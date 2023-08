Další konkurent Tesly Model 3? Luxeed pochází z vývoje Huawei a Chery

Zástup konkurentů Tesly Model 3, tedy elektrického bestselleru posledních let, se rozšiřuje o dalšího zajímavého hráče. Tím je elegantní elektrický sedan Luxeed s označením EH3, který má docela zajímavé pozadí. Za jeho vznikem totiž stojí spolupráce technologického gigantu Huawei a čínského automobilového gigantu Chery.

Novinka byla zatím pouze odhalena prostřednictvím sociálních sítí a oficiální premiéra se očekává až v nadcházejících týdnech či měsících, přesto už má čím zaujmout. Yu Chengdong, šéf sekce Huawei Intelligent Automotive Solution, sdílel snímek elektromobilu na čínské sociální síti Weibo s komentářem, že má jít o čistě elektrické kupé.

Už na první pohled ale vidíme, že vůz má čtyřdveřovou karoserii s elegantně splývající zádí. Boky vozu jsou elegantně čisté, se zapuštěnými klikami, vpředu pak zaujmou výrazné světlomety propojené LED linkou denního svícení. Vůz působí moderně, elegantně a nechybí mu ani špetka sportovnosti.

V minulosti již bylo potvrzeno, že Luxeed bude prvním vozem, který dostane operační systém Huawei HarmonyOS 4, díky čemuž se pasažéři mohou těšit na bohatou konektivitu a chytré funkce, zejména v kombinaci s chytrými telefony a hodinkami značky Huawei.

Technickým základem vozu by měla být platforma s označením E0X, kterou by měla značka Chery využít také pro své prémiové elektromobily. Vůz by měl být vybaven bateriemi z dílny CATL, které by mohly nabídnout dojezd okolo 700 kilometrů. Pohon by měly zajišťovat dva elektromotory.

Ve výstupku na střeše je ukryt LiDAR, který je součástí nového asistenčního a bezpečnostního systému Huawei ADS 2.0. Ten dále využívá informace z 11 kamer s vysokým rozlišením, 12 ultrasonických radarů a tří mikrovlnných radarů. Vůz by tak měl nabízet pokročilou funkci autonomního řízení.

Yu Chengdong měl prozradit, že vůz bude představen během třetího čtvrtletí tohoto roku, takže bychom se již brzy měli dozvědět více. Existuje přitom nemalá pravděpodobnost, že premiéra proběhne 25. srpna, během autosalonu v čínském Chengdu.

Kolegové z Car News China pak odhadují, že cena bude startovat okolo 200.000 čínských juanů, tedy zhruba 614.000 Kč. Pokud by se tato informace potvrdila, pak by nový Luxeed skutečně mohl být pro Teslu Model 3 zajímavou konkurencí.