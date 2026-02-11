TEST Kia EV4 Fastback GT-Line – Kliďas teď jako kontroverzní sedan
Standardní Kiu EV4 jsme už otestovali, teď přichází na řadu extravagantní sedan. A nejde jen o batoh na zádi. Fastback trochu jinak jezdí, cílí na odlišný typ zákazníků a sjíždí z úplně jiné výrobní linky.
Design, interiér
Standardní EV4 je docela elegantní a univerzální SUV, přestože ho automobilka označuje jako hatchback. Nový fastback je o něčem jiném. Je o 30 centimetrů delší, což je pořádný rozdíl. A jak můžete vidět, jde o prodloužení vizuálně značně kontroverzní. Není to však samoúčelné. Zajímavostí je také to, že zatímco standardní EV4 se vyrábí na Slovensku, EV4 Fastback k nám připlouvá z Jižní Koreje.
Když se řekne sedan, většina z nás si asi vybaví elegantní německou prémiovku. Záď a profil jsou však v tomto případě tak odvážné, že celkový vzhled snad ani k žádnému jinému autu přirovnat nejde. Já byl zpočátku v podstatě rozhodnutý, že tohle auto prostě nevypadá dobře. Náhodný kolemjdoucí však prohodil větu o tom, že právě ten zadek se mu líbí. To mě donutilo se nad designem zamyslet znovu.
Nutno dodat, že naživo vůz vypadá podstatně vyváženěji. Po několika dnech jsem si na proporce zvykl a nevadí mi. Auto by zapadlo třeba do vesmírného filmu Tron. Nejsem si však jistý, zda bych měl na takovou extravaganci odvahu.
Proporce každopádně dávají smysl z pohledu aerodynamiky a dálniční jízdy. Prodloužená záď fastbacku umožňuje plynulejší proudění vzduchu okolo vozu a snižuje víření za zádí, což vede k nižšímu součiniteli odporu vzduchu. Výrobce uvádí rozdíl mezi hatchbackem (Cd cca 0,27) a verzí Kia EV4 Fastback (Cd cca 0,23), nižší aerodynamický odpor se při dálničních rychlostech projevuje přímo nižší spotřebou energie.
Promítá se to i do homologovaného WLTP dojezdu, který je u fastbacku při stejné baterii o několik desítek kilometrů vyšší. Praxe to potvrzuje. Ve městě rozdíl není markantní, ale za městem a hlavně na dálnici přichází první výhoda fastbacku.
V interiéru je krásně
V reálném provozu oceníte mnoho praktických rysů. Nízká kapota a úzké sloupky zajišťují velmi dobrý výhled vpřed, což není u moderních aut samozřejmost. Zapuštěné kliky se automaticky vysunou už při přiblížení k vozu a tak nijak nezdržují běžné používání.
Interiér zůstává věrný filozofii automobilky Kia posledních let. Kombinuje minimalistický design s překvapivě konzervativní ergonomií. Digitální přístrojový štít i centrální displej infotainmentu jsou dobře čitelné, grafika je čistá a systém reaguje bez prodlev.
Velkým přínosem je i digitální zobrazení mrtvého úhlu v přístrojovém štítu po zapnutí směrovky. V hustém provozu nebo při připojování na dálnici jde o skvělou funkci, která skutečně zvyšuje pocit jistoty za volantem.
Sedadla v GT-Line jsou zaměřená čistě na komfort. Mají měkčí výplň, ale dobře rozložené boční vedení, takže netlačí ani po několika hodinách jízdy. V autě se sedí příjemně nízko a správnou polohu za volantem si najde snad každý. Jsou tu taky měkoučké hlavové opěrky, opřít hlavu je radost. Zpracování je celkově povedené a přesné, ostatně stejně jako u EV4 montované na Slovensku.
Ventilace pracuje tiše a zároveň efektivně, auto nemá problém s vytápěním – ideální na delší trasy. Tepelné čerpadlo je součástí základní výbavy Earth. Ovládání klimatizace pomocí samostatného panelu je v každodenním provozu obrovská výhoda – člověk nemusí sundávat oči ze silnice, protože ovladače nahmatá i tak.
Rozvor zůstává stejný jako u standardní EV4 a ani vnitřní prostor se nemění. Pouze nad zadní sedačkou jsem ke stropu naměřil zhruba o dva centimetry méně, nicméně místa je to stále dostatek i pro mých 190 centimetru výšky. Je znát, že tohle auto bylo primárně navržené pro čtyři dospělé, ne pět.
Kufr nabídne solidní objem, ale typicky sedanový vstupní otvor omezuje manipulaci s objemnými předměty. Na cestování ideální, na stěhování méně. Chybí také praktičtější řešení typu variabilní podlahy nebo robustních háčků.
Motor, jízdní vlastnosti
Ve městě je EV4 Fastback vytříbeným elektromobilem, ale karoserii typu sedan tu člověk neocení. Délka 4730 milimetrů vyřazuje z bojů o některá parkovací místa a přirozený výhled šikmo dozadu je přes široké C sloupky omezený.
Rozvor se proti výchozí EV4 nijak nemění a v menších rychlostech bych rozdíl v jízdních vlastnostech ani nepoznal. Sedan je možná o chlup pohodlnější od zadní nápravy, ale ani s původní karoserií nemá EV4 s nerovnostmi žádný problém.
Až ve vyšších rychlostech za městem fastback působí klidně, uhlazeně a celkově ještě dospěleji než standardní EV4. Elektromotor o výkonu 150 kW pohání přední kola a nabízí přesně tolik výkonu, kolik je v běžném provozu i na předjíždění potřeba. Rozjezdy jsou plynulé, bez cukání, reakce na akcelerátor jemné a dobře dávkovatelné.
Podvozek je naladěný výrazně komfortně. Na běžných silnicích filtruje nerovnosti s lehkostí a ani na horších úsecích nepůsobí nervózně. Krátké ostré nerovnosti se sice s 19" koly připomenou, ale vždy kultivovaně, bez tvrdých ran. Oproti hatchbacku je znát klidnější záď při vyšších rychlostech.
Řízení je snadné a přirozené. Ani v jedné z variant Kia EV4 nijak nenabádá ke sportovní jízdě, naopak vede k plynulosti a odpočinku. Auto prostě ví co chce a dělá to skvěle. V zatáčkách je stabilní a čitelná, jen nikdy nepůsobí vyloženě hravě. Nejlépe se cítí v dlouhém oblouku nebo při klidné dálniční jízdě. Asistenční systémy fungují nenápadně, bez zbytečných zásahů do řízení, a výrazně snižují únavu na delších trasách. A jejich případné vypnutí je rychlé.
Architektura neomezuje
EV4 Fastback využívá 400V verzi platformy E-GMP, což v praxi znamená střízlivé, ale dobře zvládnuté technické řešení. Testovaná verze s větší baterií o využitelné kapacitě kolem 77 kWh dává u fastbacku největší smysl – právě díky lepší aerodynamice.
Maximální nabíjecí výkon se pohybuje lehce nad hranicí 120 kW a vůz jej dokáže udržet relativně dlouho. Nabíjecí křivka je plochá a stabilní, což je v praxi důležitější než špičkové hodnoty. Z nízkého stavu nabití na 80 % se dostanete zhruba za půl hodiny a proces je dobře předvídatelný i v chladnějším počasí díky funkčnímu předehřevu baterie.
V běžném provozu se spotřeba pohybuje kolem 16 až 18 kWh/100 km. Při dálničním tempu kolem 130 km/h se se blíží 20 kWh/100 km, to je zhruba o 0,5 až 1 kWh/100 km nižší spotřeba než v případě hatchbacku.
Na dálnici fastback exceluje také nízkou hlučností a velmi dobrou směrovou stabilitou. Lepší aerodynamika je znát, vůz je klidný i a spotřeba s rychlostí neroste tak rychle. Reálný dojezd se pohybuje mezi 450 a 500 kilometry v kombinovaném režimu, bez dramatických výkyvů podle stylu jízdy.
Závěr
Kia EV4 je jedním z nejuklidňujících aut vůbec. Výborně spojuje modernu s klasickým ovládáním. Ergonomie je skvělá, tlačítek tak akorát. Řídí se příjemně a přirozeně. A je i skvelým elektromobilem, protože vyniká spotřebou a reálná rychlost nabíjecí křivka je také nadprůměrná. Z auta je skvělý výhled vpřed, asistenty neotravují, odhlučnění šumu od silnice je skvělé.
Karoserie sedan, respektive fastback, je méně praktická ve městě, ale při dálkových přesunech dává smysl. Auto je na okreskách a dálnici klidnější a reálně dojede dál. Kia se netají tím, že tato karosářská varianta bude tou méně prodávanou, ale určitě se najdou lidé, kterým bude dávat dokonalý smysl.
Nejlevnější EV4 Fastback vychází o 40.000 Kč dráž než srovnatelná EV4 s karoserií hatchback, což není nijak propastný rozdíl. Problémem je spíš celkový cena obecně. Testovací kousek je ve výbavě GT-Line, ale i tak bylo nutné přihodit dalších 45.000 Kč za paket s 360° kamerou a head-up displejem. Užitečná funkce nabíjení externích spotřebičů V2L je za dalších 15.000 Kč.
Celková cena tak atakuje 1,4 milionu Kč. Kia EV4 bezesporu jezdí jako prémiové auto, má ergonomicky skvělý interiér prostý zbytečných výstřelků a celkově působí technicky vyspěle. Nehraje si na sportovní náčiní ani na technologickou exhibici. Je to promyšlený elektromobil pro každodenní používání, který dává smysl hlavně těm, kdo pravidelně jezdí delší trasy a chtějí klid, stabilitu a předvídatelnost.
Fastback lépe využívá potenciál platformy při vyšších rychlostech. Aerodynamika tu není marketingový pojem, ale reálná výhoda – nižší dálniční spotřeba, delší dojezd a znatelně klidnější projev. Pokud někdo tráví hodně času na dálnici, prodloužená záď dává největší smysl.
Cena je bez debat vysoká. Testovaná konfigurace už zasahuje do teritoria prémiových značek. Na druhou stranu EV4 Fastback nabízí prostor, výbavu, komfort i technologii, které ještě před pár lety patřily o segment výš.
|Nejlevnější verze modelu
|1 054 980 Kč (Earth / 58,3 kWh / 150 kW)
|Základ s testovaným motorem
|1 189 980 Kč (Earth / 81,4 kWh / 150 kW)
|Testovaný vůz bez příplatků
|1 329 980 Kč (GT-Line / 81,4 kWh / 150 kW)
|Testovaný vůz s výbavou
|1 349 980 Kč (GT-Line / 81,4 kWh / 150 kW)