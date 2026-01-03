Dakar 2026, kamiony: Najde Macík přemožitele?
Osmnáct Čechů v sedmi kamionech je na startu letošního ročníku Dakaru. Nejlepší startovní číslo má vítěz posledních dvou ročníků a obhájce titulu Martin Macík.
Podle oficiálního itineráře čeká závodní kamiony 7 994 kilometrů. Z toho činí v prologu a třinácti etapách 4 840 kilometrů měřených. Ačkoliv je tento počet nižší než loni, trasa je navržena jako techničtější. Posádky čeká nejdříve mix ostrých kamenů, ve kterých hrozí vysoké riziko defektů. Ve druhé polovině sputěže se objeví vysoké duny.
Devět kamionů ze Sedlčan
Vítěz ročníků 2024 a 2025 Martin Macík (MM Technology) útočí na zlatý hattrick. Letos jede s novým vylepšeným speciálem Evo4 s označením Pepa. Ten má technickou novinku: místo klasických zrcátek používá digitální kamery a displeje v kabině pro lepší aerodynamiku a ochranu před poškozením.
“Poslední dva roky jsme potvrdili, že umíme vyhrávat. Naposledy s velkou grácií, což nemusí být pravidlem. Zase jsme si konkurenci trošičku vylepšili a je jedno, zda je to pět kamionů, nebo dvacet. Když se perete vepředu, tak každý jeden je tou překážkou pro vás, kterou potřebujete porazit,” říká jezdec ze Sedlčan.
Tým Martina Macíka staršího potvrdil roli světového lídra ve výrobě závodních kamionů. Na startu se objeví celkem 9 kamionů z jejich dílen (tovární i klientské vozy), což je nejvíce ze všech výrobců. “Chtěl jsem to trumfnout na desítku, to se nepodařilo, ale jsme možná rádi vzhledem k množství práce a zdokonalení aut. Bude šest Evo čtyřek, dvě Evo trojky a jedna Evo jednička. Pět nejnovějších verzí bylo postaveno minulý rok, jedna je z roku 2024. S Evo4 pojede Martin, otec a syn Van den Brinkové, Ben a William de Grootové a Polák Darek Lisek. S “trojkou” nastoupí Claudio Belina z ItalTrans a Richard de Groot. S první evoluční verzí se objeví Walter Michal, který měl roční pauzu,” vysvětluje Macík starší.
Loprais nemluví do větru
Velkými soupeři Macíka budou tradičně Nizozemec Mitchel van den Brink a také jeho otec Martin. Ovšem hlavním vyzyvatelem mu bude další Čech Aleš Loprais. Na start se postaví s vozem FPT Powerstar, s nímž byl naposledy třetí. „Je to evoluce loňského auta Iveco. Letos je to pod FPT, protože se jedná o dodavatele motorů. To je i hlavní důvod, proč v tomhle týmu (InstaTrade Loprais Team De Rooy FPT) dneska jsem. My totiž na ten motor nedosáhneme. Je úžasný, velmi kultivovaný, má křivku krásně udělanou, že to působí spíše jako atmosférický motor než s turbem,“ popisoval vůz, pod jehož kapotou bude kočírovat tisíc koní.
Posádku s ním opět tvoří David Křípal a Jiří Stross. „Náš cíl je jasný, být na konci na nejvyšším stupínku. Není to žádné vykřikování do světa, tak to prostě cítím. Vím, že máme rychlost a ostatní nás velmi sledují. Mají k tomu důvod, jdeme si jednoznačně za svým a jednou to přijít musí. Věřím, že to bude na tomto Dakaru,“ uvedl Aleš Loprais.
Zkušený klidní Posledního
Tatra Buggyra nasazuje dva vozy. Zbrusu nový speciál dostal jméno Invictus, což znamená Neporazitelný či Nepřemožitelný. „Ve srovnání s předchozím modelem jsme šli hodně po váze. Loni nám na Dakaru praskla kloubová hřídel, což byl důsledek toho, že je Tatra těžká. Snažili jsme se proto speciál co nejvíc odlehčit,“ vysvětluje pilot Martin Šoltys a dodává: „Pořád říkám, že když máte sto kilo a zhubnete pět, tak se vám pak mnohem líp dýchá a chodí do schodů. Takže když teď budeme mít auto o 500 kilogramů lehčí, je to pět procent a bude to na výkonu hrozně znát.“
Minulý Dakar jel Šoltys s vozem Tatra Evo3. Ten “zdědil” Karel Poslední. „Těším se na to. Auto je pro posádku pohodlnější. Jezdili jsme v rámci testů hodně, hlavně po Čechách,” říká pilot, který se chystá na svůj druhý Dakar a od Šoltyse se stále učí. „Jsme dlouho kamarádi, jezdíme spolu na motorkách. Je to můj guru, přivedl mě k tomu. Čerpám od něj, jsou to zkušenosti k nezaplacení. Já jsem spíš cvok a on mě uklidňuje, abych se vyvaroval chyb,” dodává Poslední.
Posádky s Čechy na startu
- 600 Martin Macík, František Tomášek, David Švanda (MM Technology/Iveco)
- 602 Aleš Loprais, David Křípal, Jiří Stross (Instatrade Loprais Team De Rooy FPT/Iveco) FPT Powerstar)
- 603 Martin Šoltys, Tomáš Šikola, Vlastimil Miksch (Buggyra ZM Racing/Tatra)
- 614 Michal Valtr, Lukáš Kvasnica, Radim Kaplánek (Valtr Racing Team/Iveco)
- 615 Karel Poslední, Filip Škrobánek, Petr Schweiner (Buggyra ZM Racing/Tatra)
- 629 Tomáš Tomeček, Metoděj Tomeček, Grant Ballington (ČR, ČR,JAR/South Racing Can-Am/Tatra)
- 638 Dušan Randýsek, Victor Bouchwalder, Laurent Lalanne (ČR, Fr., Fr./MAN)
Jediným jezdcem, který dokázal Dakar v kamionech vyhrát a letos figuruje na startu, je pouze Martin Macík. Absence dalších bývalých šampionů je způsobena několika faktory. Nizozemský jezdec Janus van Kasteren (vítěz z roku 2023), který byl největším Macíkovým soupeřem, se rozhodl pro letošní ročník přestoupit do kategorie automobilů Ultimate. Legendární dvojnásobný vítěz Gerard de Rooy z Nizozemska už aktivně nezávodí a na Dakar jezdí pouze jako manažer svého týmu. Ruské posádky se nemohou závodu účastnit od ročníku 2023 kvůli politické situaci a logickému postoji Mezinárodní automobilové federace (FIA).
Zdroj: Autorský text