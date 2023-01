Dostane nová Mazda MX-5 mrkající LEDky? Takto by chystaný sporťák mohl vypadat

Ač nás Mazda o svém konceptu odhaleném v listopadu nechává pouze spekulovat, v jeho tvarech je zřejmá příbuznost s kultovním sporťákem MX-5. Pravděpodobně se tedy díváme na předobraz páté generace, ač zatím není jisté, co vše si auto z konceptu propůjčí do sériové produkce.

Japonská vize nicméně přišla s několika atraktivními řešeními. Tím nejzásadnějším je bezesporu návrat „mrkaček“, které v sobě ukrývají diodovou světelnou techniku. Jde o zajímavý způsob, kterak spojit moderní světlomety s odkazem na historii modelu.

Bohužel Mazda zatím neprozrazuje nic o použité technice ani interiéru. Očekáváme ale, že minimálně v kabině zůstane vše při starém, tedy že Japonci budou i nadále věrni svým hodnotám intuitivního a ergonomicky přívětivého pracoviště řidiče. A pohonná soustava? Spalovací motor by měl přežít i v nové generaci, velmi pravděpodobně se ale dočká nějaké formy elektrifikace. Na zodpovězení všech neznámých si ale musíme ještě pár měsíců počkat.

Na co už čekat nemusíme, to je možná podoba automobilu, kdyby se nedávno odhaleným konceptem skutečně inspiroval. Náš kolega a grafik Honza Lušovský se totiž pustil do práce a zhotovil nám pravděpodobnou vizi. Mrkající LEDky nechybějí, stejně jako další novinka – nápis Mazda namísto loga vzadu. V neposlední řadě stojí za zmínku svalnatější a celkově širší karoserie. Co říkáte, líbilo by se vám takového pokračování slavného sporťáku?