Automobilka DS chystá produktovou ofenzivu. Čtyři novinky přiveze během dvou let

Prémiová značka skupiny DS se osamostatnila a má na trhu první vlaštovky. Do roku 2022 by jich však mělo být třikrát tolik.

Společnost DS uvedla po svém osamostatnění SUV DS 7 Crossback a městský crossover DS 3 Crossback. Kromě nich světu již oficiálně představila vlajkový sedan DS 9. Tím jsme se ale ještě nesvezli, takže jej stále považujeme za čerstvou novinku.

Ředitel britského zastoupení společnosti Alain Descat však nyní odhalil, že chystaných novinek bude podstatně více. „Do roku 2022 chceme mít v showroomu šest modelů,“ uvedl v rozhovoru pro britský Auto Express.

Po sedanu DS 9 by měl následovat prémiový kompaktní hatchback DS 4, jenž má dorazit ve dvou zatím blíže nespecifikovaných variantách. O autě toho zatím moc nevíme, vyjma několika špionážních fotografií zůstávají jeho proporce a technika zahaleny tajemstvím. Předpokládá se, že DS 4 dostane novou verzi architektury EMP2, která umožňuje plnou elektrifikaci (včetně elektromobilu), zatímco současná platforma EMP2 “zvládne” nanejvýš plug-in hybridy.

A co další novinka? Descat zatím konkrétní nebyl, dokonce říká, že sama automobilka ještě nerozhodla. „Stále to není dořešeno. Nevím, ale pokud bych rozhodoval já, asi bych šel do něčeho většího, například velkého SUV,“ dodal lídr britského zastoupení.

Prostor pro velké globální SUV by tu určitě byl. Takové DS 9 Crossback by mohlo nabídnout až sedm míst a vyšlápnout si na konkurenci v podobě Audi Q7. Zároveň by díky moderní architektuře nabídlo širokou škálu elektrifikovaných pohonných jednotek.

Kromě jiného Descat vyzdvihl, že téměř čtvrtina prodaných aut značky DS je nějakým způsobem elektrifikovaná, což znamená emisní průměr CO2 79,9 gramu na kilometr - nejlepší ze všech prémiových značek. Ono se není co divit, když máte v nabídce dva vozy a oba nějakou formou elektrifikované, limity se plní jedna radost.