momenty. A pro takové věci potřebuje mít pořádně odolné vozy. „Před několika lety nám selhala technika u auta hned v prvních etapách, to byl velký problém. Platí, že když nedojedete na místo, nemůžete fotit, váš klient pak není rozhodně spokojený,“ má jasno Chytka, který takovou situaci nechce už nikdy opakovat. A tak bude disponovat v nadcházející Dakarské rallye v Saudské Arábii třemi auty, dva z nich pojedou rovnou po trase.

Elektronika je na překážku

Off-road -roady roku výroby 1995 a 2004. „Přesně taková potřebuji, hlavně ať nemají moc čidel a elektroniky v sobě. Mám strach z toho, že když se někdy zhoupnu na duně, zazní nějaká kontrolka, error a vůz se přepne do nouzového režimu. Z písku se pak jen tak nevyjde. Proto potřebuji tyhle mechanické poctivé starší modely,“ vysvětloval Chytka, který bude dodávat fotografie například pro Toyotu, Audi nebo Mini. Také novinářské vozy, které jedou po trati, musí disponovat bezpečnostním rámem. Jeho toyoty mají dále závodní sedačky, čtyřbodové pásy, přídavná světla, nájezdy do písku nebo dvě rezervy. Chybět nesmí lopaty a světlice, zásoba vody, apod.

Starší Toyota LC 80 už absolvovala několik Dakarů i v Jižní Americe a původně byla dokonce určena k závodění. Poté byla přestavěna na novinářský vůz a od doby, kdy s ní Chytka vyrazil na Dakar v roce 2014 poprvé, ji neustále upravuje a zdokonaluje. Na nadcházející Dakar do vozového parku přibyla další, novější a již zmíněná Toyota Land Cruiser 100, kterou pořídil týmový kolega a fotograf Jan Stárek.

Věci v autě na 14 dní

Nejen odolnost je pro Chytku prioritou. Jeho týmové toyoty musí mít rovněž velký úložný prostor – jen si to představte, čtyři lidi v něm budou muset převážet věci na šestnáct dní. „Máme na míru vytvořený systém úložných boxů pro foťáky, jídlo a oblečení. Obě auta mají zahrádku, kde máme náhradní díly, nájezdy do písku a věci na spaní,“ dodal Chytka, který má největší tým fotografů na Dakaru.

Kromě toho představil Chytka nový design své flotily. Jedním z jeho sponzorů je totiž americká firma, která dodává disky na kola. Jeho vozy jsou tak v nových barvách. „Máme asi nejvíce vybavenou flotilu pro fotografy na Dakaru,“ tvrdí. Zároveň se na nadcházející Dakar těší na slavnou poušť – „Pustá končina“. V ní byl už v roce 2020. „Jsou tam obrovské stometrové duny. Jsem moc rád, že se tam pojede, na fotkách to vypadá velmi hezky. Vylezete tam na dunu a nic jiného než další pískové kopce nevidíte.“