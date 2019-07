DS 3 Crossback 1.2 PureTech 130 EAT8 – Prémie na půl cesty

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Jak otevřít zavazadelník už víme, tak se pojďme podívat, co najdeme uvnitř. Je to přesně 350 litrů prostoru, který lze navýšit sklopením zadní lavice na 1050 l. Počítejte ale se schodem mezi zavazadelníkem a sedačkami, plusem je naopak nepříliš vysoká nakládací hrana. A ještě jedna maličkost vzadu - koncovky výfuků jsou funkční! Vidíš Audi, že to jde. Mimochodem, také vás zadní světla nechávají vzpomenout na Porsche Cayenne ?

Infotainment jako takový je svižný a obraz má perfektní kvalitu. Tlačítka pod ním se sice tváří jako fyzická, ale ve skutečnosti jsou to dotykové plošky. Zarážející je, že DS 3 Crossback vůbec nenabízí dvouzónovou klimatizaci. V autě s tak sebevědomou cenovkou by něco takového mělo být samozřejmostí.

Právě vzhled je ve srovnání s konkurencí největší zbraní DS, tudíž se snaží zaujmout za každou cenu. Vnímání designu je samozřejmě ryze subjektivní, ale sám za sebe musím říct, že se mi extrovertní přístup Francouzů líbí. Pomyslnou třešničkou na dortu jsou zapuštěné kliky dveří (dostanete je ve standardu), které vyjedou, jen když je potřebujete. A pokud z nějakého důvodu vyžadujete jejich vysunutí, stačí jednu z nich jednoduše stisknout. Uvidíme, jak spolehlivě to bude fungovat po třech zimách, za mě osobně je to ale sympatický detail.

Motor, jízdní vlastnosti

Tři válce stačí

Francouzská novinka přijíždí s jedním benzinovým a jedním dieselovým motorem. Zážehovou paletu zastupuje tříválcová dvanáctistovka PureTech ve třech výkonových verzích se 71, 96, případně 114 kW. Čtyřválec v nabídce najdete pouze naftový, je to turbodiesel 1.5 BlueHDi ve verzích 73 či 96 kW. Motory se páruji se šestistupňovou manuální převodovkou, případně osmistupňovým automatem s hydrodynamickým měničem.

My jsme pro test zvolili zlatou střední benzinovou cestu, tedy tříválec s 96 kW (130 koní), jenž má maximum výkonu k dispozici v 5500 otáčkách a 230 newtonmetrů točivého momentu od 1750 otáček. Pohonné jednotce jsme se rozsáhleji věnovali v samostatném článku. Dvanáctistovka vychází z motoru 1.2 VTi, jiná je hlava válců či písty. Motor navíc vždy používá vyvažovací hřídel a současně také dvouhmotový setrvačník ve spojení s manuální převodovkou.

Že tříválec nemůže mít zvenčí líbivý zvuk? Kdepak. „Trojka“ si tak příjemně vrní, až máte pocit, že tohle auto snad chce sportovat. Tříválec má pod kapotou sice hrubší chod, ale kabina je skvěle odhlučněna a proniká sem jen minimum ruchů. To neplatí jen při popojíždění městem, kam nejmenší DS cílí, ale i při dálniční stotřicítce, kde vás výrazně neruší valivý hluk od kol, ale spíše aerodynamický svist kolem zrcátek.

Sto třicet koní na papíře vám dech nevyrazí, ale vlastně se na tomhle tříválci jen těžko hledají chybky. Motor je snaživý od nízkých otáček, pod dvěma tisíci se zapojí turbo a síla tříválce doprovázena pověstným ševelením graduje za sametově hladkého střídání jednotlivých rychlostních stupňů. Úplně bez chyby ale tento osmistupňový automat není. A nejhůře se projevuje tam, kde chce být DS 3 Crossback jako doma – ve městě. Při dojíždění na křižovatku si všímáme, že se převodovka snaží držet co nejvyšší stupeň do poslední možné chvíle, což s sebou logicky přináší nepříjemné vibrace. To samé jsem vypozoroval už během prvních mezinárodních jízd, takže o chybu testovaného kousku určitě nejde.

A co na to spotřeba paliva? Dlouhodobě jsme se s mixem dálnice, okresek a popojíždění Prahou dostali na hodnotu 6,3 litru. Apetit ve městě se většinou pohybuje okolo 7,5 litru, zhruba sedm litrů si vyžádá dálnice v rychlostech do 140 km/h, naopak klidnou okreskovou jízdou se klidně můžete pohybovat pod šesti litry, což na malý crossover s tříválcem a automatem nejsou špatná čísla.

Hledání kompromisu

DS 3 Crossback je posazen na modulární platformě CMP, kterou dostává jako první model skupiny PSA. Kromě jiného je připravena i na zástavbu elektrického pohonu, který crossover dostane v příštím roce. Podvozek „trojky“ je konvenční stejně jako pohonná jednotka. DS 7 Crossback sice mělo technický základ shodný s Peugeotem 5008, navíc ale dostalo alespoň víceprvkovou zadní nápravu. Menší sourozenec si musí vystačit s modifikovaným zavěšením McPherson vpředu a torzní tyčí vzadu.

DS se nijak netají tím, že u menšího crossbacku hledalo co nejideálnější kompromis mezi komfortem a sportovním naladěním. Podvozek má tužší charakter, ale většinu nerovností a drobných výmolů vstřebává bez ztráty kytičky. Až na opravdu vytlučených dírách přenáší do kabiny tupé rány, které ale za stovky kilometrů napočítáte na prstech jedné ruky.

Řízení je „žensky“ jednoduché a přesné, zpětnou vazbu tu asi ani nikdo nečekal. I tak se ale nájezdy do zatáček odhadují snadno a při svižnějším tempu se nesetkáte s nedotáčivostí či výraznými náklony karoserie. Na poměry zvýšených aut si DS 3 Crossback počíná opravdu dobře, to ano. Na druhou stranu se ale nemůžu zbavit dojmu, že tomu něco chybí. Když sedím uvnitř a nevidím to odvážné a extravagantní pojetí exteriéru, vlastně mám pocit, že řídím dobře fungující peugeot nebo citroën s opravdu pěkným interiérem. A to mluvíme o autě, na které vám nebude stačit ani půl milionu.