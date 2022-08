Další změna identity ze sedanu na crossover? Mazda 6 stojí na rozcestí

O budoucnosti nové generace Mazdy 6 toho zatím moc nevíme. Ta současná je tu s námi již 10 let s tím, že k jejímu omlazení došlo před čtyřmi roky. Životnost aktuálního modelu tak míří ke konci a je otázkou, jak bude nová Mazda 6 vypadat.

V jednom z nedávných rozhovorů prohlásil Joachim Kunz, šéf vývoje Mazda Europe, že pro automobilku jsou nyní nejdůležitější modely SUV. Tuto zprávu si můžeme přeložit tak, že momentálně Mazda s uvedením nové generace “šestky”, jako dnes již nepříliš oblíbeného sedanu, prostě nepospíchá, nebo dojde k revoluci, která bude znamenat konec typické Mazdy 6.

Internetový grafik Theottle se po vzoru konkurenčních značek rozhodl udělat z japonského modelu crossover. O jakých značkách mluvíme? Nedávno představený crossover Peugeot 408 přebírá jméno po sedanu, stejně jako Citroen C5 X.

Mazda ctí strategii názvu modelů, takže pokud by se opravdu Mazda 6 stala crossoverem, měla by dostat jiné označení. Crossovery jsou nazývány CX, nabízí se tak CX-6. To by se však mohlo plést s nedávno představeným SUV CX-60, a tak svůj koncept Theottle pojmenoval Mazda MX-60.

Takový model by zaujal širokou škálou pohonů, včetně elektromobilu, plug-in hybridu nebo hybridu. V plug-in hybridní verzi by baterie mohla mít stejnou velikost, jakou má Mazda MX-30 (35,5 kWh).

Odhodlá se Mazda k něčemu podobnému? Automobilky z koncernu Stellantis se toho nebály. Trend, který je momentálně udáván, by takovému modelu zcela jistě nahrával. Samozřejmě není vyloučená ani možnost, že ještě jedna generace tradičního modelu Mazda 6 bude zachována v podobě sedanu a praktické varianty kombi.