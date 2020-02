Dosluhující Škoda Octavia jde do výprodeje. Pořídíte ji se zvýhodněním přes 150 tisíc

Škodovka nabídne Octavii třetí generace ve „výprodeji“ v rámci oslav 125. výročí založení automobilky. Jde o akční modely 125 let a 125 let Plus karosářského provedení Combi. „Kombinace atraktivní ceny a mimořádné výbavy zdarma představuje velké lákadlo především pro privátní zákazníky, jimž jsou akční modely primárně určeny,“ stojí v oficiální tiskové zprávě.

Oba akční modely vycházejí z výbavového stupně Ambition. Navíc ale dostávají dvouzónovou automatickou klimatizaci, multifunkční kožený volant, vyhřívaná přední sedadla, zatmavená zadní okna, asistent rozjezdu do kopce či konektivitu se systémy Apple CarPlay a Android Auto. Komu by to nestačilo, ten může sáhnout po vyšší verzi Plus, jež dále dostává diodová světla vpředu a vzadu, bezklíčový přístup, sedmnáctipalcová kola, elektrické otevírání pátých dveří, vyhřívání volantu, tempomat, přední parkovací senzory, mlhovky či 8“ infotainment Bolero.

Škoda Octavia III Combi 125 let s motorem 1.6 TDI 85 kW startuje na částce 499.900 Kč, alternativu tvoří benzinová patnáctistovka TSI o síle 110 kW s cenou 520.900 Kč. V případě akčního modelu 125 let Plus se bavíme o cenách 549.900 Kč, respektive 570.900 Kč. V závislosti na motorizaci tak může dosáhnuté zvýhodnění činit až 154.600 Kč. K dispozici jsou ale všechny motorizace dostupné pro výbavový stupeň Ambition.

Octavia je tak již čtvrtým modelem mladoboleslavské značky, který míří do prodeje v této akční verzi. Už před časem jsme vás informovali o atraktivním zvýhodnění pro modely Karoq, Scala a Fabia. A pokud byste si pro novou Octavii dojeli starým vozem na protiúčet, dostanete ještě bonus 25.000 Kč.