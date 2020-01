DS to nevzdává. Luxusní značka PSA chystá čtyři novinky, včetně sedanu

DS to ve svých počátcích neměla vůbec jednoduché. Vznikla v roce 2009 jako prémiová řada Citroënu, odkazující na jeho slavný model. O pět let později se od mateřské značky osamostatnila, až do roku 2018 však trvalo, než v Evropě představila skutečně svébytný model, DS 7 Crossback, který už Citroën nikdy v názvu nenesl. Možná i proto jsou prodeje DS zatím za očekáváním, to však neznamená, že by snad značce měl hrozit konec. Ba naopak, čeká se její další rozvoj.

V následujících čtyřech letech totiž DS chystá na trh uvést čtyři nové modely, které doplní stávající nabídku, čítající v Evropě výhradně SUV, DS 3 Crossback a DS 7 Crossback. V Číně jsou ale nabízeny i crossovery DS 6 a DS 5, sedan DS 5LS nebo hatchback DS 4S.

V budoucích plánech DS přitom figuruje rovněž luxusní sedan střední třídy, tedy koncepce, která ztrácí na zájmu, minimálně na evropském trhu. „Zatímco v Evropě se může zdát, že velké sedany jsou záležitostí minulosti, jinde ve světě je tomu jinak. Třeba v Číně je kategorie prémiových sedanů stabilní,“ tvrdí Yves Bonnefont, odcházející šéf DS, který se v rámci Skupiny PSA bude nově starat o potenciální synergie a snižování nákladů napříč automobilkou, která chystá fúzi s Fiat Chrysler Automobiles.

Bližší informace o sedanu Bonnefont neposkytl, pouze tvrdí, že půjde o elegantní automobil. „Elegance je součástí naší DNA, i proto dává smysl mít v naší nabídce moderní sedan,“ říká.

Nízký automobil navíc bude do budoucna nutný i pro snížení flotilových emisí. Vedení DS si uvědomuje, že nabídka aktuálně výhradně stojící na SUV je v Evropě problém – vyšší stavba takových aut logicky zvyšuje spotřebu paliva, v případě elektřinou poháněných vozů pak snižuje tak sledovaný dojezd. I proto si devětačtyřicetiletý manažer myslí, že auta budou v následujících letech nižší. „To je důvod, proč jsme uvedli koncepci Aero Sport Lounge. Je to SUV příští generace, které je mnohem nižší a aerodynamicky optimalizované,“ říká.

Ještě před příchodem sedanu má DS jiný úkol, na trh uvádí nové verze stávajících modelů. DS 3 Crossback E-Tense je čistě elektrický model, zatímco DS 7 Crossback E-Tense je plug-in hybrid.

Oba jsou klíčové pro snížení flotilových emisí v Evropské unii. Šéf Skupiny PSA Carlos Tavares razí strategii, že automobilka nebude platit žádné pokuty za nesplnění limitů, a tak se značky koncernu pravidlům důsledně přizpůsobují. „Nebudeme dělat kompromis mezi emisemi a ekonomikou. Neřekneme našim zákazníkům, že budeme platit pokuty, i když by to bylo ekonomicky výhodnější. Je naší odpovědností dodržovat jakékoliv předpisy o emisích,“ tvrdí odcházející šéf DS.

Bonnefont je přitom s dosavadním odbytem elektromobilu a plug-in hybridu spokojen. V obou případech značka zatím odhaduje, že budou tvořit desetinu prodejů toho kterého modelu. „Abych se přiznal, očekával jsem nižší zájem. Mohou to být časní osvojitelé, kteří jsou seznámeni s elektromobily,“ říká Bonnefont na adresu elektrického DS 3 Crossback.