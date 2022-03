Poprvé za volantem Citroën C5 X: Návrat se silnými kartami

Citroën pojal svůj návrat do D segmentu dost nevšedně, po prvních jízdách je však zřejmé, že nový model C5 X bude mít co nabídnout.

Když automobilka Citroën v dubnu loňského roku představovala model C5 X, popisovala jeho design jako unikátní kombinaci elegance sedanu, dynamičnosti kombíku a zvýšeného postavení SUV. Už na první pohled jde o nevšední kombinaci, která ale v mnohých vyvolávala dojem, že cílem bylo zalíbit se především v Číně, kde se model vyrábí a kde se začal nejprve prodávat.

Designéři nám pak během prezentace skutečně potvrdili, že během vývoje vozu probíhaly konzultace s čínským zastoupením. Současně však dodali, že model byl již od počátku vyvíjen jako globální. Za zmínku přitom stojí, že vývoj vozu začal již v roce 2015. Stárnout se mu tedy zatím daří dobře.

Velkému důrazu na čínského zákazníka se ale ve výsledku nemůžeme příliš divit. Zatímco v Evropě jsou sedany D segmentu, tedy vyšší střední třídy, na ústupu a trhům vládne pár zavedených hráčů (kteří ale také ztrácejí svůj lesk), v Číně se sedany stále těší vysoké popularitě. Ostatně i proto byl model C5 X uveden nejprve v Číně, kde se očekávají velké prodejní objemy. A zřejmě také proto nejde jen o klasický sedan.

Zástupci automobilky během prezentace zdůraznili, že design vozu má představovat znovuobjevení cestovních automobilů. Citroën C5 X by tak měl přinést prostornost v karoserii fastbacku a současně více elegance do světa SUV. Hlavními skupinami zákazníků, které chce automobilka modelem v Evropě oslovit, pak mají být zájemci o sedany vyšší střední třídy, kombíky vyšší střední třídy a SUV střední třídy. Cílová skupina je tedy poměrně široká.

Podle Francouzů by měl být Citroën C5 X například ideálním vozem pro rodinu s dětmi, které nabídne komfort, eleganci a především dostatek prostoru, jakkoliv v evropském prostředí bude C5 X považován spíše za manažerský vůz, který se bude prodávat zejména do firemních flotil.

Boduje prostorností

Bez ohledu na konečného zákazníka je však potřeba uznat, že po stránce vnitřního prostoru je Citroën C5 X se svým rozvorem 2785 mm skutečně velkorysý. Hledání ideální pozice za volantem byla hračka bez ohledu na výbavu a s tím spojená manuálně či elektricky nastavitelná sedadla. Místa přitom zbývá dostatek nejen nad hlavou, ale také v prostoru kolen, kde se nemusíte prát se zbytečně širokým středovým tunelem.

Je snad jen škoda, že automobilka nenabízí širší možnost podélného nastavení volantu, který by umožnil na delších cestách ještě relaxovanější polohu, nebo podélné prodloužení sedáku. Určitou kompenzací však mohou být volitelná masážní sedadla, včetně funkce ventilace. Vyhřívání je nižším výbavovým verzím zapovězeno, ve vyšších výbavách je za příplatek a v nejvyšší pak standardem.

U obou námi testovaných verzí, tedy vrcholných Shine a Shine Pack, přitom sedadla nabízela opravdu parádní komfort, na zakroucenějších pasážích cesty ovšem zamrzela absence bočního vedení, které by nabídlo oporu při svižnější jízdě. Automobilka se však dlouhodobě zaměřuje na maximální komfort, takže žádné překvapení.

Podélný prostor v druhé řadě sedadel je pak opravdu víc než působivý (a opět trochu připomíná orientaci na čínský trh, pro který je toto kritérium zásadní). Sedáky jsou poměrně dlouhé, takže nabízejí dobrou oporu stehen, a umístěné docela vysoko, takže si zadní pasažér nepřipadá jako skrčenec. Bonusem je také bohaté prosklení, díky čemuž působí prostor na zadních sedadlech ještě vzdušněji.

Daní za elegantně pozvolna klesající střechu je však relativně omezený prostor nad hlavou. Se svými 183 centimetry jsem měl sice stále rezervu, přesto už jsem občas škrtal vlasy o stropnici. Pasažéři s výškou přes 190 centimetrů se pak zřejmě budou muset trochu uskromnit.

Zavazadlový prostor má standardní objem 545 litrů po roletku, respektive 1640 litrů po střechu. Drobný úložný prostor přitom najdeme i pod dvojitým dnem, které lze za drobný příplatek upravit pro uložení rezervního kola. U plug-in hybridní motorizace pak vlivem baterie, která zabírá místo pod sedadly a částečně i podlahou zavazadelníku, klesá objem na 485 litrů, respektive 1580 litrů po střechu.

Bez ohledu na motorizaci potěší zavazadelník jednoduchými tvary, velkým nakládacím otvorem, protiskluzovými lištami na podlaze nebo možností pohodlného sklápění zadních opěráků. Ve vyšších výbavách pak nechybí ani elektrické ovládání víka. Vyšší stavba ovšem znamená i vyšší nakládací hranu.

Moderní palubní výbava

Se zaměřením především na čínské trhy pak může souviset i moderní technologická výbava na palubě, skládající se až ze tří displejů. Již v základu je vůz vybaven 7” TFT digitálním přístrojovým štítem, který doplňuje nový 12” infotainment My Citroën Drive Plus s HD obrazovkou, bezdrátovou mobilní konektivitou, bezdrátovými aktualizacemi, hlasovým ovládáním nebo 3D grafikou.

Systém potěší velmi rychlými reakcemi, příjemnou grafikou a intuitivním ovládáním. Zajímavostí je například zkratka, kdy se do hlavního menu dostanete současným ťuknutím třemi prsty na displej. Infotainment je navíc doplněn otočným voličem hlasitosti, umístěným blíž spolujezdci, a dvojicí tlačítek pro snazší přístup na hlavní obrazovku a do nastavení bezpečnostních asistentů, což výrazně usnadňuje vypínání možná až zbytečně citlivého asistenta hlídání jízdy v pruzích.

Přes infotainment lze také nastavit zobrazení obsahu digitálního přístrojového štítu a volitelného Head-Up displeje s barevnou obrazovkou, který má působivou úhlopříčku 21 palců. Díky této kombinaci tak C5 X promítá přímo do zorného pole řidiče například mapu navigace, modrým zbarvením rychlosti upozorní na jízdu v čistě elektrickém režimu (u plug-in hybridu) a nechybí ani možnost zobrazení spotřeby. Vše přitom záleží na konfiguraci, kterou si nastaví sám uživatel.

Staromilci pak jistě ocení také jednoduchý panel klimatizace, která nabízí tradiční otočné voliče i pár tlačítek. Díky svému lehkému zapuštění pod palubní deskou přitom nenarušuje elegantní a moderně jednoduchou koncepci kabiny, která ve velkém pracuje i se symbolem značky. Logo šipky totiž designéři dokázali ukrýt do dekorů i prošívání sedadel nebo obložení dveří. Patrné je ovšem i na některých plastech exteriéru, zejména u nárazníků

Jen tři benzíny

Pod kapotou Citroënu C5 X jsou dostupné dvě čistě spalovací pohonné jednotky a jeden plug-in hybrid. Základ nabídky tvoří přeplňovaná tříválcová dvanáctistovka PureTech 130, která je naladěna na 96 kW a 230 Nm točivého momentu. Na vůz s pohotovostní hmotností 1493 kilogramů to nejsou zrovna oslnivé parametry, což potvrzuje i zrychlení z 0 na 100 km/h za 10,4 sekundy. Pravdou však je, že klidným řidičům může i tříválec bohatě stačit.

Přítomnost pouze tří válců sice už po prvním nastartování prozrazuje lehce jadrný zvuk, který s rostoucími otáčkami nabírá na intenzitě, zatímco v nižších otáčkách jsou citelné lehké vibrace. Motor si však skvěle rozumí se standardní osmistupňovou automatickou převodovkou EAT8, která ho drží v optimálních otáčkách a plynule řadí i podřazuje. Při plynulé jízdě se tak jadrný charakter motoru celkem ztrácí. V kopcovitém terénu okolí Barcelony, kde jsme vozy testovali, sice základní dvanáctistovka neoslňovala, nicméně v režimu Sport a při manuálním řazení pádly pod volantem nakonec také dokázala nabídnout poměrně svižné svezení. Během jízdy po okreskách a dálnicích, pokud nebylo potřeba častěji předjíždět, navíc tříválec ukazoval, že může být smysluplnou volbou. Tedy minimálně do doby, než jsem přesedl do druhého benzínového vozu.

Výkonnější motorizace PureTech 180, tedy čtyřválcová přeplňovaná šestnáctistovka s výkonem 133 kW sice má i nepatrně vyšší hmotnost, nabízí však podstatně lepší zážitek z celého vozu. Čtyřválec je již od nastartování fantasticky tichý, kultivovaný a stále má výkonu na rozdávání, což bylo cítit především ve stoupání. Spolupráce se standardním osmistupňovým automatem EAT8 sice nebyla tak plynulá jako u tříválce, což se občas projevilo lehkým zaškubnutím při akceleraci i zpomalování, přesto motor svým projevem mnohem lépe seděl k celkovému pojetí vozu.

Čtyřválcová motorizace PureTech 180 je bohužel dostupná až od vyšší výbavy Shine, která v Česku začíná od částky 890,000 Kč, nicméně po prvních jízdách by šlo o mou jasnou volbu. Ostatně rozdíl ve spotřebě oproti dvanáctistovce nebyl nijak zásadní. Zatímco PureTech 130 si na cca 120 km dlouhé trase řekl v průměru o 6,6 l/100 km, výkonnější PureTech jel za cca 7,2 l/100 km.

Třetí pohonnou jednotkou v nabídce je plug-in Hybrid 225, který kombinuje přeplňovanou šestnáctistovku s elektromotorem o výkonu 81 kW, integrovaným do převodovky e-EAT8. Kombinovaný výkon 165 kW řadí plug-in hybrid na vrchol nabídky, díky baterii s kapacitou 12,4 kWh navíc slibuje i čistě elektrický dojezd až 55 km (dle WLTP).

Když jsme si ale vozy přebrali, i s plně nabitou baterií ukazoval systém nejvyšší čistě elektrický dojezd pouze 32 kilometrů. Trasa bohužel vedla poměrně často z kopce, což sledování elektrické spotřeby docela komplikovalo, nicméně ani po ujetí několika kilometrů a klesající kapacitě se informace o zbývajícím dojezdu nijak nezměnila. S hodnocením čistě elektrického dojezdu bych tak raději ještě chvíli počkat, jakkoliv i tentokrát vidím reálně číslo okolo spíš okolo 40 km. Samozřejmě v závislosti na trase.

Za pochvalu ale rozhodně stojí plynulost přechodu mezi spalovacím motorem a elektromotorem, na jejichž střídání či spolupráci mě nakonec mnohdy upozornila až změna barvy ukazatele rychlosti. Ve sportovním režimu, kdy oba pohony spolupracují, pak auto předvádělo velmi působivou chuť do života s každým sešlápnutím plynového pedálu. Nicméně s klesající kapacitou baterie se elán trochu vytrácel, jakkoliv si i šestnáctistovka se slabší hybridní pomocí dokázala s vozem vážícím 1797 kilogramů snadno poradit.

Zhruba 120 km dlouhá trasa s plug-in hybridem, která ze 70 % vedla po okreskách či dálnicích a ze zbylých 30 % po městech a vesnicích, přitom ve výsledku ukázala spotřebu paliva 4,1 l/100 km a spotřebu elektrické energie 7,8 kWh/100 km. Podle palubního počítače navíc auto zvládlo absolvovat až 58 % cesty s nulovým emisemi, k čemuž ale nejspíš ve velkém přispěly právě dlouhá a táhlá klesání, kde se mimo jiné dobíjela baterie rekuperací.

Rychlé opětovné nabití baterie pak usnadní příplatková palubní nabíječka o výkonu 7,4 kW, díky které by mělo být možné nabít baterii z nuly na plnou kapacitu za 1 hodinu a 40 minut. Za zmínku navíc stojí i emise 29 až 30 g/km (dle výbavy), díky čemuž bude mít vůz nárok i na nízkoemisní EL značky.

Během prezentace jsme se pak snažili zjistit, zda není šance, že by Citroën C5 X nabídl pohon všech kol, který by se k jeho elegantně oplastovanému a lehce zvýšenému charakteru skvěle hodil. Ostatně jeho základem je platforma PSA EMP2, kterou využívá například i Peugeotu 508, jehož vrcholná verze PSE si k pohonu všech kol pomohla výkonnějším plug-in hybridem s dvojicí elektromotorů. Zástupci Citroënu však tuto možnost údajně již zamítli, neboť by až příliš zvýšila cenu. Ptát se na diesel, se kterým se Citroën rozloučil již před delší dobou, pak ani nemělo smysl. Zákazníci si tak zkrátka budou muset vystačit jen se třemi motory.

Opravdu působivý komfort

Zřejmě největším trumfem Citroënu C5 X se ale nakonec ukázal být podvozek, který nabízí opravdu skvělý komfort. Je však trochu škoda, že jeho vrcholná verze je dostupná pouze pro plug-in hybridy. Modely se spalovacím motory totiž dostávají pouze podvozek s tlumiči Citroën Advanced Comfort, dříve nazývanými Progressive Hydraulic Cushions, které už známe z modelů jako Citroën C4 Cactus nebo Citroën C5 Aircross.

Celý systém funguje mechanicky a slibuje vytvářením pocitu kouzelného létajícího koberce, což je vlastně skvělý popis. Auto se totiž po nerovnostech příjemně kolíbá, ovšem nijak zběsile, takže se nemusíte bát mořské nemoci. V zatáčkách se vůz navzdory solidní světlé výšce 194 mm nenaklání, ve vyšších rychlostech ale v kombinaci s komfortním řízením působí trochu nejistě. Přepnutí do sportovního režimu nicméně upravuje nastavení řízení a přidává řidiči na důvěře.

Plug-In hybridní motorizace pak jako jediná nabízí aktivní tlumiče Citroën Advanced Comfort, kdy se každý tlumič přizpůsobuje pohybům karoserie (které sledují senzory), požadavkům řidiče i profilu silnice. Cílem je přitom aktivně potlačovat nedokonalosti silnice, boční náklony karoserie i pohyb karoserie v podélném směru. Nastavení tlumičů přitom ovlivňuje i zvolený jízdní profil. Od houpavého nastavení komfortním jízdním režimu, přes neutrálně nastavení v hybridní a čistě elektrickém režimu až po příjemně tuhé (avšak nikoliv prkenné) nastavení ve sportovním režimu.

Na první pohled je samozřejmě škoda, že automobilka nenabízí sofistikovanější podvozek také pro spalovací motory, nicméně netřeba truchlit. I základní tlumiče Citroën Advanced Comfort předvádějí skvělou práci a nabízejí skvělý zážitek z jízdy. Samozřejmě bude otázkou, jak si tlumiče poradí s nástrahami rozbitých českých silnic, nicméně to ukáže až klasický test, na který se opravdu těším. Zatím však není jisté, kdy se ho vlastně dočkáme.

Výroba Citroënu C5 X totiž probíhá v Číně, odkud se vozy dováží i do Evropy. Kvůli problémům způsobeným čipovou krizí a nedostatkem komponent pro výrobu se však dodávka prvních vozů výrazně zpozdila a nyní je zřejmě někde na lodi mezi Čínou a Německem. České zastoupení přesto věří, že první vozy dostane do Česka do konce prvního pololetí tohoto roku.

Za sebe pak mohu po prvních jízdách říct, že mě Citroën C5 X až nečekaně zaujal. Po prvních fotkách jsem neměl velká očekávání, nicméně naživo vypadá vůz opravdu zajímavě a na silnicích ho rozhodně nepřehlédnete. Nabídka motorizací sice není největší, přesto věřím, že každá může oslovit specifický typ zájemců. Prosadit se na českém trhu, kterému v tomto segmentu kraluje Superb, asi nebude snadné, přesto věřím, že má C5 X co nabídnout.