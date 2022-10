Dlouhodobý test: Opel Zafira-e Life – Elektrizující prostor

Zkoušet elektromobily pouze necelý týden je sice běžnou praxí většiny medií, ale nám se to jeví málo. Elektrická auta jsou stále „novinkou“ na tuzemských silnicích, jejich technika se vyvíjí mílovými kroky a rozhodně nejde o věc, kterou v případě nespokojenosti odložíte a pořídíte si jinou. Elektromobil je velká investice, proto je vhodné až nutné si vozidlo před pořízením pořádně „ohmatat“. Budeme to tři měsíce provádět pro vás. Těšit se můžete na tři pokračování testu a zkušenosti z tisíců najetých kilometrů.

Dvoje akumulátory

Každý zájemce o elektromobil chce oprávněně co nejvíce informací o akumulátorech. Jak dlouho vydrží, jak daleko člověk dojede…? Zafira-e Life je v tomto velmi štědrá, nabízí dva druhy Li-on akumulátorů s kapacitou 50 nebo 75 kWh. Co to znamená?

Výrobce udává dojezd u slabší baterie 230 km, u silnější dokonce 330 km. Obě hodnoty jsou samozřejmě již podle přísnější metodiky měření WLTP. K této informaci je třeba dodat, že tato hodnota odpovídá jízdě bez topení, klimatizace atd., ale k tomu se dostaneme ve druhém dílu tohoto dlouhodobého testu. Zatím se spokojme s tím, že testovaný automobil používal větší akumulátory a rozhodně jsme toho nelitovali. Dokonce ani tehdy, když jsme se podívali na provozní hmotnost vozu 2398 kg. Na ostatní členy posádky a tašky zbývalo 676 kg, což pro sedm dalších průměrně vzrostlých cestujících včetně zavazadel stačilo téměř na kilogram.

Delší pro osm

Zkoušená Zafira-e Life měla kromě větších akumulátorů rovněž delší ze dvou karoserií M (4956 mm) a L s celkovou délkou 5306 mm. Vpředu se však nacházela dvojice samostatných křesel, takže celková obsaditelnost činila osm osob. Lze ještě získat tři místa vpředu a celkově devět, ale to opravdu byste měli využít všechna sedadla. Dvě křesla vpředu a celkových osm bylo pro nás báječných nejen co do komfortu.

Zafira-e Life také může posloužit jako luxusní shuttle, protože umí nabídnout uspořádání sedadel 2+2+2. Tím variabilita nekončí, ve druhé a třetí řadě sedadel lze kombinovat dvojici či trojici sedadel. Trojici tvoří samostatné křeslo a dvousedačka na pravé straně. My jsme v testu měli příplatková sedadla dokonce s koženým čalouněním, která se nacházela ve kvalitních podlahových kolejnicích s možností posunu i vyjmutí jednotlivých částí.

Z luxusního velkoprostorového vozu pro osm osob bylo možné během pěti minut vytvořit dvoumístnou dodávku s rovnou ložnou plochou. Opel se poučil z chyb některých konkurentů a kolejnicový podlahový systém zvolil kvalitní, aby sedadla do drážek zapadala lehce a sama.

Elektrický posun

Zatímco jen u luxusních MPV bývá elektrické ovládání bočních posuvných dveří, dokonce mnohé značky tento prvek nenabízejí ani za tučný příplatek, v případě Zafiry-e Life je máme ve vyšších výbavách standardně. Nejen to, stačí nohou podjet pod prahem a dveře se automaticky otevřou. Dost na úvod o štědré výbavě vozu, pojďme přejít k méně zábavnější činnosti, kterou tvoří dobíjení akumulátorů.

Až 100 kW

My jsme se nejdříve soustředili na rychlodobíjení DC stejnosměrným proudem, protože to je uživatelsky nejzajímavější. Nadchla, opravdu nás nadchla udávaná maximální hodnota dobíjení 100 kW. Běžné větší elektromobily mají obvykle maximum 50 kW (dobíječky ČEZ jsou takto postavené), ale Zafira-e Life s hodnotou 100 kW má obrovský přínos. Nejen v Praze se nacházejí nabíječky PRE s výkonem 75 kW, jedna nazvaný hypercharging dokonce 150 kW. Stokilowattové dobíjení je dvojnásobně rychlejší než klasických 50 kW. Samozřejmě nebudeme váhat a ultradobíječku co nejdříve vyzkoušíme, ale o tom až ve druhém dílu testu.

Pro začátek však ještě zmíníme dobíjení střídavým proudem. Zkoušený vůz byl vybavena palubní třífázovou dobíječkou (příplatek 15.041 Kč bez DPH) s maximálním příkonem 11 kW. Už se těšíme, jak ji využijeme například při dobíjení přes kabel Mennekes, protože dobíječek s tímto připojením je zejména v Praze cca dvojnásobné množství než rychlodobíjecích DC.

Elektrický pohon by byl hrozbou, pokud by na něj výrobce nadal pořádnou záruku. Opel na akumulátory v Zafiře-e Life ručí osm let nebo 160.000 km tak, že celková kapacita nesmí klesnout pod 70 %. To je dobrá zpráva, můžeme se v klidu pustit do najíždění tisíců kilometrů.

Autor: Ladislav Černý