DS chce vynalézt další nový segment, tentokrát pro městský hatchback
Příští generace DS 3 dostane nejspíš nové jméno a také může být více „rozkročena mezi segmenty“, naznačil šéf značky Xavier Peugeot.
S nástupem crossoverů se u automobilek objevil nový trend – snaha vymýšlet nové segmenty v místech, kde by jednoho nenapadlo, že by ještě mohl nějaký vzniknout. Když máme SUV-kupé různých velikostí, sem tam se objeví i SUV-kabrio a dokonce už byl zkombinován i kabriolet s pick-upem, jednoho by napadlo, že už je vymýšlení nových segmentů konec, ale podle francouzské značky DS tomu tak není. Příští generace modelu DS 3 má vytvořit na trhu další nový segment.
Xavier Peugeot, šéf značky, naznačil, že nástupce se pokusí „rozkročit mezi tradičními třídami“, aby vynikl na přeplněném trhu. „Je zde prostor pro prémiový vůz v malých, středních i velkých segmentech, ale myslím si, že bychom pravděpodobně měli také vymyslet nějaké nové segmenty, pokud to půjde,“ cituje ho britský web Autocar.
Podobnou strategii už značka použila u modelu N°8. Víc detailů Peugeot nezveřejnil, ale produktová ředitelka Audrey Amar prozradila, že Peugeot neustále chce „vymýšlet nové koncepty“, které nebudou snadno zařaditelné.
„Když se podíváte na předchozí segmenty, bylo to velmi jasné: měli jste B-hatch, B-SUV, C-hatch... Teď už to tak zřejmé není,“ vysvětlila Amar. Značka tak podle ní míchá různé kódy a styly, aby vytvořila unikátní vozy, které stojí mimo běžné kategorie. Model N°4, který konkuruje prémiovým kompaktním hatchbackům, do svého designu vnáší snahu vypadat jako crossover.
Nová generace, která pravděpodobně ponese označení N°3, s největší pravděpodobností přesedlá na moderní platformu STLA Small. Ta je navržena primárně pro elektromobily, ovšem víme, že může nést i hybridní pohon. Kdy by se mohla objevit na trhu, Peugeot ani nenaznačil, ale současné provedení se prodává už od roku 2018, takže generační obměna nemusí být příliš vzdálená.
zdroj: Autocar | foto: DS Automobiles