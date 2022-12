Rallye Dakar 2023: Co dokáží Češi?

Vysoko mohou čeští jezdci pomýšlet především v kategorii kamionů, kde budou chybět ruské kamazy. V hodnocení automobilů je první desítka pro Martina Prokopa reálná, ale myslet může mnohem výše. Motorkář Martin Michek už desátý jednou byl a na nejlepší desítku chce útočit také tentokrát. Ovšem fanoušci budou držet palce i všem dalším českým účastníkům.

Jak to všechno začalo

Rallye Dakar je nejznámější dálková soutěž na světě. Do prvních kilometrů odstartovala na druhý svátek vánoční 1978 z pařížského náměstí Trocadéro. Počátky vzniku soutěže sahají do ledna 1977, kdy se francouzský dobrodruh Thierry Sabine zúčastnil Rallye Abidjan-Nice a ztratil se v libyjské poušti Tenere. Musel opustit svůj stroj. Tři dny bloudil bez jídla a vody, než ho našlo malé letadlo vyslané pořadatelem.

„Pochopil jsem tehdy, jak je můj život nicotný. Při bloudění mě napadlo, že se do toho moře písku vrátím a pokořím ho,“ vzpomínal tehdy sedmadvacetiletý muž po dramatickém zážitku. Černý kontinent si zamiloval. Vzal si do hlavy, že přivede skupinu dobrodruhů a nadšenců, kteří budou s auty a motocykly závodit. „Pro všechny, kteří jdou za snem a nechtějí zůstat pozadu.“ Takové bylo jeho heslo. Pro svou myšlenku založil společnost T.S.O. – Thierry Sabine Organisation. V lednu 1986 zahynul po pádu helikoptéry v průběhu osmého ročníku soutěže.

Legendární maraton se do roku 2007 jezdil výhradně v Africe. Před startem 2008 byl z bezpečnostních důvodů zrušen a od sezony 2009 ho hostila Jižní Amerika. Od roku 2020 se jezdí na území Saúdské Arábie.

Dobrodružství přilákalo Kubíčka

Češi se zúčastňují legendární soutěže oficiálně od roku 1985 tehdy zásluhou dvou posádek s kamiony Liaz. Trojice Jiří Moskal, Jaroslav Joklík a Radek Fencl dokončila soutěž jako třináctá v kategorii kamionů. Prvním Čechem, tehdy ovšem neoficiálně, se stal v sezoně 1983 motocyklový jezdec Miroslav Kubíček. Vzhledem k tomu, že se jednalo o člověka, který podle tehdejšího komunistického režimu opustil republiku nelegálně, nesměla o něm oficiální média informovat.

K liazům se v šestaosmdesátém roce připojily tatrovky, tehdy ještě třínápravové. Během dalšího roku však především zásluhou skvělého konstruktéra Jaroslava Krpce vyjely „čtyřkolky“, které položily základ slávě kopřivnické značky v čele s Karlem Lopraisem. Za pozornost stojí tehdejší zařízení, které se dalo namontovat na kola. Říkalo se mu šlapadla a díky tomu se dokázaly vozy dostat z písku při zapadnutí.

Rodák z Frenštátu pod Radhoštěm Karel Loprais se radoval z první výhry v roce 1988, když měl v posádce Tomáše Mücka a Radomíra Stachuru. Loprais dosáhl další prvenství v kategorii kamionů v letech 1994, 1995, 1998, 1999 a 2001. K tomu přidal také druhá místa v ročnících 1987, 1996, 2000 a 2002. Třetí byl v sezoně 1992, kdy poprvé a naposledy vedla trasa až na jih Afriky do Kapského Města. Výraznou postavou v tehdejších tatrováckých kamionech byl legendární navigátor Josef Kalina. Na soutěži startoval již třiatřicetkrát! Třikrát se radoval ýhry právě s Lopraisem. Letos se objeví v kategorii Classic v kabině legendární Tary 815 Puma.

Před hlavněmi samopalů

Bezpochyby nejvíce dramatickým okamžikem byla událost z roku 1998, kdy dvě posádky na kamionech Tatra přepadli bandité. Posádky vyvlekli do rokliny před hlavně samopalů. „Přiznávám, že jsem se v tu chvíli loučil se životem. Dodnes mám při těchto vzpomínkách husí kůži. Byla to nejhorší hodina mého života. Nikdy nevíte, co tyhle lidi napadne,“ vzpomíná na tehdejší dramatické chvíle Bedřich Sklenovský, legendární jezdec a mechanik kopřivnického týmu.

Důležitou roli tehdy sehrál Jaroslav Lamač, který uměl francouzsky a snažil se veliteli vysvětit situaci Čechů. Když se přiblížilo závodní osobní auto, pochopili bandité, že jejich akce je prozrazena. Všechno co šlo, přeložili na jeden kamion. Svlékli Čechy do trenýrek a všechno jim sebrali. Asi za půl hodiny po odjezdu banditů přikodrcal landrover s malijskými vojáky. Těm se podařilo spojit se s ředitelem soutěže Hubertem Auriolem. Čeští jezdci spravili kola druhého kamionu a dostali se do bivaku.

Za pomoci Josefa Kaliny se podařilo pro trojici Milan Kořený, Jaroslav Lamač a Martin Kahánek sehnat náhradní oblečení a přilby. Češi mohli znovu vyrazit do závodu. Nakonec dokázali dojet třetí, sedm hodin za vítězným Lopraisem. Druhou trojici Bedřich Sklenovský, Tomáš Tomeček a Petr Hamerla se podařilo dostat letecky do Dakaru. Tam pracoval na ambasádě velvyslanec Ota Holubář, který českým závodníkům fandil a samozřejmě jim ochotně pomohl i v tehdejší situaci.

Zrušené neutralizační zóny

Historický exkurz je u konce je na čase se přesunout k aktualitám nadcházejícího ročníku. Jednou z novinek je zrušení neutralizačních zón. Jednalo se o úseky rychlostních zkoušek s regulací rychlosti, které rozdělovaly etapu na dvě části. Soutěžící sice měli čas na dokončení drobných oprav, na jídlo nebo dokonce na přestávku. Tyto věci bude možné během rychlostních zkoušek dělat i nadále, ale posádky tak budou muset činit s vědomím časové ztráty.

Nadcházející pětačtyřicátý ročník bude výjimečný také tím, že žádná posádka ani motocyklisté nebudou mít k dispozici klasické papírové rozpisy. Všichni budou používat elektronické roadbooky a to i včetně motocyklistů. Novinkou je také používání alternativních itinerářů. Jednotlivé posádky budou mít různě stanovené kontrolní body, takže nebude možné pouze následovat stopy soupeřů. Itineráře mají být posádkám před startem každé etapy přidělovány náhodně. Cíl bude samozřejmě pro všechny stejný. Zajímavostí je program Dakar Future, jeho cílem je posunout soutěž směrem k ekologičtějšímu a udržitelnějšímu formátu. Po zavedení hybridních a vodíkových vozidel na začátku letošního roku se v roce 2023 objeví biopaliva a syntetická paliva.

Samostatnou kapitolou je neúčast ruských kamionů Kamaz, které se účastnily soutěže od roku 1990 a poprvé vyhrály v roce 1996. V tomto tisíciletí byly poraženy pouze čtyřikrát. V roce 2001 to dokázal Čech Karel Loprais (Tatra) a v dalších letech ještě dva Nizozemci – 2007 Hans Stacey (MAN), 2012 a 2016 Gerard de Rooy (Iveco). Rallye Dakar se jezdí pod hlavičkou Mezinárodní automobilové federace (FIA) a ta zakázala účast ruským sportovcům a značkám účast kvůli ruské invazi na Ukrajině. Vedení automobilky mohlo podepsat prohlášení, že odsuzuje invazi, ale tento krok odmítlo. Cesta k vítězství se tak otevřela pro jiné kamiony a patří mezi ně také několik českých posádek.

Vl. Češi ve startovní listině

Motocykly: 12 Martin Michek (KTM), 24 Jan Brabec (KTM), 32 Milan Engel (KTM), 45 David Pabiška (KTM), 79 Libor Podmol (Husqvarna).

Čtyřkolky: 156 Zdeněk Tůma (Yamaha).

Automobily: 210 Martin Prokop, Viktor Chytka (Ford), 225 Miroslav Zapletal, Marek Sýkora (ČR, Slov./Ford), 270 Karel Trněný, Milan Horyl (Ford), 345 Jaroslav Macháček, Calheine Taye Perryová (ČR, Něm./Buggyra Can-Am).

Kamiony: 501 Martin Macík, František Tomášek, David Švanda (Iveco), 503 Martin Šoltys, Roman Krejčí, David Hoffmann (Buggyra), 505 Jaroslav Valtr st., René Kilian, Tomáš Šikola (Buggyra), 508 Aleš Loprais, Petr Pokora, Jaroslav Valtr ml. (Praga), 509 Tomáš Vrátný, Bartolomiej Boba (Pol.), Jaromír Martinec (Tatra), 523 Albert Llovera, Margot Lloberová, Petr Vojkovský (And., And., ČR/Tatra), 531 Robert Kašák, Tomáš Kazarka, Jaroslav Kolář (Slov., Slov., ČR/Tatra), 536 Tomáš Tomeček, Niccolo Funaioli, Ard Münster (ČR, It., Niz./Tatra), 542 Dušan Randýsek, Joel Darboure, Anthony Robineau (ČR, Fr./Fr./MAN).

Classic: 709 Ondřej KLymčiw, Bill Conger (Škoda 130 LR), 749 Radek Vávra, Dušan Vála (Nissan Patrol), 755 Ondřej Martinec, Gabriel Zubor (Toyota Landcruiser), 756 Olga Roučková, Jiří Kopřiva (Suzuki Samuraj), 900 Radovan Kazarka, Josef Kalina, Pavol Zachar (Slov., ČR, Slov./Tatra).

České medaile na Rallye Dakar

Zlato - 1988 Loprais, Stachura, Mück (ČR/Tatra); 1994 Loprais, Stachura, Kalina (ČR/Tatra); 1995 Loprais, Stachura, Tomeček (ČR/Tatra); 1998 Loprais, Stachura, Čermák (ČR/Tatra); 1999 Loprais, Stachura, Kalina (ČR/Tatra); 2001 Loprais, Hamerla, Kalina (ČR/Tatra). Buginy – 2000 Macháček (Yamaha); 2001 Macháček (Yamaha); 2003 Macháček (Yamaha); 2007 Macháček (Yamaha); 2009 Macháček (Yamaha).

Stříbro - 1987 Loprais, Stachura, Krpec (ČR/Tatra); 1988 – Moskal, Vojtíšek, Záleský (ČR/Liaz); 1996 – Loprais, Stachura, Tomeček (ČR/Tatra); 2000 – Loprais, Stachura, Gilar (ČR/Tatra); 2002 – Loprais, Hamerla, Kalina (ČR/Tatra); 2003 – Tomeček, De Azevedo, Martinec (ČR, Brazílie/Tatra).

Bronz - 1987 Moskal, Joklík, Záleský (ČR/Liaz); 1990 Kahánek, Krpec, Havlík (ČR/Tatra); 1992 Loprais, Stachura, Kalina (ČR/Tatra); 1995 Buchtyár, Kořený, Krpec (ČR/Tatra); 1996 Fajtl, Janoušek, Wurst (ČR/Tatra), 1998 Kořený, Lamač, Kahánek (ČR/Tatra); 1999 Tomeček, De Azevedo, Neubarthová (ČR, Brazílie/Tatra), 2007 A. Loprais, Gilar (Tatra).

S výjimkou vítězství Macháčka jsou všechna umístění v kategorii kamionů.