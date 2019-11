Dnes se před šedesáti lety představil Wankelův rotační motor

Nakonec se ale ukázalo, že převažují spíš nevýhody revolučního řešení a za šesti dekád se Wankelův motor až na výjimky v automobilovém průmyslu neuchytil.

O jeho sériové nasazení se přitom během let snažila řada továren. Od NSU, tedy jednoho z předchůdců Audi, v jehož dílnách se motor s rotačním písem zrodil, přes francouzský Citroën nebo sovětskou Ladu až po japonskou automobilku Mazda. Právě ta tomuto druhu motoru zůstala věrná nejdéle, ve sportovním modelu RX-8 jej nabízela až do roku 2012. Pak ale i japonští inženýři z Hirošimy rezignovali, symbolický "hřebíček do rakve" znamenaly hlavně zpřísňující se emisní předpisy.

Během let vývoje se sice Mazdě podařilo vyrovnat se s asi největším problémem "wankelu", malou životností těsnicích lišt ve válci, už z principu ale motory i tak stále spalovaly trochu oleje. Udává se, že zhruba litr na tisícovku ujetých kilometrů, což je podstatně více, než běžné benzínové motory. Kromě častého dolévání motorového oleje pak řada majitelů RX-8 používala pro větší životnost motoru i směs benzínu s olejem (zhruba v poměru 1:300, šestkrát méně oleje než u dvoutaktní motorky).

Na to, že se Felix Wankel (narodil se 13. srpna 1902 v Lahr na jihozápadě Německa) jednou zapíše do historie automobilismu, by si přitom v jeho mládí vsadil asi jen málokdo. Otcova smrt v první světové válce jeho rodinu připravila o finanční zajištění nutné ke studiu na vysoké škole, a tak ho matka poslala do učení k jednomu z nakladatelů v Heidelbergu, kde ho to ovšem moc nebavilo. O co méně ale učedníka zajímaly knížky, o to více jej přitahovalo vše, co vonělo benzínem.

Traduje se, že v 17 letech se Wankelovi zdál sen, v němž se projížděl v automobilu s motorem vlastní konstrukce. Ve dvaadvaceti si pak zřídil dílnu, v níž spolu s kamarádem sestrojil kapotovanou tříkolku. K pohonu vozítka ovšem použili motor klasické konstrukce a zřejmě jeho nepravidelný chod provázený vibracemi přiměl Felixe Wankela k hledání alternativy. Cesta k motoru, v němž by byl vratný pohyb pístu nahrazen jeho rotací, však byla ještě dlouhá.

Nejprve na sebe Wankel upozornil jako odborník na těsnění pístů, technický samouk se totiž do této problematiky dokázal vpravit rychle a natolik úspěšně, že jeho výsledky zaujaly i slovutné odborníky. V roce 1936 si tak mohl založit firmu, jejíž služeb při využívalo kromě automobilky BMW i říšské ministerstvo letectví a spolupracovala také na vývoji torpéd. Zapojení do zbrojního programu sice Wankelovi přineslo peníze, ale po válce byl kvůli němu zatčen dostal několikaletý zákaz práce.

Začátkem 50. let se nicméně ke konstruování vrátil, nejprve pro výrobce těsnění Goetze, pod taktovkou automobilky NSU se pak dostal k vývoji motoru s rotačním pístem. První funkční prototyp dokončil začátkem roku 1957, ke skutečnému využití ale vedla ještě dlouhá cesta. První vůz - otevřený spider - představila továrna v roce 1964, o tři roky později pak přišel elegantní model NSU Ro 80. Přes řadu pokrokových řešení i ocenění se ale automobil neprodával příliš dobře.

Moc se nepodařila ani spolupráce NSU a Citroënu, z níž vzešlo jen pár stovek Citroënů GS s "wankelem" pod kapotou. Sám vynálezce ale dopadl lépe, svůj patent dokázal prodat mezi roky 1958 a 1973 do celého světa, od Spojených států přes východní Německo až po Japonsko. Vznikla řada pokusných typů automobilů, ale i motocyklů poháněných motorem s rotujícím pístem, ze všech však u tohoto řešení pohonu vydržela jen Mazda. I tu ale nakonec dostihly potíže s dodržováním emisních limitů.