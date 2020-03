DS 7 Crossback E-Tense 4x4 – Vzhledem zaujme, co ale plug-in hybrid?

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Pozitivním dojmem působí také interiér, který díky vybrané kůži či alcantaře na sedačkách, čalounění na palubní desce nebo analogovému ciferníku hodinek B.R.M. na středovém panelu navozuje opravdu luxusní atmosféru. Bohužel však jen na první dobrou, při bližším ohledání si totiž povšimnete detailů z mnohem levnějších modelů skupiny PSA. Možná si řeknete, že je to blbost, jenže stejný klíček nebo vybraná tlačítka z Peugeotu 208 zkrátka v autě se základní cenou 1.395.000 korun (mluvíme-li o E-Tense 4x4) vypadají zkrátka směšně. A hlavně kazí dojem z jinak luxusně pojaté kabiny s opakujícím se originálním motivem v podobě kosočtverců na různé způsoby. Ty se objevují jak na čalounění, tak na tlačítkách na středovém tunelu, stejně jako v grafice digitálního přístrojového štítu. Ten mimochodem podobně jako u peugeotů hraje spíše na efekt, než že by byl přehledný a dobře čitelný.

To však neznamená, že by DS 7 Crossback neumělo svým designem zaujmout. Už dlouho jsem nezažil takový zájem okolí, každou chvilku jsem viděl někoho auto okukávat. Pravdou je, že je tohle SUV originálně pojaté, se svébytnými tvary, a to přestože třeba víko zadních dveří se zakomponovanými koncovými světly může evokovat Audi Q5. Každopádně nedovedu říct, zda okolí více zaujala elegantní karoserie, nebo spíše neznámá loga. DS přece jen u nás pořád nemá takové renomé, a tak kolemjdoucí mohli taky zjišťovat, co to je vlastně za auto.

Motor, jízdní vlastnosti

Šestnáctistovka plus dva elektromotory

Vzhled a kabinu „dé-esa“ ale už známe z dřívějšího seznámení, a tak se pojďme podívat na to u verze E-Tense 4x4 nejdůležitější, pohonné ústrojí. V tomto případě v útrobách najdeme kombinaci benzinového čtyřválce o objemu 1,6 litru přeplňovaného turbodmychadlem typu twinscroll s elektromotorem, které přes osmistupňový automat roztáčejí přední kola. Doplňuje je však ještě jeden elektrický motor u zadní nápravy pro pohon zadních kol, díky čemuž je E-Tense 4x4 jediné provedení DS 7 Crossback s pohonem obou náprav.

Dohromady toto ústrojí poskytuje výkon až 300 koní (220 kW) a sílu 520 N.m s tím, že zážehová šestnáctistovka má sama o sobě 147 kW, zatímco přední elektromotor 81 kW a ten zadní o dva kilowatty navíc. PSA má ještě verzi s jediným elektromotorem (a tudíž pohonem jedné nápravy), o systémovém výkonu 165 kW, tu však používá Peugeot nebo Opel, pro DS dostupná není.

Dvojice elektromotorů nejenže umožňuje pohon všech kol, ale rovněž pomáhá účinně rekuperovat brzdnou energii, která je následně ukládána do baterií pro pozdější využití. E-Tense 4x4 se spoléhá na lithium-iontové baterie s kapacitou 13,2 kWh (váží mimochodem 130 kg), které autu umožní podle normovaného cyklu WLTP ujet v čistě elektrickém režimu až 58 kilometrů. Na 100 % kapacity je pak lze z 32ampérové zásuvky dobít za hodinu a 45 minut.

Teorie je ale věc jedna a praxe druhá, což se nám u plug-in hybridů kolikrát potvrdilo. Jak tedy toto na první pohled složité pohonné ústrojí umožňující několik jízdních režimů kombinující různý druh pohonu funguje?

Důraz na elektřinu

Rozjezd ukazuje, že DS 7 Crossback chce maximálně využít možnosti elektrického pohonu. Automobil startuje v elektrickém režimu, v němž, pokud to nabitý akumulátor dovolí, zůstává i po rozjezdu. Vlastně se tak chová jako auto primárně do města, kde se elektrický pohon nejvíce hodí, což však ne vždy využijete. Proto jsem obvykle okamžitě vůz přepínal do hybridního módu, v němž kombinuje sílu elektromotorů i spalovacího motoru. Ona ta šťáva v bateriích totiž rychle mizí, udávaným 58 kilometrům v čistě elektrickém režimu jsem se nedostal ani na dohled, elektrický dojezd se spíše pohyboval kolem 30-40 kilometrů.

Hybridní režim mi ale plně vyhovoval, protože přesně odpovídá celkovému naladění auta, které je zaměřeno primárně na pohodlí. Šestnáctistovka je parádně odhlučněna, a tak mnohdy ani nepoznáte, že místo na elektřinu jedete už na benzin, také samotné startování spalovacího motoru je naprosto hladké, stejně jako změna převodu. Alternativou je pak mód 4x4 pro trvalý pohon všech kol, který se hodí třeba na kluzkém povrchu.

Auto lze přepnout také do čistě sportovního režimu, využívajícího veškerou sílu všech tří motorů, v němž se však rychle ukáže, že pro DS 7 Crossback ale vlastně není příliš vhodný. Nemluvím ani tak o výkonu 300 koní, který je více než dostatečný, jako o celkovém naladění. DS 7 sice umí vyrazit tryskem, když ve středních otáčkách pod plynem poskytne až neskutečný souvislý zátah, jenže tak nějak vnímáte, že se vůz necítí zrovna přirozeně. Sportovní režim převodovky mnohdy drží otáčky zbytečně vysoko a najednou už neřadí tak hladce. Vytočený čtyřválec navíc nemá příliš příjemný tón a manuální volba převodu je vlastně zbytečná. E-Tense 4x4 má sice řadicí páčky pod volantem, jenže stejně si i v manuálním režimu dělá, co chce a stupeň změní v době, kdy elektronika sama rozhodne, zda je to vhodné.

Spíše pohodář, než sportovec

Ani jízdní schopnosti vlastně nejsou kdovíjaké. DS 7 Crossback se sice umí díky silnému ústrojí hbitě rozpohybovat, jenže v ostrém tempu jakoby si najednou nevědělo rady. Už při prudké akceleraci vidíte, že ta síla už je na auto trochu moc, kontrolka ESP se mnohdy zběsile rozbliká, jak se snaží přenést točivý moment motoru na třeba jen lehce navlhlou vozovku. Brzdy navíc nejsou kdovíjaké, a tak DS 7 Crossback působí při zpomalování těžkopádně. Provozní hmotnost 1.825 kilogramů zkrátka nezamaskuje. Alespoň že v zatáčkách je znát pomoc pohonu všech kol, ale celkovou hbitost to zlepšilo jen trochu.

Stačí ale zpomalit a najednou okamžitě zjistíte, jak si uvolněné tempo začne DS 7 Crossback užívat. Až si ve výsledku říkáte, k čemu E-Tense 4x4 vlastně má těch 300 koní, když je vůbec nepotřebuje. Spalovací motor začne ševelit v nízkých otáčkách a podvozek najednou začne hladce tlumit nerovnosti. Tomu pomáhá i systém DS Active Scan Suspension, alias elektronicky řízené odpružení využívající data z kamery pod čelním sklem, analyzující povrch vozovky před vozidlem. Na základě toho následně upravuje průtok oleje v tlumičích pro co nejhladší přejezd nerovností. Vzhledem k využití kamery však systém nefunguje ve tmě nebo za snížené viditelnosti (jako je husté sněžení).

To je pak i přijatelnější spotřeba, pohybující se kolem osmi litrů. Když však na to šlápnete a využíváte výkon všech motorů, rychle se dostanete na 14 l/100 km. Naopak ve městě spotřebu silně ovlivňuje úroveň nabití baterií. S plně vybitými se dá ve městě pohybovat za osm litrů – to se spalovací motor minimálně vypíná při zpomalování, zatímco s nabitými se v hybridním módu dá jezdit za pět, šest litrů na 100 km. Opět tak platí, že plug-in hybrid se vyplatí jen těm, co opravdu využijí jeho výhod. Univerzální řešení pro všechny to zkrátka není. Navíc musíte počítat s tím, že akumulátor v útrobách zmenšil palivovou nádrž, která má nyní jen 43 litrů, což na SUV opravdu není moc.