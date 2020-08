DS vysvětluje, jak přesvědčí zákazníky o své prémiovosti. Může to trvat i 30 let

Před koncem roku 2021 najdete v showroomech francouzské značky DS čtyři modely. Už nějaký čas po silnicích jezdí SUV DS 7 Crossback, crossover DS 3 Crossback, ke kterým se časem připojí hatchback DS 4 a vlajkový sedan DS 9. Všechny nabídnou kromě spalovacích motorů i plug-in hybridní či čistě elektrickou variantu.

Sestava by to byla slušná, ale co dál? Za prvních sedm měsíců letošního roku bylo na českém trhu zaregistrováno jen 53 nových vozidel DS, což je pro srovnání jen o jeden kus více než italské Ferrari. Za celý loňský rok - ještě neovlivněný pandemií koronaviru - to bylo 77 aut, což na našem trhu představuje celkový podíl 0,03 %. Francouzi prý ale znají recept na to, jak se dostat více do povědomí a prodeje navýšit.

„Musíme nechat zákazníky pochopit, kdo jsme. Vysvětlit jim, odkud pocházíme, v čem jsme jedineční a vysvětlit naše produkty,“ myslí si Alain Descat, ředitel britského zastoupení značky DS. Jen pro zajímavost, ve Velké Británii hlásí značka za letošní rok 1146 registrací, což znamená 0,14 % podíl na trhu. Nejlépe je na tom logicky doma ve Francii s 10% podíle,.

Descat si však uvědomuje, že tato mise je během na dlouhou trať. Prémiovou automobilku nevytvoříte tím, že ji tak sami zaškatulkujete. „Víme, že to bude nějakou dobu trvat, možná 20 až 30 let. Trh prémiových automobilů je konkurenceschopný, takže to pro nás bude obrovská výzva.“

Z krátkodobého hlediska chce DS u zákazníků zabodovat online platformou pro nákup vozidel, která by měla být připravena v horizontu několika příštích týdnů. DS chce nabízet své vozy především online a ještě více se tak oddělit od Citroënu. „Chceme nabídnout alternativní cestu k fyzickému nakupování aut. A to co možná nejvíce efektivní,“ dodal Descat.