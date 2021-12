Rallye Dakar 2022: Uznávaný fotograf Chytka řídí jedenáctičlenný tým!

„Nastávající ročník Dakaru může být přelomový, Audi na něm poprvé vyjede s elektromobilem. Když jsem ho fotil při testování, měl jsem ze začátku trochu pochybnosti. Je to ale určitě předzvěst ekologické budoucnosti této slavné soutěže,“ prohlásil Chytka, v tiskové zprávě. Před několika lety dodával fotografie ve třech lidech, nyní řídí jedenáctičlenný mezinárodní tým a zaměřuje se také na videa.

Fotí všechny nejlepší

Značka MCH Photo je ve světě dálkové rallye respektovaným pojmem. S trochou nadsázky se dá říci, že kdo nespolupracuje na Dakaru s fotografem Chytkou, jako kdyby nebyl. Vždyť v kategorii automobilů fotí 25 nejlepších posádek, fotografie dodává elitním motocyklovým jezdcům a spolupracuje s týmy jako Honda, Audi, Toyota, Mini, Can-Am nebo Kamaz.

Celkem to dělá více než 60 lidí a všichni si práci fotografa ze Vsetína pochvalují. „Už jsem musel klienty ve větším měřítku odmítat,“ hlásil před svou jedenáctou účastí na dakarské rallye. Proto svůj tým posílil. Kromě pěti Čechů a jednoho kolegy ze Slovenska, bere do Saudské Arábie dva lidi z Polska, jednoho z Indie a dva externí kolegy z Bulharska. Všichni pojedou ve třech autech.

Jde určitě o největší mediální tým na Dakaru, když se nepočítá produkce organizátorů Dakaru. Navíc poprvé se bude Chytka zaměřovat také na natáčení videí pro závodníky. „Není možné ustrnout na jednom místě, je potřeba reagovat na to, co lidi chtějí. Zaměřovat se pouze na fotky je neudržitelné. Některým týmům se staráme také o sociální sítě,“ prohlásil Chytka, který však ohledně natáčení videí zdlouhavě a složitě jedná s organizátory. „To je na tom to nejhorší, protože chtějí vysoké poplatky. Odkazují se na pravidla, která ovšem vytvářejí až při komunikaci se mnou.“

Čeká přelomový rok

Podle Chytky bude Dakar 2022 přelomový a nepředvídatelný. Tovární tým Audi na něm představí nový speciál RS Q e-tron. Jedná se o dakarský speciál, který si vozí svůj vlastní generátor elektřiny a nemusí se tak nabíjet. „V září jsem měl možnost ho fotit na testování v Maroku. Přišlo mi, že tam byla ještě spousta věcí, co chtělo dopilovat. Pak mě to ale přesvědčilo a vidím v tom velkou a zajímavou sílu. Je to tovární tým, Audi do toho šlape naplno a rozpočet se podle mě nedá srovnat s žádným jiným týmem. Auto je krásné, takže na focení ideální,“ dodal Chytka

V nadcházejícím ročníku se rovněž těší na zcela novou kategorii aut T1+. „Vypadají jako stávající vozy T1 na steroidech. Všechno větší, robustnější, auta vypadají agresivně, naštvaně. Moc se na to těším. Tato elitní kategorie je naprosto nepředvídatelná, protože to bude poprvé, kdy se tyto vozy představí na startu ostrého závodu a pojedou naplno.“

Trasa nevypadá atraktivně

Co však uznávaného fotografa příliš netěší, tak je výběr trasy. Pouštní soutěž se v roce 2022 podle Chytky vyhýbá některým atraktivním a fotogenickým místům. „Krásné pasáže jsou třeba na severu u Jordánska, Al Ula, Neom, kde jsou skály a červený písek. To se v nadcházejícím ročníku zcela vypustilo. Nebo poušť Rub al-Chálí, kde jsou největší duny, se také nejede. Asi to bylo z toho důvodu, že by se jim tam mnoho závodníků zaseklo a organizátoři by pak nevěděli, jak to řešit,“ smutnil Chytka, který se obává sterilních pasáží.

„Třeba v prvních etapách není nic extra. Nejsou tam ani duny, ale písčité cesty, kterou jsou špinavé s velbloudí trávou. Hrozí, že čtyřicet kilometrů se pojede po rovině a pak tam bude jedna nebo dvě duny, kde budou všichni fotografové. Obávám se, že takových etap bude víc,“ dodal slavný český fotograf, který je momentálně doma a nikam nechodí. „Situace s covidem není stále dobrá, nechci riskovat, že se něco pokazí. Až budeme na místě, organizačně bude vše v pořádku, tak focení bude už jen jako potěšení,“ dodává Marian Chytka.