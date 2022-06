DS 4 Cross Rivoli BlueHDi 130 – Jak udělat dojem

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Tato francouzská značka, patřící do koncernu Stellantis, začátkem roku na český trh uvedla model DS 4, auto, na němž si designeři evidentně vyhráli. Tak trochu stylem SUV šmrncnutý hatchback nabízí o něco výraznější světlou výšku (189 mm) a s paketem Cross také nelakované plasty v dolní části karoserie nebo střešní ližiny. A celkově jde o velice zajímavě tvarovaný kousek s řadou netradičních detailů. Nápadná je zejména příď s velkou maskou chladiče, kterou doplňují vertikální linky diodového svícení, protažené až do spodní části nárazníku. Zadní světla zase zaujmou kombinací úzkého provedení a trojrozměrného efektu.

Na neobyčejný exteriér ale navazuje také vnitřek, v kabině totiž najdeme spoustu neobvyklých nápadů. Zajímavě vypadá samotná palubní deska, designově z velké části čistá a plynule navazující na výplně dveří. V těch pak narazíme na zvláštní madla, nenápadným způsobem integrovaná právě do kůží čalouněných výplní. A za zmínku stojí také umístění ovládání oken na horní část dveří, „neviditelné“ výdechy ventilace na středové části palubky nebo třeba provedení tlačítek pod displejem multimediálního systému. Pochvalu zaslouží i zpracování a materiály, zvlášť v testované verzi s příplatkovým světlým koženým provedením interiéru.

Na pohled tedy DS 4 dojem udělá, důležité však je, že ty designové blbůstky a kudrlinky nemají negativní dopad na ergonomii ovládání. Tlačítka jsou totiž skutečná fyzická tlačítka, i ta na volantu, nechybí jednoduché ovládání hlasitosti nebo různé zkratky k důležitým funkcím. Úplně bez výhrad to ale není, regulace teploty je například dostupná jen přes dotykový displej, stejně jako vypínání asistentu jízdy v pruzích.

Multimediální systém je jinak poměrně povedený. DS 4 dostala jeho novou generaci, nabízející hezkou grafiku, přehledné prostředí a solidní rychlost. Navíc nabízí poměrně široké možnosti přizpůsobení zobrazení. Jen mě štvalo, že po mě infotainment po každém nastartování házel dotaz, jestli se chci se systémem seznámit. Nepřišel jsem na způsob, jak se téhle hlášky zbavit, aniž bych se musel podívat na několik instruktážních videií, takže jsem ji musel neustále odklikávat.

Docela hezky funguje digitální přístrojový panel, i ten nabízí různá zobrazení. Největší dojem na mě ale udělal head-up displej, který je opravdu vymakaný – jak po funkční, tak grafické stránce.

V DS 4 najdeme ještě jednu obrazovku, jde o dotykovou plochu DS Smart Touch před voličem převodovky. Zjednodušeně řečeno nahrazuje panel s tlačítky, slouží totiž hlavně pro vyvolání vybraných funkcí – a tedy jako zkratka k nim. Stačí na plošce podržet prst, menu se vyvolá a vy následně prstem přejedete na příslušnou položku. Je to zajímavé řešení, ale současně nemůžu říct, že bych si během jízdy někdy řekl, jak je to geniální nápad. Displej jsem využíval zejména k vypínání systému stop-start a rychlému přístupu do navigace. Takže proč ne, do jisté míry to ovládání usnadňuje.

Skvělá byla v testovaném autě sedadla, vybavená nejen vyhříváním, ale také ventilací a masážní funkcí. Zato s pozicí za volantem jsem trošičku bojoval, nedokázal jsem se složit tak, abych neměl pocit, že řídím s příliš skrčenýma nohama a až moc nataženýma rukama.

A prostornost? I když je DS 4 na poměry nižší střední třídy spíš větší auto, uvnitř byste to neřekli. Vpředu je všechno v pořádku, vzadu jsem s výškou 182 cm už ve vlasech cítil stropnici a ani s místem na nohy to není žádná sláva. Kvůli tvaru dveří navíc není úplně pohodlné ani nastupování a vystupování.

Zavazadlový prostor nabízí základní objem 430 litrů a potěší pravidelným tvarem. Mrzí mě, že se z nějakého důvodu nedostalo na tak prostou věc, jako jsou háčky na tašky – zvlášť když jde o prémiové a stylové auto. Po sklopení zadních opěradel je k dispozici 1240 litrů.