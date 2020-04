Pandemie koronaviru s největší pravděpodobností výrazně ovlivní také letošní letní prázdniny. Přestože se dá očekávat, že se omezení pohybu bude postupně uvolňovat a možná se i otevřou hranice, stále více z nás přemýšlí o tom, zda dovolenou 2020 netrávit raději v Česku. Proč ne, krásných míst je i v českém prostředí požehnaně.

Z toho důvodu v následujících týdnech nabídneme několik tipů, kam v Česku na dovolenou vyrazit. A jelikož jsme na automobilovém serveru, zabývat se budeme místy, kam se dá dojet autem. Svoje tipy na dovolenou v České republice začínáme v jižních Čechách.

Právě jižní Čechy jsou typickým místem, kam vyrazit na dovolenou, pokud nechcete vyrážet za hranice. Nabízí různorodá místa, roviny kolem rybníků na Třeboňsku, nebo naopak kopce na Šumavě v okolí Lipna. To „svoje“ si tu najde opravdu každý. Vedle typických destinací jako Třeboň, Lipno nebo Český Krumlov tu jsou navíc i méně známá zákoutí, která jistě stojí za návštěvu.

Co neminout: Holašovice

Minout vesnici Holašovice by byla jistě škoda, vždyť jde o typickou ukázku jihočeské lidové architektury, která je díky historickým budovám ve stylu takzvaného selského baroka zapsána i na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, a to již od roku 1998. K vidění je tu velká obdélníková náves s barokní kaplí s 22 usedlostmi se zdobenými štíty a branami, které vypadají přesně tak, jak si typickou jihočeskou vesničku jak z obrazů Josefa Lady leckdo představuje. A kdyby vám Holašovice přišly přece jen moc profláklé, dojeďte do nedalekého Záboří, kde rovněž najdete krásné selské statky, obklopující velkou náves.

Tip na automuzeum: Muzeum veteránů v Nové Bystřici

Česká republika má bohatou automobilovou historii a možná i proto najdeme na našem území hned několik zajímavých muzeí věnovaných automobilům. V Jižních Čechách stojí za návštěvu Muzeum veteránů v Nové Bystřici, které se prezentuje jako první a největší muzeum amerických automobilů v Čechách. K vidění jsou tu i nejstarší vozy americké provenience ze začátku dvacátého století, stejně jako modernější vozy. V expozici nechybí ani slavný DeLorean DMC 12.

Kde se projet: Z Třeboně do Dobré Vody

Jestli budete v jižních Čechách hledat místo k hezkému svezení, pár silniček tu najdete. Pokud pojedete zrovna k Lipnu (krásný je úsek od Vimperka do Černé v Pošumaví), zkuste vyrazit z Třeboně směrem na Dobrou Vodu. Zhruba 50 kilometrů dlouhý úsek začíná poměrně širokou silnicí, které se postupně zužuje a poskytuje stále více prudkých zatáček, se stále slušným povrchem. Navíc se tu dočkáte i krásné scenérie.

Kam s dětmi: ZOO v Hluboké

Nechcete-li s dětmi vyrazit zrovna do lanového parku na Lipně, nabízí se třeba nějaká ZOO, kterých je po jižních Čechách hned několik. Ideální je třeba Jihočeská zoologická zahrada Hluboká nad Vltavou, jejíž návštěva se dá spojit i s prohlídkou nedalekého stejnojmenného zámku. V ZOO uvidíte primárně exotické druhy ptactva, ale také medvědy, tygry nebo rosomáky.

Trocha historie: Husinec

Tábor nebo Český Krumlov jsou historie plné, jsou však dobře známými místy, a tak zkuste v Jižních Čechách navštívit i méně „profláklá“ místa, co třeba Husinec? Obec v údolí Blanice nedaleko Prachatic je rodištěm mistra Jana Husa, dobře známého církevního reformátora. Dodnes tu tak najdete jeho rodný dům, včetně tzv. Husovy světničky, která se údajně dochovala v původním stavu. Dominantou města je pak kostel Povýšení svatého Kříže ze 14. století.

Kde se vykoupat: Koupaliště Volyně

Vyrážíte-li na dovolenou do jižních Čech, tak jasnou volbou ke koupání jsou buď rybníky v okolí Třeboně nebo samozřejmě vodní nádrž Lipno. Co ale zkusit něco jiného? Zajeďte do Volyně, kde najdete ojedinělou prvorepublikovou plovárnu, která se v takřka nezměněné podobě zachovala dodnes. Bazén vybudovaný v letech 1939 až 1941 je napouštěný vodou z řeky Volyňky.

Tajný tip: Žumberk

Nedaleko Nových Hradů leží zajímavá ves Žumberk, poprvé zmiňovaná už v roce 1279, jejíž dominantou je dodnes stejnojmenná tvrz s mohutnou hradební zdí s válcovými baštami. Malebná tvrz z 15. století měla původně sedm bašt, dodnes se jich dochovalo pět.

Co si dát: Kapří hranolky v Třeboni

Jihočeských specialit je hned několik, ať už klasická kulajda se smetanou, vejci a čerstvými koblihami nebo kynutá cmunda. Nejslavnější místní speciality jsou ale ty rybí, a tak proč nevyzkoušet třeba kapří hranolky, a to hned v tom místě nejpovolanějším, v centru rybníkářství, v Třeboni.

Kde se ubytovat?

Jestliže nechcete trávit dovolenou opět u Lipna a Třeboň máte prochozenou i projetou na kole skrz na skrz, zajímavou alternativou jsou České Budějovice. Nabízejí malebné historické centrum s dominantním náměstím Přemysla Otakara II. i dostatek kulturního vyžití. A navíc jsou zajímavým výchozím bodem do okolí. Do Českého Krumlova nebo Třeboně odtud dojedete do půl hodiny, blízko je to i do Holašovic nebo do Hluboké nad Vltavou.