Danke, Nico! F1 opouští držitel smutného rekordu, kterého před lety vypeklo Ferrari

Posledním podnikem letošního ročníku formule 1 byla už tradiční noční show v Abú Dhabí. Závod, který zpravidla příliš vzrušení nepřinese, se nesl v duchu loučení se dvěma dobře známými jmény. Tím prvním je polský pilot Robert Kubica, který se zotavil z vážné nehody a po letech dostal příležitost k velkému comebacku. Sezona v trápícím se Williamsu ale happy end nepřinesla, bodík získaný v chaotickém závodě v Německu je vlastně takovým malým zázrakem a Kubica se se světem F1 zase loučí.

Druhým, podstatně překvapivějším loučením, je odchod Nica Hülkenberga. Talentovaný německý jezdec ještě není starý (letos oslavil dvaatřicet), aby ve formuli 1 nemohl pokračovat, jen si po přestupových rošádách vytáhl černého Petra a v natřískaném startovním poli pro něj nezbyla závodní sedačka. Jeho místo v týmu Renault zaujme Esteban Ocon a nikde jinde volno není.

Hülkenberg byl rychlý ve všech soutěžích, do kterých naskočil. Moc dobře si pamatuji sezonu 2006/07, kdy v tehdejším mezinárodním šampionátu A1 Grand Prix hájil barvy Německa a těžko hledal konkurenci, když z dvaadvaceti závodů zvítězil v devíti a se ziskem 128 bodů šampionát ovládl. V letech 2007 a 2008 pokračoval v evropské soutěži formule 3, kde nejprve skončil třetí a posléze první. Hned první sezona v GP2 přinesla pět vítězství a rovněž celkový triumf, což mu vyneslo vstupenku do světa formule 1.

Sympatický blonďák dostal příležitost ve Williamsu, který toho času nepatřil mezi nejschopnější stroje ve startovním poli (byť pravda, bylo to podstatně lepší než letos). Sporadicky se objevoval v bodované desítce, nejvíce se však blýsknul v předposlední Velké ceně Brazílie, kde s průměrným vozem dokázal vybojovat pole position o více než sekundu před Sebastianem Vettelem. Závod nakonec dokončil na osmém místě, což bylo po šesté příčce z Maďarska jeho druhé nejlepší umístění.

Ani solidní výsledky na udržení závodní sedačky nestačily. Pro příští rok se tedy přesunul do týmu Force India, avšak je na pozici testovacího závodníka. V dalším roce už na startovním roštu nechyběl, pravidelně bodoval a jeho nejlepším umístěním bylo čtvrté místo v Belgii. Celkově se nakonec umístil jedenáctý. V dalším roce se na jeden rok přemístil do Sauberu, kde získal méně bodů, stačilo to ale na celkové desáté místo. Jeho bodově nejúspěšnější sezonou byl rok 2014, opět v barvách Force Indie. Nebodoval pouze ve čtyřech závodech, celkem posbíral 96 bodů a skončil devátý. Další rok to bylo desáté místo, poté opět deváté.

Force India sice zajížděla pravidelně solidní výsledky, „Hülk“ ale vytušil, že boj o titul je tady pasé. V roce 2017 se přesunul do Renaultu, jenž se do šampionátu vrátil coby tovární tým s nemalými očekáváními. A vypadalo to na vzestupnou tendenci. První rok byl desátý se 43 body, v dalším ročníku už sedmý s 69 body. Jenže přišel letošek a velké zklamání, ve kterém Renault zdaleka nenaplnil očekávání a zůstal dokonce za McLarenem, kterému dodává motory. Hülkenberg letos získal jen 37 bodů a skončil čtrnáctý, byť jeho maximem bylo páté místo v Itálii.

A teď k onomu smutnému rekordu, který už jste asi z předchozích řádků vytušili. Nico Hülkenberg má na svém kontě nejvíce závodů bez zisku stupňů vítězů, konkrétně 177 startů. Nejednou byl přitom pódiovému umístění blízko. Nejvíce jednoznačně v Brazílii 2012, kde až do výjezdu safety caru se solidním náskokem dokonce vedl! Jenže přišel restart a nešťastná kolize s Lewisem Hamiltonem, kvůli které se nakonec propadl na páté místo. Kousek od bedny byl i před dvěma lety v Singapuru, to jej ale zase vyřadil technický problém.

Je to sice smutná statistika, odborníci i široká veřejnost se ale shodují, že to není tak úplně Hülkenbergova vina. Němec v žádné ze svých sezon neměl auto, které by bylo schopné bojovat o stupně vítězů, natožpak o vítězství. Mnohem více tak musel spoléhat na štěstí, které mu ale vystoupání na pověstnou bednu nedopřálo. Závodník přitom před nedávnem prozradil jednu zajímavost: před sezonou 2014 měl údajně na stole smlouvu s Ferrari (avšak nepodepsanou ze strany italského týmu), kde by závodil po boku Alonsa. Stáj se ale nakonec rozhodla pro Kimiho Räikkönena, se kterým už měla zkušenosti, a Hülkovi tak konkurenceschopné auto vyfoukli před nosem.

I když se mu to ve formuli 1 nepovedlo, v jiných sériích si to vynahradil. A nemyslíme jen výše popsané úspěchy z juniorských soutěží, ale i celkový triumf ve čtyřiadvacetihodinovce Le Mans, kde triumfoval v roce 2015 v týmu s Nickem Tandym a Earlem Bamberem.

Plamínek naděje tu přitom pořád je. Hülkenberg sám řekl, že má teď rok na utřídění myšlenek a ujasnění si toho, co chce v příštích letech dělat. Rozhodně nevyloučil návrat. V roce 2021 čekají formuli 1 razantní změny pravidel a šikovné ruce, které mají odkroucené tolik velkých cen, se nejednomu týmu jistě budou hodit. Otázkou zůstává, jestli chce „Hülk“ jezdit formuli 1 za každou cenu, tedy i s autem ze středu pole. Top týmy si pečlivě pěstují své mladé talenty, zatímco Nico v té době oslaví Kristova léta. Šance tu ale pořád je…