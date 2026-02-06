De Tomaso odhalilo nový dvanáctiválec. Vypadá jako zrozenec pekel
Běžné automobilky downsizují, zakázková výroba se však nepouští motorové šlechty a dokonce vznikají i nové dvanáctiválce. Ten pro De Tomaso P900 se ukázal na nových snímcích a nechtěli bychom ho potkat v noci v zapadlé ulici.
Kdysi se nejvýkonnější sportovní vozy označovaly jako supersporty. To se ale bavíme o době, kdy výkony jejich motorů dosahovaly maximálně tak 450 kW, tedy lehce přes 600 koní. Od doby, kdy byla i v téhle třídě zavedena elektrifikace, však výkony pohonných jednotek výrazně vzrostly, takže výjimkou nejsou auta, která nabízejí 1000 koní. Proto už se nemluví o supersportech, ale hypersportech.
Do téhle kategorie spadá také De Tomaso P900, výrobek slavné italské značky, kdysi založené Argentincem Alejandrem De Tomasem. Stroj s názvem P900 se ovšem několika zvláštnostmi odlišuje od ostatních dnešních hypersportů.
Je vozem, dalo by se říci, ze staré školy. Pohání jej totiž výhradně speciálně vyvinutý vidlicový dvanáctiválec, který se obejde bez jakékoliv elektrifikace. Druhou zajímavostí je skutečnost, že P900 má poháněnou pouze zadní nápravu. Tedy nejde o čtyřkolku, jak je dnes v téhle třídě obvyklé.
Výrobce se totiž snažil udržet hmotnost vozu co nejníž. Výsledných 900 kg je jak z říše snů, takové číslo je pro auta s baterkami a elektromotory v podstatě nedosažitelné. Firma tvrdí, že díky výkonu motoru 900 koní (662 kW) je výkonová hmotnost 1 kg na 1 koňskou sílu. Nechybí ani moderní vymoženosti jako třeba aktivní aerodynamika.
Motor, který byl vyvinutý v Německu, také nepoužívá přeplňování. Vystačí si tak pouze s objemem 6,2 litru. Jak známo, výkon atmosférického benzínového motoru roste s otáčkami, čehož se využívá i zde. Firma De Tomaso uvádí nejvyšší otáčky 12.300 za minutu, což je spíše v oblasti motocyklových motorů než těch automobilových.
Stejně impozantní jako parametry je také vzhled motoru. Na první pohled to vypadá jako nějaká změť trubek, jako kdyby se jednalo o nějaké zařízení vymontované z chemických závodů nebo z příběhů temné fantasy.
Ve skutečnosti je to speciálně řešené výfukové potrubí, kdy 12 samostatných svodů se sbíhá do jedné trubky výfuku s velkým průměrem. To je ale také to jediné, co na motoru vidíte.
Obecně platí, že řešení svodů výfuku hraje u nepřeplňovaných agregátů poměrně významnou roli. Dobře naladěný čtyřválec tak má zpravidla čtyři trubky sbíhající se do dvou a poté do jedné. Právě takhle má svody navržené třeba motor Mazda 2.0 Skyactiv-G.
De Tomaso P900 ovšem není pozoruhodné jen svou technikou, která staví na tradičních pilířích, ale také cenou, jež dosahuje tří milionů dolarů, tedy asi 62 milionů korun.
zdroje: Motor1, De Tomaso | foto, video: De Tomaso