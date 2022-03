DS 4 1.6 E-Tense – Kolik stojí umělecké balení?

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Obrazovky jsou zakomponovány do přístrojové desky. Digitální přístrojový štít doplňuje displej infotainmentu, jehož prostředí je sice svébytné, ale v lecčems hodně podobné zmiňovanému peugeotu. Uzpůsobit si tak můžete hlavní nabídku dle vlastní libosti. Tím si usnadníte život třeba při deaktivaci hlídání jízdního pruhu či nastavování teploty. Ke všem těmto úkonům je však potřeba ťapkat na displej. Novinkou DS je Smart Touch s dotykovou ploškou na středovém panelu. Na něj si můžete kreslit, nebo jej využít pro rychlý přístup k hlavním položkám multimédií. Stačí na plošce podržet prst, menu se vyvolá a následně se musíte kurzorem trefit na příslušnou položku. Třeba navigaci, kterou ale rozkliknete a následně je vám dotyk na plochu k ničemu, protože musíte stejně ťukat na obrazovku. Jako demonstrace přísedícím, když auto stojí, je to efektní. Ale za jízdy… no, zlatá tlačítka.

Šikovné slovíčko crossback symbolizuje v nabídce DS crossovery a SUV. Něco nám říká, že vzniklo spojením crossoveru a hatchbacku. Je tedy zvláštní, že samotné DS 4 jej nedostává, protože k jeho proporcím by mi sedělo snad nejvíce. Že vám auto z fotografií přijde trošku přifouklé? Není to jen optický klam, vždyť sourozenecký Peugeot 308 je na výšku o 29 milimetrů nižší.

Motor, jízdní vlastnosti

Bez překvapení

Pokud jste v posledních letech měli co dočinění s vozy PSA, respektive koncernu Stellantis, motorová paleta vás asi příliš nepřekvapí. Základ „čtyřky“ představuje benzinový tříválec 1.2 PureTech doplněný o turbodiesel BlueHDi s objemem 1,5 litru. Pro náročnější klientelu je připravena zážehová čtyřválcová šestnáctistovka s výkony 133 nebo 165 kW. Na samotném vrcholu je posazen zkoušený plug-in hybrid, jenž kombinuje šestnáctistovku s elektromotorem a trakční baterií.

Spalovací motor disponuje výkonem 133 kW při 6000 ot/min a točivým momentem 250 newtommetrů. Elektrická výpomoc přidává dalších 81 kW a 320 Nm. Systémové parametry mají hodnotu 165 kW a 360 newtonmetrů, což auto rozpohybuje z klidu na stovku za 7,7 sekundy a umožňuje pokračovat až na 233 km/h. Technika se pojí s osmistupňovou automatickou převodovkou (planetová s měničem) a roztáčí přední kola. Že byste od takových parametrů čekali mrštnější zrychlení? Nesmíme zapomínat na pohotovostní hmotnost 1728 kilogramů. Lithium-iontový akumulátor má kapacitu 12,4 kWh a vůz je standardně vybaven palubní nabíječkou o výkonu 7,4 kW. Konkurence je zpravidla na polovině, přičemž za výkonnější nabíjení si nechává připlácet. I v našlapané výbavě činí tabulkové emise 32 gramů CO 2 /km, takže se DS 4 bezpečně vejde do limitu pro „elektrické“ registrační značky.

Jízda je pak stejná jako ve většině jiných plug-in hybridů. Nejprve kola roztáčí elektrická energie, posléze se dle potřeby připojuje spalovací motor. Přepínání mezi oběma režimy indikuje především zvuk linoucí se od přední kapoty, jinak ale změny nemáte šanci zaregistrovat. Hodně tomu pomáhá nejen dobré odhlučnění, ale i sladění s jemně řadícím osmistupňovým automatem. K dispozici je čtveřice jízdních režimů. Kromě čistě elektrického je tu ještě Sport, Hybrid a Comfort. Sportovní nabídne maximum od obou pohonných jednotek, Hybrid a Comfort se snaží co nejefektivněji nakládat s naspořenou elektrickou energií. Nejen v nejostřejším režimu je dynamika v přímce velmi dobrá. Auto na sešlápnutí plynového pedálu reaguje díky elektromotoru bezprostředně, krátce poté se připojuje šestnáctistovka. Předjíždění či připojování do levého dálničního pruhu nečiní nejmenší problém.

DS 4 1.6 E-Tense

Elektrická energie vystačí po plném dobití na nějakých 50 městských kilometrů, při korzování okreskami je to o něco méně. A když se baterie vybije, zbude vám jen hmotnost navíc, se kterou se musí poprat sama šestnáctistovka, že? Není to pravda. I po vybití umí technika pracovat jako klasický hybrid a na dynamiku to nemá zásadní vliv. Na letištní ploše nám to potvrdila měřící technika. V režimu Hybrid zvládla nabitá „čtyřka“ pružné zrychlení ze 60-100 km/h za 4 sekundy, disciplína 80-120 km/h trvala 4,7 s. Vybitý vůz byl přitom jen o čtyři, respektive tři desetiny pomalejší. Žádná tragédie.

A spotřeba? Jednoduše záleží na profilu trasy a ochotě nabíjet. Pokud máte možnost pravidelného dobíjení a vaším revírem je primárně město, klidně zvládnete jezdit denně bez kapky benzinu. Ani bez elektrické energie to ale není žádná hrůza. Absolvoval jsem zhruba dvousetkilometrovou trasu bez elektřiny, většinu tvořila dálnice a průměrný apetit se při dodržování všech rychlostních limitů ustálil na hodnotě 7,2 l/100 km. Pokud baterku doplníte aspoň občas, úsporu určitě pocítíte.

Slíbený komfort

V tiskových materiálech slibuje DS kromě avantgardy i velkou porci komfortu. Připomeňme, že technickým základem je platforma EMP2 s vlečnými zadními rameny. Standardem pro plug-in hybrid je však systém DS Active Scan Suspension, jenž sbírá data z kamery analyzující povrch vozovky a informuje o nich řízené tlumiče na všech kolech. Jízda by se tak měla přizpůsobovat silnici před vámi a být maximálně pohodlná.

Bez přímého přesednutí do kousku bez tohoto systému si jeho přínos netroufám komentovat, ale pravdou je, že navzdory obouvaným dvacítkám umí být „čtyřka“ pohodlným, měkce naladěným vozem. Ano, dvacetipalcová kola si na opravdu rozbité cestě umějí uskočit, ve většině případů však nerovnosti žehlí s noblesou. Tlumiče vás o nerovném stavu vozovky informují, ale nepřinášejí do kabiny žádné velké rány, nanejvýš jemné bubnování. Ani dlouhých cest se tedy posádka nemusí děsit, v kombinaci s velmi dobrým odhlučněním vzniká uvnitř příjemné prostředí.

Naladění na pohodovou notu podtrhuje řízení. Žádné atletické ambice ani ve sportovním režimu, ale lehoučký chod a snadné ovládání volantu. To mi k plug-in hybridnímu pohonu vlastně tak nějak sedí. Baterie uložená vzadu sice lépe rozkládá hmotnost a znát je i nižší těžiště, přes 1,7 tuny pohotovostní hmotnosti je ale limit, na který při svižném přesunu narazíte opravdu rychle. Elektronická výpomoc je naštěstí benevolentní a zasahuje až v případě nouze, dlouho vás ale ostrá jízda bavit nebude. Přednosti „čtyřky“ jsou někde úplně jinde.

DS 4 1.6 E-Tense