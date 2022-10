Dodge Challenger málem přesedlal na platformu Alfy Romeo

Znovuzrozený model Challenger představila americká automobilka Dodge v roce 2007 a hned v tom následujícím odstartovala výroba a dodávky zákazníkům. Model si navzdory věku drží poměrně stabilní prodejní čísla, ale jeho konec se blíží. Dodge jako rozlučku postupně odhaluje speciální edice v sérii nazvané Last Call. Zhruba v roce 2015 se ale Challenger mohl dočkat poměrně radikální proměny.

V jedné z epizod Autoline Network Podcast šéf Dodge, Tim Kuniskis, odhalil, že bylo zvažováno využití platformy Giorgio od italské automobilky Alfa Romeo. V roce 2013 tehdejší koncern FCA, který je nyní součástí většího Stellantisu, přemýšlel, co bude s modelem Challenger dál. Ve hře byla modernizace stávajícího provedení vozu, nebo přepracování modelu na základě platformy Giorgio. Jak už víme, padlo rozhodnutí osvěžit dosavadní techniku.

Kuniskis v podcastu řekl: „Na platformě Giorgio bychom měli auto, které by, upřímně řečeno, bylo lehčí a s lepšími jízdními vlastnostmi.“ Proč tedy dostala přednost pouhá modernizace stávající techniky, představená v roce 2015? Dle Kuniskise byla hlavním důvodem skutečnost, že tento přerod by model postavil do přímé konkurence s Fordem Mustang a Chevroletem Camaro.

Kuniskis popsal tehdejší uvažování Dodge, které se této situaci chtělo vyhnout: „Jsou to skvělá auta, jsou to fantastická auta, proč bychom s nimi měli soupeřit na jejich pískovišti? Zůstaňme na vlastním pískovišti a buďme od nich kompletně odlišní, jděme vlevo, když oni jdou vpravo, snažme se vlastnit tento prostor.“

Dodge Challenger na platformě od Alfy Romeo by nabídl nižší hmotnost a lepší jízdní vlastnosti, ale ve výsledku by přímo konkuroval sportovněji pojatému Mustangu a Camaru, což pro Dodge nebylo zajímavé. Modernizace stávající techniky také znamenala nižší náklady na vývoj, potažmo vyšší výdělky na každém prodaném kusu.

Protože víme, jak solidní prodejní pozici Challenger navzdory staré technice má, zpětně se rozhodnutí automobilky jeví jako správné. Na druhou stranu je škoda, že Challenger s podvozkem Alfy Romeo nevznikl – mohl nabídnout skutečně zajímavé svezení.