Detroit uvádí do praxe indukční nabíjení elektromobilů z povrchu silnice

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Detroit je kolébkou amerického motorismu a teď je i prvním severoamerickým městem uvádějícím do praxe dlouho očekávanou inovativní technologii pro indukční bezdrátové nabíjení elektromobilů. Sice to zatím umí jediná čtvrtmíle ze všech ulic ve městě, ale už dnes umí přenášet elektrickou energii z povrchu vozovky do akumulátoru vozidla s čistě elektrickým pohonem.

V Detroitu se nová technologie pro bezdrátové nabíjení elektrických vozidel poprvé objevila na 14. ulici. Nově jsou na povrchu vozovky měděné dráty potažené pryží, které mohou indukčně nabíjet elektromobily v okamžiku, kdy po ní přejíždějí. Inovativní „bezdrátovou nabíječku“ v americkém Městě motorů nainstalovala izraelská společnost Electreon a mohla by významně ovlivnit budoucí vývoj elektroaut.

Díky novému indukčnímu nabíjení z povrchu vozovky by budoucí elektromobily mohly být vybaveny menšími vysokonapěťovými akumulátory, aniž by to ovlivnilo jejich každodenní praktičnost. Současně by představovaly menší zátěž pro nabíjecí infrastrukturu, protože by nevyžadovaly tak časté připojování ke standardní síti nabíječek.

Indukční dobíjení však zatím není dostupné pro soukromé elektromobily, protože k nabíjení je potřeba speciální přijímač. Americké zpravodajství Detroit Free Press pak uvádí, že speciálně upravená elektrická dodávka Ford E-Transit byla schopna nabíjet akumulátor výkonem až 16 kW, zatímco po inovativní vozovce jela nízkou rychlostí 14 kilometrů za hodinu.

Odborníci novou technologii považují za začátek nové éry, ale rozhodně není levná. Brad Weiferich, ředitel michiganského ministerstva dopravy uvedl, že stát nový úsek silnice s délkou přibližně 400 metrů zaplatil 42,5 milionu korun, zatímco izraelskou společnost Electreon stál dalších 90 milionů korun!

Izraelská společnost Electreon navíc uvádí, že nová indukční silnice je bezpečná pro ostatní vozidla i chodce. Každá cívka je připojena samostatně a povrch vozovky nabíjí pouze ve chvílích, kdy po něm přejíždí vozidlo se speciálním senzorem. Začátkem příštího roku pak začne rozsáhlé testování systému s cílem zkoumat dlouhodobé přínosy pro veřejnou dopravu.