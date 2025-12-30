Dakar 2026 trasa: Mapy a kudy se pojede
Rallye Dakar 2026, která se koná od 3. do 17. ledna, přináší zásadní změnu koncepce: po letech se trasa vrací k formátu „velké smyčky“. Start i cíl jsou v přístavu Yanbu na břehu Rudého moře a závodníci tentokrát vynechají duny v Pusté končině (Empty Quarter), aby prozkoumali západní a centrální část Saúdské Arábie.
První polovina závodu se soustředí na technické pasáže, kaňony a historické oblasti. Je to cesta na sever a do srdce země. Druhá polovina soutěže je ve znamení většího množství dun a účastníci se vrací k Rudému moři.
Prolog (3. 1.): Yanbu → Yanbu (25 km měřených)
Krátký okruh pro určení startovního pořadí. Rychlé šotolinové cesty mezi kopci. Nejde jen o zahřívací kolo, je to strategicky klíčové pro startovní pozici a vyhnutí se tak prachu od soupeřů.
1. etapa (4. 1.): Yanbu → Yanbu (305 km)
První okružní etapa. Mix písku a kamenitých pasáží, který má za cíl prověřit navigaci hned v úvodu. Kombinace písečných plání a malých dun. Poprvé se zde objeví servisní zóna uprostřed etapy, kde mohou jezdci provést rychlé opravy před vjezdem do náročnějších dun.
2. etapa (5. 1.): Yanbu → Alula (400 km)
Cesta do historické Aluly. Terén tvoří převážně ostré kameny, kde hrozí velké množství defektů. Velmi ostré kameny a šotolina střídající se s horkým pískem. Existuje zde extrémní riziko defektů pneumatik. V labyrintu skal začíná být složitější navigace.
3. etapa (6. 1.): Alula → Alula (422 km)
Okružní jízda v labyrintu skal a kaňonů. Extrémně náročná navigace mezi pískovcovými útvary. Okružní etapa v jedné z nejkrásnějších oblastí Saúdské Arábie. Vysoké pískovcové skály a hluboké kaňony. Orientace je zde kritická, protože signál GPS je v úzkých údolích omezený a cest je mnoho.
4. a 5. etapa (7.–8. 1.): První maratonská etapa (AlUla → Bivak Refuge → Ha'il)
Vrací se tradiční maraton bez mechaniků. Závodníci spí v takzvaném „refuge bivaku“ (jen stan a spacák). Trasa (451 km + 372 km měřených) vede přes rozlehlé pláně a první vážnější dunová pole směrem k Ha'ilu. Žádná asistence mechaniků.
6. etapa (9. 1.): Ha'il → Riyadh (331 km)
Dlouhý přesun (celkem 920 km) do hlavního města. Měřený úsek je rychlý, ale vyčerpávající svou délkou. Celkově nejdelší den (přes 900 km včetně přejezdů). Rychlá etapa, která má účastníky soutěže “dostat” do hlavního města na odpočinek.
10. ledna: Odpočinkový den v Rijádu
7. etapa (11. 1.): Riyadh → Wadi ad-Dawasir (462 km)
Dlouhá etapa (téměř 900 km celkem) s obrovskými poli dun a navigačními pastmi. Po odpočinku se trasa stáčí na jih a jihozápad do oblastí Al-Bahah a Aseer, které Dakar dosud příliš nenavštěvoval. Začátek dlouhého putování na jih. Přicházejí první skutečně velké duny. Velká vzdálenost a fyzické vyčerpání po odpočinkovém dni.
8. etapa (12. 1.): Wadi ad-Dawasir → Wadi ad-Dawasir (481 km)
Okružní etapa s největším podílem dun v celém ročníku (přes 300 km v písku). Zde se bude lámat chleba v boji o celkové vítězství. Etapa s největším podílem dun (cca 300 kilometrů v kuse v písku). Trasy pro motocykly a auta jsou oddělené, takže auta nemohou sledovat stopy motorek, což logicky dramaticky ztěžuje navigaci.
9. a 10. etapa (13.–14. 1.): Druhá maratonská etapa (Wadi ad-Dawasir → Bivak Refuge → Bisha)
Opět bez asistence týmů. Terén se mění na horský a kamenitý s vysokou nadmořskou výškou. Druhý maraton bez asistence (měřené úseky 418 km a 371 km). Terén se mění z písku na tvrdší podklad, vyschlá řečiště a “velbloudí trávu”.
11. etapa (15. 1.): Bisha → Al Henakiyah (347 km)
Velmi technická etapa, náročná navigace. Sopečná pole s černými kameny a nespočet křižujících se cest. V takovém terénu se dá snadno ztratit i několik hodin.
12. etapa (16. 1.): Al Henakiyah → Yanbu (310 km)
Poslední velká prověrka techniky. Začíná v kamení, pokračuje přes duny a končí v úzkých kaňonech. Mix skalnatých úseků a středně velkých dun. Příjezd zpět k Rudému moři.
13. etapa (17. 1.): Yanbu → Yanbu (50 km)
Závěrečný sprint podél pobřeží Rudého moře až k cílové rampě. Krátký, ale technický úsek podél pobřeží. Posledních 50 kilometrů se jede přímo na pláži a v údolích kolem Yanbu. A pak přijde slavnostní vyhlášení.
